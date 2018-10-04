王岐山访以：拜哭墙、谈投资

（德国之声中文网）据以色列外交部长介绍，王岐山此次访问为期4天。他在抵达耶路撒冷后，前往犹太教圣地之一--著名的"西墙"（亦称哭墙）参观。

据以色列总理内塔尼亚胡办公室的官员称，王岐山是2000年以来访问以色列的级别最高的中国领导人。2000年，时任中国国家主席江泽民曾访问以色列。

王岐山周一晚些时候同内塔尼亚胡总理会面，后者去年曾访问北京。之后王岐山还同内塔尼亚胡共同主持了一个中以联合创新委员会的会议。

耶路撒冷的今与昔 油山今日 登临油山（也称“橄榄山”），令人叹为观止的耶路撒冷老城便尽收眼底。该高地其实是圣殿山和老城东北、东南山丘带的一部分。本图上可清晰看到：城墙和伊斯兰最古老的宗教建筑— 金顶岩石寺（也称“圆顶清真寺”）。因曾经生长橄榄树，该山在其它语言中亦常被称作“橄榄山”。

耶路撒冷的今与昔 油山昔日 就在近50年前，还全然是另一幅图景：城墙和岩石寺清晰可见，让人猜想到，慑于1967年6月7日的这张图也是从油山上拍摄的。一群士兵在“六日战争”中将油山当作了指挥部。

耶路撒冷的今与昔 阿尔—阿克萨清真寺今日 位于耶路撒冷老城圣殿山的阿尔—阿克萨清真寺被视为仅次于麦加（Mekka）和麦地那（Medina）的犹太教第三大朝圣地。之于犹太人，圣殿山至为神圣，依圣经所传，那里曾建有第一神殿和第二神殿。由之，一再出现紧张和冲突。从1967年起，以色列负责安全事务；一个穆斯林基金会则负责民事及宗教事务。

耶路撒冷的今与昔 阿尔—阿克萨清真寺昔日 阿克萨是该市最大的清真寺，其名意为“遥远的圣地”，建成于8世纪初。清真寺四周，较小的宗教建筑、花园和水井星罗棋布，在伊斯兰里有“高贵的圣物”之誉。寺中大祈祷厅由7排高大的廊柱支撑，可容纳约4000名信徒。

耶路撒冷的今与昔 大马士革门今日 这个令人印象深刻的耶路撒冷城门矗立在基督徒区和阿拉伯人区的分界线上。进入该城门后，人们便置身于色彩斑斓、熙熙攘攘的阿拉伯市场里的那些小陌深巷。不过，这个通往耶路撒冷老城的北入口有着令人沮丧的名声：数年来，大马士革门成为巴勒斯坦人行刺的血腥地点。

耶路撒冷的今与昔 大马士革门昔日 因朝向叙利亚的大马士革遂得此名的大马士革门建于16世纪，是奥斯曼帝国历史最悠久的最大城门之一。本图摄于1967年。从那以来，除了汽车和墙外人头攒动外，几乎没有什么变化。

耶路撒冷的今与昔 老城今日 耶路撒冷老城里密布小巷，分为犹太区、阿拉伯区、基督徒区和亚美尼亚区；老城被一道城墙所围，城墙建于1535年至1538年，由苏莱曼大帝下令建造。1981年，面积约1平方公里的耶路撒冷老城正式列入联合国世界文化遗产名录。

耶路撒冷的今与昔 老城昔日 某些东西永不改变：摄于1967年的这幅照片问世50年后的今天，少年们依然穿行于巷陌间，叫卖刚出炉的、当地人称为“百吉”（Bagel）的芝麻面包圈，售价相当于1欧元。

耶路撒冷的今与昔 哭墙今日 世界闻名的哭墙是犹太人的最大圣物。经过严格安全检查后，人们按性别，在哭墙前分开祈祷。信徒们，—有时也有其它宗教的教徒们— 将写有祝辞或祈福愿望的纸条塞进墙缝。方便的做法：人们也可以通过互联网表达愿望，在耶路撒冷打印，塞入哭墙。

耶路撒冷的今与昔 哭墙昔日 此图摄于1967年9月1日，表现哭墙边（亦有“西墙”之称）的以色列人。当时，哭墙在约旦控制了19年后重又对外开放。 作者: Dagmar Breitenbach



根据官方公布的日程，王岐山周二前往拉姆安拉，并将同巴勒斯坦总理哈姆达拉（Rami Hamdallah）举行会晤。

中国和以色列近年来的贸易和商务往来日益密切，两国已开始就自由贸易协定展开磋商。中资企业也开始在以色列进行大宗投资，包括2014年收购以色列大型食品企业Tnuva，以及获得海法（Haifa）和阿什杜德（Ashdod）两个港口的经营权。

不过大规模涌入的中国投资也在当地引发了疑虑。以色列情报部门一名前领导人曾警告，应警惕北京投资涉及以色列国家安全的关键领域所带来的风险。据以色列媒体报道，有关担忧导致以财政部拒绝了中资收购两家以色列大型养老基金的计划。

叶宣/凝炼（法新社）