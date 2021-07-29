王毅会见塔利班代表 美忧心阿富汗局势发展

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅28日在天津会见出访中国的9名塔利班代表，他在会後的声明中表示，塔利班是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，他希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。

此外，王毅也希望塔利班能与「东突厥斯坦伊斯兰党」划清界线。他在会後声明说：「『东伊运』是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁。希望阿塔同『东伊运』等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫除障碍，发挥积极作用，创造有利条件。」

这次出访可能会进一步巩固塔利班在国际舞台上的地位，而此刻也正值阿富汗暴力事件增加的敏感时期。塔利班在卡塔尔(Qatar)有一个政治办事处，他们正和阿富汗政府在那里进行和平谈判，本月他们还派代表到伊朗与阿富汗政府代表团进行了会谈。

塔利班发言人纳伊姆（Mohammed Naeem）28日在推特上谈及中国之行时说：「会谈讨论了政治丶经济和与两国安全有关的问题以及阿富汗的现状与和平进程。」

纳伊姆补充说，由塔利班谈判代表和副领导人阿克洪德 (Mullah Baradar Akhund) 率领的小组还会见了中国的阿富汗问题特使，这次访问是在中国当局的邀请下进行的。

塔利班向中国保证，他们不会允许任何人利用阿富汗的土地来对付中国。塔利班发言人纳伊姆说：「中国还重申了其继续援助阿富汗人的承诺，并表示他们不会干涉阿富汗的问题，但会帮助解决该国的问题和恢复和平。」

美忧心阿富汗局势发展

在被问及塔利班的访问时，美国国务卿布林肯在印度首都新德里说，如果北京正在推动和平解决战争和某种真正具有代表性与包容性的阿富汗政府的话，那这是一件「正面的事情」。他在接受印度CNN-News18电视台采访时说：「没有人对塔利班的军事接管丶恢复一个伊斯兰酋长国感兴趣。」

随着美国在9月前将撤军，阿富汗的安全状况迅速恶化。塔利班发动了一系列攻势，占领了全国各地的地区和边境口岸，而在卡塔尔首都举行的和平谈判却没有取得实质性进展。

美国周三表示，在塔利班横扫阿富汗以及华盛顿撤出其最后的剩余部队的同时，有报道称武装份子对平民的袭击不断升级，美国对此深感不安。美国国务卿布林肯在访问印度时说，在阿富汗实现和平的唯一途径是通过谈判，所有各方都必须认真对待。

最近几周，塔利班占领了阿富汗各地区，并夺取了重要的边境控制点。美国国防部估计，塔利班的战士控制了阿富汗一半以上的区域中心。

塔利班说，如果重新掌权，他们将善待平民，并且不允许该国被用作国际恐怖主义的基地。布林肯表示，有关袭击平民的报告「非常丶非常令人不安」，他说：「一个对自己的人民犯下暴行的阿富汗将成为一个被抛弃的国家。只有一条路，那就是在谈判桌上，和平地解决冲突。」

(路透社、法新社)

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