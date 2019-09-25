 王毅：中国无意玩″权力的游戏″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2019

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时政风云

王毅：中国无意玩"权力的游戏"

中国外长王毅周二回击美国所提出的对北京贸易和发展模式的批评，称北京无意在国际舞台玩"权力的游戏"。他同时警告华盛顿尊重中国主权，包括在香港问题上。

China Wang Yi United Nations Climate Action Summit U.N. New York City (Reuters/L. Jackson)

王毅：中国没有"称王称霸的基因"

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各界关注即将在10月进行贸易谈判的中美双方会如何在联合国大会上互动。 特朗普显然并未放弃继续施压，北京也厉声反击。 联合国秘书长警告，再这样下去，世界可能分裂成中美两大敌对政营。 (25.09.2019)

在联合国大会进入总辩论环节的前一天，几乎所有国家的领袖都去参加讨论气候变迁的峰会，但是美国总统特朗普却选择将他的重点放在宗教自由。虽然他本人没有直接针对中国，但是他的幕僚却直接批评中国打压新疆穆斯林，也准备用具体行动捍卫宗教自由。 (24.09.2019)

（德国之声中文网）中国外长、国务委员王毅表示，北京不会屈服于威胁，包括在贸易上。不过他也表示，希望下个月的一轮高级别贸易谈判将产生积极的结果。

在纽约的年度联合国大会期间，王毅在美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会举办的一次活动上呼吁两大全球最大经济体之间离开对抗、相互合作，以有利于双方以及世界的利益。王毅预计将于周五在联合国大会发言。

特朗普：不接受贸易"坏协议"、世界关注香港

周二（9月24日）早些时候，美国总统特朗普向中国及国家主席习近平发出强硬信号。特朗普在联大会议发言中表示，美国不会再继续容忍北京的贸易做法，他不会接受与中国在贸易上的一个"坏协议"。

特朗普还警告说，世界在关注北京如何处理香港的大规模示威。"世界期待中国政府遵守有约束力的合约，该合约是与英国政府达成的，在联合国登记。中国政府在合约中承诺保护香港的自由、司法体系和民主生活方式。"

UN-Generalversammlung in New York | US Präsident Donald Trump (AFP/D. Emmert)

特朗普联大发言：美国不会继续容忍北京的做法

路透社报道，特朗普正在寻求通过向中国产品增收关税来施压，以促使中国政府减少贸易壁垒。他在联大发言中指责中国"大规模"窃取贸易机密，并表示中国利用了世贸组织的规定，因该规定赋予北京"发展中国家"的优惠地位。

王毅：中国仍是发展中国家与美国有很大差距

王毅在美中关系全国委员会的活动上表示，贸易战对两国造成不必要的损害，提高了美国公司的成本，推高了消费者价格，削弱了美国的增长潜力。

他警告说，美国不应试图强迫中国改变发展模式，或者让两大经济体脱钩，称这样的努力是没有作用的。"（谈判）不能在单边的威胁下进行，不能以牺牲中国正当合理的发展权为代价。"

王毅否认那些认为北京寻求超越美国战略强国地位的说法，称中国没有"称王称霸的基因"，"无意在国际舞台上玩什么 '权力的游戏'"。

他说："中国仍是世界上最大的发展中国家，我们的人均国民收入、人类发展指数以及科技教育水平与美国还有很大差距。"

"互不干涉内政"

与此同时，王毅称，中美应互不干涉内政，"尊重彼此的领土主权、社会制度以及发展道路，不把自己的意志和模式强加于对方"。

在香港问题上，王毅表示，要维护香港繁荣，必须反对暴力、遵守法制；"希望美方切实尊重中国主权，尊重香港特区政府止暴制乱、恢复秩序的努力"。

王毅还回击美国批评中国对待新疆穆斯林少数族群的方式，称北京所采取的措施是"从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生"。

在周二联合国大会期间的另一次讨论会上，美国带领下的30多个国家谴责他们认为中国在新疆对穆斯林进行的"可怕的压迫性的运动"。

 

苗子/洪沙（路透社）

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