王毅与拜登会晤 美中共同推动“拜习会”

（德国之声中文网）根据中国外交部的通报，王毅10月27日对拜登表示，此次访问的目的就是同美方沟通，"切实落实两国元首重要共识，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。"王毅还说，推动中美关系真正稳下来、好起来，"不仅符合两国和两国人民根本利益，也是国际社会的共同期待。"

拜登也表示，愿同中方保持沟通，共同应对全球性挑战。白宫方面通报指出，此次会谈是"政见存在深刻分歧的两个地缘政治对手之间保持沟通渠道畅通的好机会"。在会晤中，拜登总统还对中国前总理李克强的突然去世表示哀悼。

同一天，王毅还和美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)举行会晤，中国外交部简短表示，"双方就中美关系、两国高层交往及巴以冲突等共同关心的国际地区问题进行了实质性、建设性战略沟通。双方同意，为实现两国元首旧金山会晤共同努力。"美国方面则通报称，双方还就俄乌战争、台海问题等关键问题进行了"坦诚、建设性和实质性的讨论"。沙利文表达了对中国在南海危险和非法行为的担忧，并强调了台海和平与稳定的重要性。王毅则指出，台海和平稳定面临的最大威胁是"台独"，中美关系面临的最大挑战也是"台独"，必须坚决加以反对，并体现在具体政策和行动上；王毅还阐述了中方在南海问题上的立场。

路透社从美国政府官员处获悉，王毅在26日与27日两天分别与国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文会晤，总计时长达到了9小时，互动"坦诚而深入"。除了两国官方通报中提到的内容，美国方面在会晤中还提出有必要恢复两国之间军事沟通渠道，并涉及人权、芬太尼等议题。

王毅前一天与布林肯会晤时曾说，两国存在分歧，需要"深入"和"全面"对话，以减少误解并稳定关系。

"拜习会"至今未正式宣布

中美高层在过去几个月以来持续接触，除了布林肯，美国财长耶伦、商务部长雷蒙多也先后到访中国，白宫国安顾问沙利文9月中旬则在马耳他与王毅会晤；中国外交部副部长孙卫东在9月底访美。不过，一些美国国会议员以及批评人士则质疑，美方官员前往中国试图缓和双边关系是否过于利好北京；他们担心，这只会将美国的注意力从制裁、出口管制和旨在加强美国与中国竞争的更广泛措施上转移。美国政府官员则一再表示，加强外交并不意味着放松政策。

中美两国关系近期缓和的另一个显著信号则是10月25日习近平出人意料地会晤了正在中国访问的加州州长纽森(Gavin Newsom)。美联社在报道中指出，纽森此行既按计划明确了共同应对气候变化之目标，又因意外会晤习近平而凸显了美中关系多年未见的热情友好。美联社认为，纽森访华同样是在为下个月的两国元首峰会铺路，同时也表明，即便双边关系高度紧张，在地方层面上美中两国依然可以进行各种类型的合作。

中国方面至今没有确认习近平是否会在11月的APEC旧金山峰会期间与拜登会晤。一名美国匿名高阶官员对路透社表示，中国领导人通常很晚才会公开确认访问行程，"所以我会让中方来决定何时宣布。"

（路透社、美联社）

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