王毅会见布林肯: “坦诚且具建设性”

（德国之声中文网）中国外交部长王毅和美国国务卿布林肯周五（2月16日）在出席慕尼黑安全会议期间举行会晤。中美双方均在会后的官方声明中将此次会晤描述为"坦诚"和具有"建设性的"。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在一份声明中评价道，此次会晤是为了在两国关系中保持沟通渠道畅通和负责任地管理竞争而持续做出的一项努力。根据这份发表于美国国务院网站的声明，布林肯在会晤中强调了继续落实两国最高领导人在伍德赛德峰会上所取得的进展的重要性，包括在禁毒合作和军方对军方沟通方面。布林肯重申，美国将捍卫自身及其盟友和伙伴的利益和价值观。他强调了在台湾海峡和南中国海保持和平与稳定的重要性。

此外，米勒在声明中指出，美中双方就一系列地区和全球问题进行了实质性的讨论。双方认识到就一系列战略问题保持沟通渠道畅通的重要性，包括于未来几个月在关键领域中进行磋商和举行高级别会议。

会谈期间，布林肯对中国支持俄罗斯对乌克兰的战争（包括对俄罗斯国防工业基地的支持）表示了担忧。法新社报道称，布林肯同时向王毅表达了美国对莫斯科正在开发反卫星武器的担忧。布林肯在与印度外长苏杰生进行会晤时也提到这点。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



王毅：勿把"去风险"搞成"去中国"

中国外交部网站周六发布的消息显示，王毅与布林肯会晤时表示，当前中美双方最重要的任务就是按照两国元首的战略引领，让"旧金山愿景"成为现实，推动中美关系沿着健康稳定可持续轨道发展。

就台海问题，王毅强调，美方如真想台海稳定，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持"台独"的表态落到实处。这名中国外长表示，把"去风险"搞成"去中国"，建"小院高墙"，搞"对华脱钩"，终将反噬美自身。王毅要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁，不得损害中国的正当发展权益。

中国外交部同时指出，双方就开展人文交流，便利人员往来交换了意见。王毅敦促美方停止无端滋扰盘查中国公民，多做有利于增进两国人民相互了解的事情，并送美方一句古话："勿以恶小而为之，勿以善小而不为。"

中国外交部发布的消息中没有提及布林肯对中国支持俄罗斯对乌克兰的战争的担忧，仅写道：双方还就乌克兰危机、巴以冲突、朝鲜半岛等地区热点问题交换了看法，同意双方半岛事务特使保持接触。

王毅周五也会见了英国外交大臣卡梅伦

王毅会见英国外相卡梅伦

根据中国外交部网站周六发布的另一则消息，王毅周五还会见了英国外交大臣卡梅伦。在双方的会晤中，王毅表示，当前，国际局势变乱交织，冷战思维泛起，保护主义肆虐，经济复苏迟缓，全球性挑战接踵而来。中英同为联合国安理会常任理事国，应加强战略沟通，为促进安全、维护和平发挥应有作用。为此，王毅认为，双方应共同努力，扩大利益交汇点，加强交往合作，妥善处理分歧矛盾，推动中英关系重回健康稳定发展的正确轨道。

英国外交部发布的消息显示，卡梅伦在周五的会谈中敦促中国利用其对伊朗的影响力，就胡塞武装在红海的行动向其施压。 他进一步强调，俄罗斯对乌克兰的侵略威胁到了以规则为基础的国际体系，而这一体系的目的是保护所有人的安全。卡梅伦还借此机会明确阐述了英国在双方多个分歧领域的立场，包括新疆和香港的人权问题。他提到了英国议员被中国制裁的案例，并再次呼吁释放英国公民、香港《壹传媒》创办人黎智英。

卡梅伦在首相任内提出了英中"黄金时代"构想，但苏纳克上台后，称这种想法是"天真的"且"已经结束"。现任首相苏纳克转而寻求在国家安全利益与更好的贸易和气候变化合作之间取得平衡。

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