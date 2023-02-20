 王毅会见普京 称中俄关系“稳如泰山” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2023

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时政风云

王毅会见普京 称中俄关系“稳如泰山”

中国最高外交代表、中共中央政治局委员王毅22日与俄罗斯总统普京会面时表示，北京与莫斯科的关系经历了考验，“成熟坚韧、稳如泰山”。

王毅还会见了俄罗斯外长拉夫罗夫

普京在克里姆林宫会见王毅

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（2月22日）会晤了正在莫斯科访问的中共中央政治局委员、中央外事办主任王毅。据俄罗斯方面发布的消息，普京盛赞了俄中友好合作并称期待习近平访俄

普京称，"今天的国际关系很复杂，在这种情况下，中国和俄罗斯之间的合作对稳定国际局势具有重要意义。"

根据中国外交部的新闻稿，王毅在会晤中表示，中俄关系历经国际风云考验，"成熟坚韧、稳如泰山"。他说中方愿同俄方一道，"保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用"。王毅还强调，中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。

法新社报道称，普京很少在克里姆林宫接待非国家元首的外国官员，这次会晤再次凸显了乌克兰战争一周年之际俄罗斯重视与中国的特殊关系。普京称，"我们正在达到新的境界"。

谈及"乌克兰问题"，王毅表示赞赏俄方重申愿通过对话谈判解决问题，中方将"秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用"。

王毅还会见了俄罗斯外长拉夫罗夫

王毅还会见了俄罗斯外长拉夫罗夫

莫斯科赞赏北京“平衡立场”

俄罗斯外交部发言人扎卡洛娃在会晤后称，王毅此行显示俄罗斯与中国在许多国际议题上意见一致。她表示，俄罗斯赞赏中国在乌克兰危机上表现出的"均衡立场"，并对中国有意发挥更积极的作用表示欢迎。

在会见普京之前，王毅还会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫和俄罗斯国家安全委员会秘书长帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）。与普京关系密切的帕特鲁舍夫强调，北京是俄罗斯外交政策的重中之重，他重申了莫斯科在台湾、新疆、西藏和香港问题上对北京的一贯支持。他与王毅的会谈属于"中俄战略安全磋商机制双方牵头人会晤"。

在访问莫斯科之前，王毅2月18日在德国出席慕尼黑安全会议期间提出，中国将在乌克兰战争一周年之际，发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件，重申中国国家主席习近平的主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

（法新社、美联社、路透社）

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