王毅会晤布林肯 吁美取消对中制裁

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委员、中央外办主任王毅周四（7月13日）在印度尼西亚首都雅加达举行的东盟会议间隙会面。两人在雅加达一家酒店的会议厅对媒体亮相，在中美两国国旗前握手。

中国外交部周五（14日）发布新闻稿，主张最重要的是"重回峇里岛议程"。去年11月，中国国家主席习近平与美国总统拜登在二十国集团（G20）峇里岛峰会场边会晤；王毅称，美国应反思双方关系"陷入严重困难的症结"，促使双方把峇里岛会晤共识"转化为具体行动"。 王毅重申中国把台湾议题视为"内政"的立场，要求美国不应干涉；他也呼吁美国"停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁"。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）则表示，此次会晤是"坦诚和富有建设性的"，"是保持开放沟通渠道的持续努力的一部分，旨在表明美国在一系列议题中的利益所在，并通过减少误解和误判的风险，以负责任的方式管理竞争"。

法新社援引一位不愿具名的美国官员报道，布林肯在会谈中强调了美中两国恢复军事沟通的必要性和紧迫性。他还对黑客行动提出警告，称对任何针对美国政府、公司和美国公民的行动，美方都将采取适当行动，追究相关责任人的责任。

布林肯：同习近平主席举行了重要会谈

秦刚因健康原因缺席

这是布林肯与王毅一个月以内第二次见面。布林肯在6月中旬访问了北京，成为近五年来首次访华的美国国务卿，他当时会见了习近平、王毅和外长秦刚。

这次东盟会议原定是由中国外长秦刚出席。但中国外交部表示，由于秦刚的"健康原因"，由王毅代为出席。

在布林肯访华后，美国财长耶伦上周也访问了北京。另外，美国气候特使克里也有访华行程。不过迄今为止，美国仍未实现与中国军方恢复对话的关键目标，而对话被视为避免对抗的关键。

一段时间以来，中美这两个世界最大经济体之间的关系因为一系列问题日趋紧张，这些问题包括中国在亚太地区日益强硬的态度以及美国对先进半导体出口实施的全面限制等等。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



王毅：中俄应加强战略沟通协调

王毅在周四上午向东盟各国外长发表了讲话，俄罗斯外长拉夫罗夫也发表了讲话。这是王毅与拉夫罗夫自3月以来的首次会面。

据路透社报道，王毅在雅加达会见俄罗斯外长拉夫罗夫时表示，中国和俄罗斯需要加强战略沟通协调。

中国外交部援引王毅的话说，"面对百年变局，中俄坚定支持彼此维护正当利益，坚持走和睦相处、合作共赢发展道路，共同推进世界多极化和国际关系民主化。双方要遵循元首重要共识，保持高层交往，加强战略沟通协调，展现大国担当，捍卫各自国家利益和民族尊严，维护国际公平正义"。

王毅还特别强调，中方愿同俄方一道，"支持东盟中心地位，警惕外部势力干扰，支持印尼和东盟各国把握东亚合作正确方向，维护本地区得来不易的和平稳定局面"。

（路透社，法新社）

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