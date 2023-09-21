王毅会普京：中俄须加强合作 "维护两国正当权益"

（德国之声中文网）据中国官方媒体周四报道，北京最高级别的外交官员王毅向俄罗斯总统普京表示，中俄"面对变乱交织的国际形势"，必须加强合作。

王毅在圣彼得堡与普京举行会晤，普京接受了10月访问中国的邀请。

据中国官方新华社报道，王毅表示："世界多极化加速演进，经济全球化逆势前行，单边行径不可持续，霸权主义不得人心。"他说："双方要加强多边战略协作，维护两国正当权益，为推动国际秩序朝着公正合理方向发展作出新的努力。"

普京：习近平访俄推动双边贸易扩张

据克里姆林宫提供的信息，普京向王毅表示："我们就多极世界兴起的立场是一致的。"普京还表示，很高兴接受中国领导人习近平的邀请，"于10月访问中国，作为推动一带一路倡议的一个重大事件的一部分。"

普京表示，中国国家主席习近平今年对俄罗斯的访问是信任的重要信号和双边关系高水平的确认。他说，习近平的访问对于推动双边贸易以及经济与人道主义联系的扩大也起到积极推动作用。普京说，据他了解，根据中国的统计数字，今年前七个月，双边贸易额超过1200亿美元，有望至少接近2000亿美元。

普京还表示，俄中"在融合我们关于创立一个大欧亚空间"的想法，称中国的一带一路倡议是其中一部分。

二人在圣彼得堡的会晤

普京预计将出席一带一路论坛

外界广泛估计，普京下月将出席北京的第三届一带一路国际合作论坛，届时将庆祝中国的这一国际基础设施项目10周年。

周四，法新社记者询问普京访问的具体日期时，北京表示，"正与一带一路伙伴保持密切沟通"。中国外交部发言人毛宁表示，欢迎积极参与一带一路倡议的各个国家和合作伙伴前往北京，讨论合作计划，寻求共同发展。

二人就乌克兰问题举行磋商

中国和俄罗斯互称为战略盟友，两国高调宣传其伙伴关系及经济与军事合作"无上限"。

自俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来，中国拒绝对俄作出谴责。因乌战日渐陷入孤立的莫斯科也寻求与北京加强关系。

中国则试图树立自身在乌克兰冲突中为中立方的形象。但有分析认为，北京为莫斯科提供了关键的外交和经济支持。

中国外交部称，普京和王毅还就乌克兰问题举行磋商。据新华社报道，在乌克兰问题上，普京重申俄方愿通过对话谈判解决问题。

周二，俄罗斯高级安全官员帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）与王毅举行会谈，呼吁莫斯科与北京加强政策协调，称西方试图遏制两国。

王毅本周一抵达莫斯科进行为期四天的访问。此前他于周末在马耳他与美国总统拜登的国家安全顾问举行了会谈。

普京访华的计划最初是在今年7月对外宣布。

（法新社、德新社、美联社）

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