 王毅：中美关系来到新的十字路口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2021

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时政风云

王毅：中美关系来到新的十字路口

中国外长王毅在接受官方媒体采访时谴责特朗普政府遏制中国、挑起新冷战的做法，认为这给全世界带来了危害。他同时希望拜登领衔的新一届政府“重拾理性、重开对话”，强调中国“从不干涉美国内政”，“美方也应当尊重中国人民选择的社会制度和发展道路”。

USA China - Chinesischer Außenminister Wang Yi

王毅寄希望于美国新政府

(德国之声中文网) 王毅在接受新华社、央视等中国官媒采访时说，中美关系"已经来到新的十字路口，也有望打开新的希望之窗；希望美国新政府重拾理性，重开对话，两国关系重回正轨，重启合作。"他认为，中美关系陷入"前所未有的困境，其根本原因在于美国当政者对中国的认知出现了严重偏差，把中国视为所谓最大威胁，并由此采取了完全错误的对华政策。"

美国2018年启动了对华贸易战，此后两国之间的摩擦还进一步拓展到了科技、人权等领域。2020年新冠疫情在全球爆发后，美中两国围绕病毒起源问题也发生了激烈的交锋。

在采访中，王毅指责美国"全面打压遏制中国、企图挑起新'冷战'"，认为这样的做法"不仅严重损害两国人民利益，也给世界带来了极大危害，注定不得人心，也注定会走向失败。"

王毅并没有直接点出特朗普或者拜登的名字，而是通篇以"当政者"、"新一届政府"指代。他表示，中方相信"只要美方及时汲取教训，真正同中方相向而行，中美完全可以通过对话化解矛盾分歧，通过合作扩大共同利益，找到既有利两国、又造福世界的大国相处模式"。

USA Wilmington Rede Joe Biden

拜登会坚持强硬对华路线吗？

中国寄希望于拜登？

虽然王毅的此番表态明显将中美关系改善的期望寄予了候任美国总统拜登，但是中国政府在今年11月却犹豫多日后才向拜登发出贺电，与其他国家形成鲜明反差。分析人士认为，中国的犹豫是为了避免被卷入有关中方干预美国大选的阴谋论当中，避免向特朗普提供任何攻击北京的口实。中国官方的说辞则是"理解美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定"。

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拜登在他就职倒数23天之际，听取国安跟外交专家简报，他在活动中发表演说，表示美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。

美国贸易代表莱特希泽在接受路透社采访时说，他建议总统当选人拜登继续对中国施压。他认为，如果未来美国逐步解除对中国课征的关税，将代表美国并没有认真把中国当做对手。

虽然中国外长王毅着眼白宫权力交接，提出中美关系“重启”的愿望。但是特朗普政府似乎正在利用最后的时间，继续搞僵对华关系，让拜登难以接手。被提名为未来国务卿的布林肯，将如何应对这“烂摊子”，也值得关注。

距离拜登入主白宫还有不到50天。尽管他的团队在选胜后没有对美中关系发表系统的看法，但从拜登及其幕僚在大选期间谈及中国挑战，以及拜登本人对媒体提到有关对华政策来看，下届美国总统上台后可能的对华政策轮廓依稀可见。

而从目前的迹象来看，拜登领衔的新一届政府也将持续强硬的对华政策。12月28日，他发表演讲强调，美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。"当我们建立由志同道合的伙伴和盟友组成的联盟时，我们的立场将更加坚定。"拜登提名的国务卿人选布林肯(Antony Blinken)也曾表示，民主党与共和党对中国的看法一致，将其视为一大挑战。

王毅在采访中显然也注意到这些动向。他说，中方了解"美方一些人对中国快速发展心存焦虑，但最可持续的领先是不断提升自我，而不是阻挡别国的发展。"王毅认为，"未来的世界不应当也不可能让中国变成美国，而应是美国使自己成为更好的美国，中国则必将成为更好的中国。"

中国外长还强调，中国"从不干涉美国内政，愿意同美国和平相处，合作共赢。同样，美方也应当尊重中国人民选择的社会制度和发展道路，尊重中国人民追求更美好生活的正当权利。"

文山/李鱼/(路透社、新华社)

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