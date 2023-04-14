王毅会晤德国外长 期望“支持中国和平统一”

（德国之声中文网）根据中国外交部网站的通报，4月15日上午，中共中央外事办主任王毅在北京与到访的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)举行了会晤。在会谈中，王毅表示，中国曾经支持德国实现统一，"希望并相信德国也会支持中国和平统一大业"。

王毅强调，"台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分"。他指责"台独势力"图谋破坏台海现状、危及台海和平，"要维护台海稳定，就必须坚决反对台独分裂活动"。

就在前一天，贝尔博克在与中国外长秦刚召开的联合新闻发布会上表示反对"武力单方面改变台海现状"，呼吁各方"不要升级紧张局势"。秦刚则说，若各国真的遵守"一个中国原则"、也希望台海局势和平稳定，就应该"旗帜鲜明地反对台独，反对外来干涉"。

在4月15日与王毅的会谈中，贝尔博克则说，德方理解台湾问题对中国的重要性和敏感性，坚持奉行一个中国政策。

需要指出的是，截至发稿时为止，只有中国外交部披露了部分贝尔博克与王毅的会谈内容，德国方面尚未发布任何详细消息。贝尔博克只是在其个人的Instagram账号上发了两张与王毅会晤的照片，指出这是她中国行程的"最后一项政治会谈"。贝尔博克简短地表示："在过去两天中我与多名中国政治决策者交流看法，这很好。"

4月14日, 贝尔博克与中国外长秦刚召开联合新闻发布会

未披露有关乌克兰的会谈内容

根据中国外交部网站的新闻稿，贝尔博克在会晤中还说，德中具有许多共同利益，"德方愿同中方加强互动交流，增进相互了解，扩大经贸、旅游、人文等领域合作，共同维护世界贸易畅通，推动德中关系不断发展。"王毅则说，中方将"坚定维护联合国权威和二战后形成的国际秩序，反对单边主义、强权霸凌，推动国际关系民主化。中德间有广泛共识和共同利益，中方愿同德方加强交流沟通，增进相互了解，筹备好新一轮中德政府磋商，共同应对气候变化等全球性挑战，推动双边关系健康发展，为动荡不定的世界释放积极、正面信号。"

中国外交部的新闻稿并没有提到有关乌克兰的内容，只是非常笼统地写道："双方还就当前国际和地区问题广泛交换了意见。"

在与王毅的会晤后，贝尔博克还参观了大众汽车位于北京的研发中心。至于她是否与在场陪同的大众高管提及充满人权争议的新疆工厂问题，目前暂无消息。

根据贝尔博克的个人Instagram账号，她在北京期间还和其他德国经济界代表进行了会晤，重点讨论了降低依赖性以及德国经济安全之话题。此外，她还含糊不清地写道："就日益限缩的中国人权，我在中国也倾听了第一手报告。"

在结束了对中国的访问后，贝尔博克飞往韩国进行访问，并且第一站就前往"三八线"进行参观。此后，她还将访问日本，并参加在那里举行的G7外长会议。

（德新社、中国外交部）

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。