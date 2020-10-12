 王毅：亚洲国家应警惕美“印太”战略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2020

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王毅：亚洲国家应警惕美“印太”战略

中国外长王毅周二呼吁亚洲国家对美国“印太”战略保持警惕，称该战略带来风险，在南中国海挑起争端。今年早些时候，美国国务卿蓬佩奥曾表示，南中国海不是北京的“海上帝国”。

China Außenminister Wang Yi (picture-alliance/Photoshot/C. Yang)

王毅称，华盛顿的“印太”战略鼓吹的是过时的冷战思维

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自8月中旬以来，美国多次激怒中国，向南海和敏感的台湾海峡派遣军舰，也动用驾驶侦察机飞越中国实弹演习区域。现在北京试图向邻国证明，美方才是造成区域动荡的主因。

中国与柬埔寨在10月12日正式签署了双边自由贸易协定。目前，中国国务委员兼外交部长王毅正在对包括柬埔寨在内的4个东南亚国家进行访问。分析人士认为，北京希望通过王毅此行打造可靠的地区伙伴形象。

（德国之声中文网）中国外交部长王毅对东南亚进行短暂访问。周二（10月13日），王毅在与马来西亚外长的联合记者会上表示：“我们（中国与马来西亚）均认为，南中国海不应成为大国较量、许多战舰巡弋的地方。中国和东盟有充分的能力和智慧及责任，维护南中国海的和平安宁。”

据路透社报道，马来西亚外长希沙慕丁表示，海事争议应通过地区对话和平解决。

近来数月，中国在这一战略水路的争议区域进行了军事演习，而华盛顿则指责北京试图在该地区建立一个“海上帝国”。

王毅称，华盛顿的“印太”战略是东亚的“安全隐患”。该战略旨在将美国作为该地区值得信赖的伙伴。王毅称：“它所鼓吹的是过时的冷战思维，在不同群体之间挑起争端和地缘政治竞赛。我相信，各方都清楚地看到这一点，并保持警惕。”

美国国务卿蓬佩奥此前表示，华盛顿希望有一个“自由和开放”的亚洲，不由任何一个国家主导。

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菲律宾最高军事指挥官表示，美中对立意味着，海事局势“十分紧张”。加佩伊（Gilbert Gapay）将军在马尼拉向外国媒体表示，美国已加大海军巡逻力度，而中国海警船只也十分活跃，遍及菲律宾专属经济区的“大部分区域”。

在周二的联合记者会上，马来西亚外长希沙慕丁还表示，中国承诺在2023年以前购买170万吨马来西亚棕榈油。

 

 

苗子/叶宣（路透社）

 

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