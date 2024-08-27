王毅会见沙利文 为最后一场拜习会做准备？

美国国家安全顾问沙利文周二抵达北京开始为期3天的访问。这是8年来白宫国家安全顾问首次访问中国。在拜登总统任期接近尾声之际，沙利文此行任务艰巨。

（德国之声中文网）沙利文本周二（8月27日）抵达北京后，同中国外长王毅举行了会谈。双方在会后第一时间并未对媒体发布有关会谈内容的具体消息。

据法新社报道，王毅在会见沙利文时说，希望双方的对话不仅是"战略性"的，而且也是"实质性"和"建设性"的。他还表示，希望双边关系朝着两国元首旧金山会晤共识的方向发展。

沙利文表示，将与中方"深入探讨一系列广泛的问题，包括我们已达成共识的问题，以及那些仍然存在分歧、需要进行有效和实质性管理的问题"。

沙利文在北京与中国外长的首场会谈 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/Pool/picture alliance

让双边沟通不“断线”

路透社报道分析，沙利文此行目的是在今年11月美国大选之前缓和美中两个超级大国之间的紧张局势。拜登在其总统任期的最后几个月里，试图推动直接外交，对中国国家主席习近平施以影响，使两国间的紧张局势得到控制。而现任美国副总统、民主党总统候选人卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）很可能会采取类似的策略。

在王毅会晤后，沙利文还将在周二和周三会晤更多中国高层官员。会谈议题涉及中东和乌克兰局势、中国对台湾和南海的领土要求以及贸易等问题上存在的分歧。

美联社的报道分析认为，沙利文此行意欲达到的目的有限，即维持在2022-2023年间中断了大半年之后才得以恢复的美中高层沟通。

美方希望把军方之间的会谈扩大到战区司令部一级。华盛顿希望此举能防止在台湾海峡等特定地区发生冲突。美国还希望中国在国内采取更多行动，制止可被制成芬太尼的化学品的生产，并就人工智能的安全标准达成共识。

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为峰会铺路

北京则计划对美国对一系列制成品征收关税和针对中国芯片制造商的出口管制表示不满，并强调其对台湾的主权要求。

尽管沙利文与中方的会谈可能会为拜登与中国领导人习近平的最后一次峰会奠定基础，但预计不会有重大宣布。

在今年11月美国总统大选过后，拜登和习近平有两个在国际会议场合会面的机会，分别是在巴西举行的二十国集团领导人峰会和在秘鲁举行的亚太经合组织峰会。

中国社科院的中美关系专家陆翔对《南华早报》表示，两人再次举行峰会的可能性"非常高"，"如果他不来，他将成为几十年来唯一一位从未访问过中国的美国总统。这对他来说是个遗憾。"

中国人民大学国际关系学教授时殷弘则认为，拜登的任期即将结束，不太可能代表下一届美国政府做出任何承诺。

（路透社、美联社、法新社）

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