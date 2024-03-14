 王毅下週訪澳 楊恆均案或成討論 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2024

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政治

王毅下週訪澳 楊恆均案或成討論

中國外交部14日證實，中國外長王毅即將在下週出訪澳洲，成為近7年來訪澳的最高層級中國官員，也被視為是為總理李強的出訪鋪路。不過，中澳近年關係緊張，除了貿易問題，楊恆均案也是雙邊待決的分歧之一。

中國外交部長王毅下週將出訪澳洲及紐西蘭

中國外交部長王毅下週將出訪澳洲及紐西蘭

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌週四（3月14日）在記者會上宣布，王毅將於3月17日至21日訪問澳洲和紐西蘭。澳洲總理阿爾巴尼斯週四早前也表示：「期待在王毅下週到訪坎培拉期間與他會面」。

汪文斌說，今年是中澳建立戰略夥伴關係10週年，王毅出訪也將開啟中澳兩國高層交往的序幕。中方稱，王毅將與紐澳外長討論雙邊關係和共同關心的國際及區域問題。

阿爾巴尼斯稱，「王毅到訪是好事。（中澳）能有對話是好事」，並指澳方在過去幾個月以來，在消除跟中國之間的貿易障礙上取得了「重大進展」。

此前，澳洲主要葡萄酒商富邑（Treasury Wine Estates） 12日在提交給澳洲證交所的文件中稱，中國商務部已發布取消對澳洲葡萄酒關稅的內部臨時提案，意味著已持續近3年的高關稅措施有望在不久的將來結束。

中國外交部13日在記者會中被問及此事時則未直接證實，僅說「中澳通過對話協商妥善解決彼此關切......中方願繼續本著互相尊重、平等互利、求同存異的原則，與澳方加強對話合作，推動中澳關係穩定健康發展」。

阿爾巴尼斯也稱此為「正向發展」，並說在徵收關稅之前，澳洲每年對中國出口的葡萄酒價值超過10億澳幣﹒他表示，他有信心這些限制將會被取消。

澳洲總理阿爾巴尼斯去年11月曾訪中與習近平會面（資料照）

澳洲總理阿爾巴尼斯去年11月曾訪中與習近平會面（資料照）

延伸閱讀：澳外長在北京：願促兩國明智地處理分歧

此外，澳洲外交部長黃英賢也預計將在下週三與王毅討論包含領事、貿易、人權及區域安全等議題。據《衛報》報導，此次會談的正式名稱為「澳中外交與戰略對話」，就雙邊、區域及國際問題交換意見的長期形式。

黃英賢透過聲明回應，「我們尋求在可能的情況下與中國合作，在必要的情況下提出分歧，並致力於我們的國家利益」，「澳方認為，如果我們明智地處理分歧，穩定的雙邊關係將讓兩國都能夠追求各自的國家利益。」

中國買家取消進口澳洲小麥

不過就在王毅即將出訪之際，路透社獨家報導披露，由於全球庫存增加拖累價格，中國小麥進口商取消或延後進口約100萬噸的澳洲小麥。

延伸閱讀：李克强在澳洲貿易大手筆的背後是什麼？

一家向亞洲銷售澳洲小麥的新加坡貿易商表示：「中國買家取消了部分澳洲小麥交易，他們還將出貨時間從第一季度推遲到第二季度、第三季度。」

消息人士透露，價格急劇下跌是中國取消交易的最可能原因，但也有說法指，大量進口已導致中國國內市場供應過剩。

貿易非唯一分歧

儘管中澳之間的貿易僵局在過去2年以來，已經解除了大部分的封鎖，但中國及澳洲之間的分歧並不止於貿易爭端。

楊恆均和妻子袁瑞娟（筆名袁小靚）資料照

楊恆均和妻子袁瑞娟（筆名袁小靚）資料照

今年1月下旬，華裔澳洲作家楊恆均因被指控犯下間諜罪，遭北京法院判處死緩2年，引發澳方不滿抗議，黃英賢當時更表示此判決將會對中澳關係產生影響。因此各界也預期楊恆均案將會列入此次王毅訪澳的討論議程之一。

中國駐澳大使肖千週一曾稱楊恆均案為「不同法律體系和不同文化中的個案」，並解釋「理論上，如果他（楊恆均）遵守裁決和義務，並且服刑期間沒有製造任何問題或進一步犯罪，那麼......他也有可能不被處決。」

澳官員：拒絕中國插手太平洋島國治安

（綜合報導）

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