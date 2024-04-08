 王文濤晤在歐中企 否認電動車靠補貼佔優勢 | 经济 | DW | 08.04.2024

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经济

王文濤晤在歐中企 否認電動車靠補貼佔優勢

在美國財長耶倫造訪中國之際，中國商務部長王文濤抵達法國。兩人的出訪都圍繞著補貼與「過剩產能」爭議，但立場大相逕庭。王文濤在法國與中國電動車企舉辦圓桌會議，否認中國車廠靠補貼取得競爭優勢的說法。

據中國商務部聲明，比亞迪、吉利、上汽、寧德時代等10幾家公司都派了代表，出席王文濤的圓桌會議。（資料照）

據中國商務部聲明，比亞迪、吉利、上汽、寧德時代等10幾家公司都派了代表，出席王文濤的圓桌會議。（資料照）

（德國之聲中文網）中國商務部長王文濤週日（4月7日）在法國巴黎會晤中國電動車業者，稱歐美對於中國新能源產業「產能過剩」的指責「毫無依據」。他此行訪法，歐盟對中國電動車的反補貼調查是重要討論議題；此前傳出面臨歐盟檢查的吉利、上汽、比亞迪等中國業者，7日也出席了與王文濤的圓桌會議。

王文濤主張，中國電動車業者「不是依靠補貼取得競爭優勢」，而是憑藉「技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭」；此外，中國的企業對全球綠能轉型有「重要貢獻」，而政府會「積極支持企業維護自身合法權益」。

今年2月，比亞迪的歐洲分公司總經理舒酉星（Michael Shu）亦曾表明與王文濤類似的說法。他當時告訴《金融時報》：「我們的成功不是因為補貼，而是因為我們具備獨特的科技……還有我們的管理效率高。」

據路透社消息，王文濤在法國的行程包含會見雷諾汽車（Renault）執行長兼歐洲汽車製造商協會（ACEA）代理會長德梅奧（Luca de Meo），並與化妝品業者共進晚餐。

週一（8日），王文濤還將與法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）舉行會議，並會見法國白蘭地業者。此前，中國已宣布對歐洲的白蘭地展開反傾銷調查，此舉被認為是在報復歐盟反補貼調查。

中國商務部長王文濤4月7日在法國呼籲中國車企，要「練好內功」，堅持創新驅動與綠色發展，並與歐洲當地企業深化合作，以面對外部不確定性。圖為王文濤去年3月參加中國發展高層論壇。（資料照）

中國商務部長王文濤4月7日在法國呼籲中國車企，要「練好內功」，堅持創新驅動與綠色發展，並與歐洲當地企業深化合作，以面對外部不確定性。圖為王文濤去年3月參加中國發展高層論壇。（資料照）

中國補貼加劇「過剩產能」？

歐盟的反補貼調查去年10月正式啟動，歐盟稱有「充分證據」顯示，當時有大量較便宜的中國進口電動車湧入歐洲市場，對歐洲電動車產業構成經濟上的威脅；若調查發現歐洲的車廠確實受到「市場扭曲與不公平競爭的阻礙」，歐盟可能對中國電動車施加懲罰性關稅。

中國駐歐盟大使傅聰今年1月曾接受彭博社訪問，批評歐盟的舉措為「保護主義」，且不利於歐盟自身的綠能轉型。被問及若歐盟提高關稅，中國是否做出反應，傅聰稱「希望這種情況不會發生」，並強調「貿易救濟、高關稅乃至制裁，只能是最後手段」，「貿易戰並非中方所願」。

傅聰認為，「某種形式的補貼是常見做法」，美國歐盟與中國一樣都有補貼，因此對中國的指責並「不公平」。他還主張「過剩產能」或「廉價中國汽車氾濫」的指控「站不住腳」，因為從市場價格與比例來說，「中國電動車並不便宜」，且「中國對歐洲出口電動汽車僅佔歐洲電動車市場份額的8%」。

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據歐盟統計，歐盟從中國進口的電動車，市佔率從2018年不到1%，升高到2023年大約8%，且2025年可能達到15%；至於中國自歐盟進口的電動車，2018年亦低於1%，2022年則是1.3%。

儘管歐洲市場上的「中國電動車」大多是特斯拉等歐美車企在中國工廠生產的產品，但隨著西方企業市佔下滑、比亞迪等中國本土品牌市佔上升，再加上歐中的電動車貿易逐漸失衡，都讓歐盟憂慮。

不過，也有分析指出，中國在電池供應鏈佔據的主導地位，還有技術創新，以及市場上企業太多導致競爭激烈，都是電動車價格降低的可能因素

美國智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）專家甘思德（Scott Kennedy）上週曾向DW表示，要解讀「過剩產能」問題，需要更多實際數據；現階段仍不清楚，問題到底有多大程度是來自於中國產能增加，還是中國國內需求不足以吸收供給，抑或是全球市場的需求下降。

在王文濤訪法的同時，美國財長耶倫正在中國出訪，同樣聚焦於「過剩產能」。耶倫把問題指向中國的產業政策，盼中方改變做法，「替美國工人與企業創造公平競爭的環境」。

據耶倫聲明，美中雙方同意對「國內與全球經濟平衡的增長」展開深入交流，包含過剩產能等「總體經濟失衡」的問題。中國總理李強的聲明則提到，不應把經貿問題「泛政治化」，並主張「以市場眼光與全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看產能問題」。

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（綜合報導）

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