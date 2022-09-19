王岐山代表习近平出席女王国葬

（德国之声中文网）中国外交部周六表示，应英国政府邀请，中国国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将出席9月19日在伦敦举行的英国女王葬礼。

王岐山周一（9月12日）已前往英国驻华使馆吊唁英国女王。据中国外交部公布的消息，王岐山在伊丽莎白二世遗像前肃立默哀，并在吊唁簿上题词，代表习近平主席以及中国政府和人民表示深切哀悼，向英国王室、政府和人民致以诚挚慰问。

王岐山当时表示，伊丽莎白二世女王是中英关系发展的推动者和贡献者，是首位访华的英国君主，曾接待多位中国领导人访英，为中英关系的发展作出积极贡献。

英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）辞世后，她的灵柩自周四（9月15日）起在国会大厦西敏宫的西敏厅供大众瞻仰，前往致哀的人龙绵延不绝。有英媒估计可能有超过75万人前往吊唁，其中包括各国代表在内。

英国向女王告别的队伍有多长？

中国代表团瞻仰女王灵柩受阻

此前一天，英国媒体刚引述消息人士称，因中国对多名英国议员实施制裁，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）拒绝让一支中国代表团进入西敏宫瞻仰女王灵柩。

英国女王的葬礼将于19日在西敏寺举行。路透社引述英国外交办公室消息人士表示，约500名代表近200个国家和地区的宾客受邀。近100名总统和政府领导人以及欧洲各国多名王室成员也将出席，包括巴林王储、卡塔尔国埃米尔和阿曼苏丹。消息人士称，沙特王室也将出席。美国白宫已经确认，总统拜登将偕同第一夫人出席葬礼。

英国女王于9月8日逝世，享耆寿96岁。她的灵柩目前放置于西敏宫供大众瞻仰。据悉，所有获邀参与英女王葬礼的各国代表，都在葬礼之前先前往瞻仰灵柩。然而根据美媒POLITICO报道，一位熟悉此事的议会高层透露，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）表示，他拒绝了让中国官员进入西敏宫致哀的请求。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 查尔斯感念逝世的母亲 就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 英国政界齐聚一堂 英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 卡米拉王后和威廉威尔士亲王 查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 国王签署宣誓 仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件上加上他们的签名。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 众人等待历史性时刻 众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 鸣礼炮致敬新国王 新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 宣读公告 乐手奏乐 在圣詹姆斯宫举行的登基会议后，嘉德纹章官David Vines White于当地时间上午11点宣读公告，国家骑兵乐队的小号手在一旁奏乐。

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 「为国王陛下欢呼三声」 按照传统，接着在中午于伦敦皇家交易所的台阶上宣读第二份即位宣言。仪式和先前相似，小号手以乐声向新国王致敬，接着由皇家乐队演奏国歌。最后，伦敦金融城市长（Lord Mayor of London）请大家「为国王陛下欢呼三声」。



报道指出，西敏厅作为国会大厦西敏宫的一部分，下议院和上议院议长对其有管辖权。2021年，部分英国政治人物因批评北京在新疆侵犯维吾尔族穆斯林的人权，遭到中国制裁。在这之后，英国下议院和上议院议长禁止中国驻英大使郑泽光进入国会大厦，"在这些制裁仍然存在的情况下，这项禁令仍然有效"。

当时，霍伊尔表示，"在他（郑泽光）的国家对我们一些成员实施制裁的情况下，在下议院庄园和我们的工作场所会面是不合适的。"英国政府则称，进入议会庄园是由议会决定的事情。

中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上表示，她尚未看到相关报道，但"伊丽莎白二世女王国葬是英国的重要活动，外国代表团应英方邀请出席活动，是对已故女王的尊敬和对英国的重视。英方作为主人理应秉持外交礼节和待客之道。"

对于这项消息，霍伊尔办公室表示"不对安全问题发表评论"。

一位议会官员质疑，有鉴于白金汉宫和英国中央政府都有参与女王后事的后勤工作，下议院和上议院的议长在女王灵柩开放瞻仰期间，是否还对西敏厅保留完全权力。

报道表示，这也暴露了英国议会和英国政府之间的明显分歧，前者再次对北京采取了明显强硬的立场。

女王最后的旅程：告别苏格兰 巴尔默勒尔城堡 位于苏格兰北部的巴尔莫勒尔城堡是伊丽莎白二世最心爱的住所，每年夏季她都会到这里避暑度假。2022年9月8日，女王在此离世，享年96岁。

女王最后的旅程：告别苏格兰 车队启程 9月11日，灵柩由专车运送至苏格兰首府爱丁堡。从巴尔默尔宫到爱丁堡，行程近300公里，却计划用6小时走完。沿途经停多处，以便让尽可能多的当地民众有机会向女王告别。

女王最后的旅程：告别苏格兰 苏格兰人向她告别 在巴尔默勒尔附近的小镇Ballater，街道两旁挤满了民众，目送灵车缓缓驶过。

女王最后的旅程：告别苏格兰 爱丁堡 灵柩运抵爱丁堡的王室行宫——霍利路德宫（Holyrood-Palast）后，周一将在新国王查尔斯三世和其他王室成员护送下前往圣吉尔大教堂。

女王最后的旅程：告别苏格兰 伦敦 下周二（9月13日）女王灵柩将用飞机运回伦敦，接下来4天里，遗体停放于威斯敏斯特英国议会（图），供公众瞻仰告别。预计将有大批民众前往吊唁。

女王最后的旅程：告别苏格兰 魂归温莎 国葬将于9月19日举行。伊丽莎白二世将安葬于伦敦近旁温莎城堡内的圣乔治教堂（图），她的丈夫菲利普亲王也长眠在那里。

女王最后的旅程：告别苏格兰 永远的祖母 葬礼当天，英国全国将放假一天。图为王位继承人威廉王子夫妇（左）和哈利王子夫妇在温莎城堡外民众所献鲜花前。



英议员吁禁止中方出席国葬

对于中国官员出席女王葬礼，已有署名英国议员表示疑虑或反对。英国广播电视（BBC）报道，英国保守派议员蒂姆・劳顿（Tim Loughton）周四（15日）向该媒体表示，他已写信向英国政府表明，应该取消邀请中国政府参加女王葬礼，理由是中国在新疆地区侵犯人权和虐待维吾尔人。

劳顿也是去年遭中国制裁的英国议员之一。他称，英国"不可能有中国政府的官方代表出席如此重要的场合"。

此外，另一名也遭北京制裁的工党议员肯尼迪（Helena Kennedy）也说："我非常强烈地感觉到，中国政府官员应该被禁止参与这个英国举国庆祝我们女王生平的场合。它们正在通过我们立法机构的成员攻击我们的议会和宪法制度。"

英国政府对中国的态度在未来几个月可能会更加强硬。本月稍早，在保守党党魁竞选期间已表明将对北京更加鹰派的特拉斯（Liz Truss）成为英国首相。

特拉斯表示，她打算正式承认维吾尔人受到的待遇是"种族灭绝"，并计划更新英国政府的综合审查，在中国问题上使用更强烈的措辞，包含其长期外交和国防战略。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。