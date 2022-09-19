王岐山代表习近平出席女王国葬

中国国家副主席王岐山作为习近平特别代表出席英国女王国葬。不过近日接连传出，英国下议院议长婉拒中国代表进入西敏宫致哀的要求，甚至有英国议员反对中方出席女王葬礼。
（德国之声中文网）中国外交部周六表示，应英国政府邀请，中国国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将出席9月19日在伦敦举行的英国女王葬礼。
王岐山周一（9月12日）已前往英国驻华使馆吊唁英国女王。据中国外交部公布的消息，王岐山在伊丽莎白二世遗像前肃立默哀，并在吊唁簿上题词，代表习近平主席以及中国政府和人民表示深切哀悼，向英国王室、政府和人民致以诚挚慰问。
王岐山当时表示，伊丽莎白二世女王是中英关系发展的推动者和贡献者，是首位访华的英国君主，曾接待多位中国领导人访英，为中英关系的发展作出积极贡献。
英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）辞世后，她的灵柩自周四（9月15日）起在国会大厦西敏宫的西敏厅供大众瞻仰，前往致哀的人龙绵延不绝。有英媒估计可能有超过75万人前往吊唁，其中包括各国代表在内。
此前一天，英国媒体刚引述消息人士称，因中国对多名英国议员实施制裁，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）拒绝让一支中国代表团进入西敏宫瞻仰女王灵柩。
英国女王的葬礼将于19日在西敏寺举行。路透社引述英国外交办公室消息人士表示，约500名代表近200个国家和地区的宾客受邀。近100名总统和政府领导人以及欧洲各国多名王室成员也将出席，包括巴林王储、卡塔尔国埃米尔和阿曼苏丹。消息人士称，沙特王室也将出席。美国白宫已经确认，总统拜登将偕同第一夫人出席葬礼。
英国女王于9月8日逝世，享耆寿96岁。她的灵柩目前放置于西敏宫供大众瞻仰。据悉，所有获邀参与英女王葬礼的各国代表，都在葬礼之前先前往瞻仰灵柩。然而根据美媒POLITICO报道，一位熟悉此事的议会高层透露，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）表示，他拒绝了让中国官员进入西敏宫致哀的请求。
报道指出，西敏厅作为国会大厦西敏宫的一部分，下议院和上议院议长对其有管辖权。2021年，部分英国政治人物因批评北京在新疆侵犯维吾尔族穆斯林的人权，遭到中国制裁。在这之后，英国下议院和上议院议长禁止中国驻英大使郑泽光进入国会大厦，"在这些制裁仍然存在的情况下，这项禁令仍然有效"。
当时，霍伊尔表示，"在他（郑泽光）的国家对我们一些成员实施制裁的情况下，在下议院庄园和我们的工作场所会面是不合适的。"英国政府则称，进入议会庄园是由议会决定的事情。
中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上表示，她尚未看到相关报道，但"伊丽莎白二世女王国葬是英国的重要活动，外国代表团应英方邀请出席活动，是对已故女王的尊敬和对英国的重视。英方作为主人理应秉持外交礼节和待客之道。"
对于这项消息，霍伊尔办公室表示"不对安全问题发表评论"。
一位议会官员质疑，有鉴于白金汉宫和英国中央政府都有参与女王后事的后勤工作，下议院和上议院的议长在女王灵柩开放瞻仰期间，是否还对西敏厅保留完全权力。
报道表示，这也暴露了英国议会和英国政府之间的明显分歧，前者再次对北京采取了明显强硬的立场。
对于中国官员出席女王葬礼，已有署名英国议员表示疑虑或反对。英国广播电视（BBC）报道，英国保守派议员蒂姆・劳顿（Tim Loughton）周四（15日）向该媒体表示，他已写信向英国政府表明，应该取消邀请中国政府参加女王葬礼，理由是中国在新疆地区侵犯人权和虐待维吾尔人。
劳顿也是去年遭中国制裁的英国议员之一。他称，英国"不可能有中国政府的官方代表出席如此重要的场合"。
此外，另一名也遭北京制裁的工党议员肯尼迪（Helena Kennedy）也说："我非常强烈地感觉到，中国政府官员应该被禁止参与这个英国举国庆祝我们女王生平的场合。它们正在通过我们立法机构的成员攻击我们的议会和宪法制度。"
英国政府对中国的态度在未来几个月可能会更加强硬。本月稍早，在保守党党魁竞选期间已表明将对北京更加鹰派的特拉斯（Liz Truss）成为英国首相。
特拉斯表示，她打算正式承认维吾尔人受到的待遇是"种族灭绝"，并计划更新英国政府的综合审查，在中国问题上使用更强烈的措辞，包含其长期外交和国防战略。
（综合报道）
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英国女王伊丽莎白二世的国葬将于9月19日在伦敦举行，预计将有数百名世界各国领导人及王室成员参加。这也将是几十年来最大规模的高端外交场合。莫斯科方面未获邀出席，俄罗斯外交部对此进行了强烈抨击。