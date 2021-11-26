王毅：中国抗疫外交卓有成效

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周一（12月20日）在北京出席“2021年国际形势与中国外交研讨会”并发表演讲。王毅回顾过去一年外交工作称，中国“始终站在历史正确的一边，……站在国际公平正义一边”。

在全球仍未摆脱新冠疫情，不少国家一度批评中国推行“防疫物资外交”、“疫苗外交”的背景下，王毅则表示，面对世纪疫情，中国“开展卓有成效的抗疫外交，彰显说到做到的大国担当”，并称中国是疫苗公平分配的“第一梯队”。他还指出，中国积极参与全球科学溯源，同世卫组织发布联合专家组溯源报告，体现了公开、透明的合作态度。他批评个别国家“借病毒溯源之名，行政治攻击之实”。

多边主义

王毅总结了中国与包括日、印、朝等周报邻国以及东盟、上海合作组织等区域组织的外交合作；指出“个别域外大国通过所谓‘印太战略’挑拨地区对抗，制造阵营对立，正在成为地区和平稳定的最大破坏因素”。

今年是中国重返联合国50周年。王毅称这一改变世界的大事件，也是“多边主义的再出发”。他引用习近平的话强调：世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。

牛津大学的政治学者福特（Rosemary Foot）在接受德广联记者采访时指出，中国在利用联合国贯彻本国的利益。例如中国用对自己有利的方式来解读联合国宪章，在其三大支柱——和平、发展和人权当中，强调发展和稳定，却忽视人权。同时中国试图打造一个遵守联合国规则的国家形象。

“奉陪到底”

王毅说，有的国家打着“民主人权”旗号干涉别国内政，炮制“民主对抗威权”的伪命题。他表示反对垄断民主定义权、反对以意识形态分裂世界；“人民是否满意才是衡量民主的终极标准”。

他还补充说，过去一年里曾邀请各国人士赴新疆参访，“以事实真相戳穿各种谎言与伪证”。“我们坚决反对外部势力干预香港事务，巩固香港由乱到治、趋稳向好的良好态势。”

上周日香港举行的立法会选举，投票率仅为30%，不属于亲政府的建制派阵营的候选人全数落选。国际舆论普遍认为，香港的民主自治已被彻底掏空，立法会也成为像人大一样的橡皮图章。

针对新疆人权问题，美国众参两院已先后通过“防止维吾尔族强迫劳动法”， 禁止从中国新疆进口涉强迫劳动的货品。预计本周拜登总统将正式签署法案。

中国外长指出，中美关系之所以遭遇严重困难与多重挑战，“根本原因在于美方对中国和中美关系作出了战略误判”。他重申中方的态度：要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。

台海局势危及“一个中国”

王毅在讲话中还指出，台海局势出现新一轮紧张，症结在于台湾当局企图“倚美谋独”，美国以及个别国家有意“以台制华”，一个中国原则的内涵面临被虚化甚至掏空的危险。但他表示，北京对此“进行有力反制”，他提到中国恢复与尼加拉瓜的外交关系，建交国总数增至181个。

不过，中国的这类外交胜利是否会带来其它问题？《纽约时报》上周发表题为“中国外交攻城略地，朋友多了路就好走吗？”的专栏文章，指出中国未必就可以高枕无忧，因为外交上没有永恒的朋友，通过利诱赢得的伙伴更是如此。“中国在这些国家注入了大量的援助与投资，使其很难避免被牵扯到当地政治的漩涡中，也使得在极端情况发生时，生活在这些国家的中国侨民难免成为最直接的受害人。”作者提问，中国扩张海外版图的角力无疑也增加了海外侨民生活的危险系数，在这种新形势下，中国是否也应当对保护海外侨民做出自己的部署呢？“毕竟‘天下有井水处皆有华人’，而电影《战狼》中天降奇兵解救侨民的桥段，离真实生活还是太远了点。”

王毅还提到，中国推动173国联署通过联合国奥林匹克休战决议，“形成国际社会支持北京冬奥会的强大声势”。但实际情况是，美、英、澳、加已宣布外交抵制北京冬奥，另外一些国家则以疫情为由，表示没有派官方代表前往北京的计划。

（综合报道）

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