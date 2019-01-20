王岐山达沃斯演讲 强调发展先于公平

(德国之声中文网) 在演讲的一开始，王岐山花了很大的篇幅强调中国在共产党带领下获得的巨大发展成就，指出中国在尊重别国发展道路的同时，坚持自身传统、也吸收人类文明的优秀成果，走出了一条符合国情的发展道路。他表示，如今中国的利益已经和全球命运休戚相关，因此希望能在今后的发展中与各国一道构建人类命运共同体。

值得注意的是，与以往的中国官方语境不同，王岐山本次演讲提到中国发展成就时，并没有用"改革开放40年来"的表述，而是始终强调"中华人民共和国成立70年来"，并且将中共建政、民族独立解放、革命年代、改革开放都纳入"中国波澜壮阔的发展史"，认为这是"马克思主义与中国实际相结合"，最终梦想是"实现民族伟大复兴"。甚至在演讲后的讨论环节中，他还特意更正了主持人、达沃斯论坛主席施瓦布(Klaus Martin Schwab)的"改革开放40年"之表述，强调中国的发展不止40年，而是有70年的历史。

强调发展是优先要务

在演讲的第二部分，王岐山重点阐述了全球化当今面临的各种阻碍。他指出，中国是全球化的受益者，几十年来从产业链的低端不断往高端移动。他也注意到全球化加剧了各国、各地区、各阶层的不平衡，导致保护主义、民粹主义抬头，"但是在市场经济环境下，突出了效率，公平总会受到些影响。发展的不平衡只能靠发展来解决。……我们要采取措施避免不公平的现象加剧，并且防止科技进步对部分人造成过大的冲击。然而，我们只能寻求更好的切蛋糕方法，绝对不能无休止地争论应该怎么切蛋糕。"

此外，他还在演讲中强调了技术进步对既有国际规则、产业链带来的挑战，呼吁坚持多边主义，让全人类都受益于科技进步；并且坚持人类价值观，避免科技进步被恐怖主义、犯罪分子利用。

"规则不能阻挡发展"

在随后的讨论环节中，王岐山也回答了一些有关中国宏观经济形势的问题。他表示，中国现在的经济增速已经"足够实现2020年全面小康的目标"，"更重要的是增长的结构、质量和效益"。他认为，中国经济维持良好势头，就能对全人类作出贡献。"万一真发生经济危机，就好比感冒发烧。最终考验的是全人类的智慧和辛劳。全人类不会被一次危机所打垮，发烧正是考验免疫力的时机。"

而在中美关系问题上，王岐山的回答则十分简短："中美经济互相离不开，互利共赢。和则两利斗则两伤。"

他还回应了外界对于既有国际秩序、规则受到挑战的担心。王岐山说："所以我们要对标准、规则进行不断与时俱进的调整和改革。规则不能阻拦在发展的前面。"他以警察和小偷为例，认为"只要60%的小偷能被抓获，就能让小偷少很多了"，"市场监管也一样，魔高一尺，道高八寸五就够了"。