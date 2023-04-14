 王毅会晤德国外长 期望“支持中国和平统一” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王毅会晤德国外长 期望“支持中国和平统一”

德国外长贝尔博克4月15日结束了她的首次访华，启程前往韩国。此前，她与中共中央外事办主任王毅就乌克兰、台湾、中国人权等一系列高度争议的话题进行了会谈。

贝尔博克与王毅在北京会晤

贝尔博克与王毅在北京会晤

（德国之声中文网）根据中国外交部网站的通报，4月15日上午，中共中央外事办主任王毅在北京与到访的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)举行了会晤。在会谈中，王毅表示，中国曾经支持德国实现统一，"希望并相信德国也会支持中国和平统一大业"。

王毅强调，"台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分"。他指责"台独势力"图谋破坏台海现状、危及台海和平，"要维护台海稳定，就必须坚决反对台独分裂活动"。

就在前一天，贝尔博克在与中国外长秦刚召开的联合新闻发布会上表示反对"武力单方面改变台海现状"，呼吁各方"不要升级紧张局势"。秦刚则说，若各国真的遵守"一个中国原则"、也希望台海局势和平稳定，就应该"旗帜鲜明地反对台独，反对外来干涉"。

在4月15日与王毅的会谈中，贝尔博克则说，德方理解台湾问题对中国的重要性和敏感性，坚持奉行一个中国政策。

需要指出的是，截至发稿时为止，只有中国外交部披露了部分贝尔博克与王毅的会谈内容，德国方面尚未发布任何详细消息。贝尔博克只是在其个人的Instagram账号上发了两张与王毅会晤的照片，指出这是她中国行程的"最后一项政治会谈"。贝尔博克简短地表示："在过去两天中我与多名中国政治决策者交流看法，这很好。"

4月14日, 贝尔博克与中国外长秦刚召开联合新闻发布会

4月14日, 贝尔博克与中国外长秦刚召开联合新闻发布会

未披露有关乌克兰的会谈内容

根据中国外交部网站的新闻稿，贝尔博克在会晤中还说，德中具有许多共同利益，"德方愿同中方加强互动交流，增进相互了解，扩大经贸、旅游、人文等领域合作，共同维护世界贸易畅通，推动德中关系不断发展。"王毅则说，中方将"坚定维护联合国权威和二战后形成的国际秩序，反对单边主义、强权霸凌，推动国际关系民主化。中德间有广泛共识和共同利益，中方愿同德方加强交流沟通，增进相互了解，筹备好新一轮中德政府磋商，共同应对气候变化等全球性挑战，推动双边关系健康发展，为动荡不定的世界释放积极、正面信号。"

中国外交部的新闻稿并没有提到有关乌克兰的内容，只是非常笼统地写道："双方还就当前国际和地区问题广泛交换了意见。"

在与王毅的会晤后，贝尔博克还参观了大众汽车位于北京的研发中心。至于她是否与在场陪同的大众高管提及充满人权争议的新疆工厂问题，目前暂无消息。

根据贝尔博克的个人Instagram账号，她在北京期间还和其他德国经济界代表进行了会晤，重点讨论了降低依赖性以及德国经济安全之话题。此外，她还含糊不清地写道："就日益限缩的中国人权，我在中国也倾听了第一手报告。"

在结束了对中国的访问后，贝尔博克飞往韩国进行访问，并且第一站就前往"三八线"进行参观。此后，她还将访问日本，并参加在那里举行的G7外长会议。

（德新社、中国外交部）

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

14/04/2023**German Foreign Minister Annalena Baerbock attends a joint press conference with Chinese Foreign Minister Qin Gang (not pictured) at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, April 14, 2023. Suo Takekuma/Pool via REUTERS

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？ 14.04.2023

贝尔博克开启上任以来的首次访华行程。有德语媒体评论指出，德国外长有义务纠正法国总统马克龙的所谓欧洲「战略自主」言论，重新将台海议题定义为欧洲的优先事务。那么贝尔博克在北京与中国外长秦刚会晤时，分别就台湾、乌克兰和人权议题做了哪些表态？秦刚又是如何回应的？

13/04/2023 *** Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt auf dem Flughafen von Tianjin an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Hafenstadt Tianjin zu ihrem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch in China eingetroffen. Baerbock hat zu ihrem Antrittsbesuch in China das Ziel betont, Chancen für eine künftige Zusammenarbeit auszuloten und Gefahren einseitiger Abhängigkeit abzubauen. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国外长去北京“纠偏” 13.04.2023

在法国总统马克龙访华并发表争议言论后，德国外长贝尔博克也踏上了中国之旅。《商报》认为，贝尔博克有望在北京展现一个不惧专制的对等伙伴之形象。《每日镜报》则呼吁，德国外长必须正告中方，马克龙的言论不代表欧盟立场。

Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock speaks during a joint news conference with Georgian Foreign Minister Ilia Darchiashvili in Tbilisi, Georgia, Friday, March 24, 2023. (AP Photo/Shakh Aivazov)

德国外长贝尔博克长近年就对华立场有何表态？ 12.04.2023

德国外长贝尔博克将于4月13日至15日对中国进行正式访问，并与中国外长秦刚共同主持第六轮中德外交与安全战略对话。贝尔博克主张在和中国打交道时将对话与强硬相结合，不脱钩、不依赖。她近年来就对中国的立场有什么样的表态？

广告

媒体看中国

汉堡港福地码头

德语媒体：舍本逐末

中远入股汉堡港交易可能生变？围绕这一消息，德语报刊纷纷发表了评论。《世界报》认为，德国政府应当关注华为等威胁更大的案件，而非聚焦中远入股汉堡港。《南德意志报》则指出，面对欧洲同行的竞争，汉堡港不得不引入中国资本。