王岐山访柏林  绿党：人权必须得明确谈

（德国之声中文网）绿党外交事务专家特里廷（Jürgen Trittin）认为默克尔应敦促北京尊重人权。本周五（5月31日）接受媒体采访时他说："尤其是八九民运三十年后，默克尔不应回避诸如新疆教育营等人权问题。"

天主教新闻通讯社报道，绿党联邦议议员鲍泽（Margarete Bause）和格林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）在《法兰克福评论报》（ Frankfurter Rundschau）联合发表了一篇客座文章，其中写道："应该在镜头前明确发声，而不是在闭门会议上小声批评。" 此外，德国和欧盟伙伴们"要对侵犯人权的个人实施制裁--无论是他们是否应为30年前的天安门大屠杀负有责任，还是在中国打压迫害少数民族和宗教群体。"

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 為了不忘却 筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 为了不忘却 筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 一波三折 香港六四纪念馆在2019年4月26日重新开馆，此前该纪念馆因法律、迁址等一系列因素而数次处于关闭状态。地址也从九龙尖沙咀柯士甸路3号，迁至旺角艺旺商业大厦。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 唯一的一家 这是中国唯一一家针对天安门事件的纪念馆。香港六四纪念馆汇集了大量照片、文件、影像、学生遗物等历史资料，讲述六四事件的经过。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 政治敏感 图左是遇难学生王楠在镇压中遇害时所戴的眼镜。2019年是八九民运30周年。在这个敏感的时间点，该馆再次向公众开放，免费入场。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 历史报道 图中的是六四天安门广场镇压事件发生时《香港时报》和《南华早报》的报道。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 曾遭恶意破坏 在开馆前数周，纪念馆曾遭到恶意破坏。警方对此进行了调查，但是没有查出作案人的背景和动机。



中国国家副主席王岐山周五分别与德国总统施泰因迈尔和德国总理默克尔举行会面。德中关系、中美贸易战都会是双方谈论的主要话题。德新社指出，王岐山被认为是危机管理专家、经济学家并熟悉美国事务。

到达柏林之前，王岐山本周四在汉堡参观了汉堡港务仓储有限公司（HHLA）的码头。这家公司表示，中国是汉堡最大的贸易伙伴。码头处理的集装箱中，几乎每三个就有一个来自中国或者是要运到中国。

下周二就是六四三十周年纪念日，流亡学运领袖王丹呼吁国际社会要给中国高层施加更多压力，促其实施改革、尊重人权。他告诉德新社，1989年6月4日的民主运动遭到血腥镇压已过去三十年，中国依然没有出现改变。这对西方来说是一个教训。回想当初，他回忆道："我们那时候太天真，对政府抱有太多希望。"而军队采取之后，西方政府"太天真"："在血腥镇压之后他们虽然实施了制裁措施，但两年后又叫停了制裁，因为他们希望中国政府会开始改革。"但什么都没有发生："真是太天真了，应汲取这个教训。"

值得注意的是，王岐山在柏林期间，美国国务卿蓬佩奥也到访柏林，他也与默克尔举行会面。香港《南华早报》指出，中国和德国都批评了美国对伊朗的"最大施压"做法。中国国际问题研究院研究员崔洪建表示："在全球安全方面，德国是中国最重要的合作伙伴之一，两国在伊朗等许多问题上有共识。"

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



崔洪建指出，北京和华盛顿贸易谈判的暂停让北京感到压力，促使中国与欧洲互动："中美贸易谈判陷入停滞以来，全球形势发生了变化。德国和欧盟希望他们与美国的贸易紧张局势不会升级，中国希望解决与美国的冲突，因此双方会有很多共同的讨论基础"。

文木 / 洪沙 （德新社, 天主教新闻通讯社等）