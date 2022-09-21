 王毅会晤乌外长库列巴 称中方“从不袖手旁观” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2022

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王毅会晤乌外长库列巴 称中方“从不袖手旁观”

中国外长王毅9月22日在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴举行会晤。王毅称，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。

俄罗斯入侵乌克兰以来，北京一直没有谴责莫斯科。在9月22日的会晤中，王毅对库列巴说，中方“始终站在和平一边，将继续发挥建设性作用”

俄罗斯入侵乌克兰以来，北京一直没有谴责莫斯科。在9月22日的会晤中，王毅对库列巴说，中方“始终站在和平一边，将继续发挥建设性作用”

（德国之声中文网）中国外交部周五通报，外交部长王毅周四（9月22日）在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）举行会晤。

这是自俄罗斯2月入侵乌克兰以来两人之间的首次会晤。在这段时间里，他们进行过两次电话交谈。

周五，莫斯科控制的乌克兰地区将就是否成为俄罗斯的一部分进行公投，基辅及其盟友谴责这是非法的土地掠夺。

中国外交部在一份声明中说：“各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。”

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

法新社报道指出，北京一直没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。习近平寻求与普京建立密切的战略联盟以抗衡美国。中国曾多次呼吁通过对话和平解决冲突，但没有采取行动来促进这样的对话。

王毅对库列巴说，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利。我们始终站在和平一边，将继续发挥建设性作用。”

库列巴在其推特账户上证实了与王毅的会晤。他写道：中国外长“重申了中国对乌克兰主权和领土完整的尊重，以及拒绝使用武力作为解决分歧的手段。”

最近几个月内，北京与莫斯科举行了数次高级别会谈，王毅周三在纽约出席联合国大会期间也会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。

本月早些时候，习近平还在乌兹别克斯坦与普京进行了一次高调的会晤，这是习近平自新冠疫情开始以来的首次出访。

在此期间，乌克兰军队发起反攻，夺回了原被俄罗斯占领的哈尔科夫地区的大部分土地，而普京也采取了一系列升级行动。

在乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区以及南部的赫尔松和扎波罗热地区，俄罗斯控制下的公投受到西方批评。联合国秘书长古特雷斯称其“违反了《联合国宪章》和国际法”。

此次公投活动为期五天。在此之前，普京宣布对大约30万名俄罗斯预备役军人进行强制性征兵，引发了大规模抗议，成千上万的俄罗斯适龄男子开始逃离。

王毅还将于周五在联合国大会期间与美国国务卿布林肯举行会晤。美国国务院声明说，两人将讨论一系列多边和全球事项。

（法新社）

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