 王室不问政治？梅根打破传统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2020

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时政风云

王室不问政治？梅根打破传统

王室成员本该在政治上保持中立。然而，英国萨塞斯克公爵夫人梅根却以涉及总统选举的一次政治表态在美国引起轰动。

Großbritannien Herzogin Meghan Markle (imago images/i Images)

梅根公爵夫人（今年3月在英国的一次国际妇女节集会上发言）

（德国之声中文网）她是英国王子哈里的妻子，本该保持庄重的克制态度。不过，萨塞克斯公爵夫人梅根却又一次未谨遵王室规定。来自美国的梅根参加了和即将举行的美国总统选举有关的一次网上活动。

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英国王子哈里和他的美国妻子梅根不希望再在王室中扮演重要角色。两人也想改换他们居住的地方。但是女王显然想挽留王子夫妇。

虽然还未正式宣布，但媒体相信哈里王子和梅根公爵夫人已移居美国。现在特朗普总统已经作出反应。然而“欢迎”的话语听起来有些另样。

在这个由"When We All Vote"（当我们大家都投票）倡议运动主办的选举动员会上，梅根旗帜鲜明：她说，国家亟需"改变"，但未点明美国总统特朗普或其竞争对手拜登。她指出，"我们大家都知道，今年事关什么。……我知道，你们肯定也知道。你们同样都充满激情，致力于我们所有人都需要、都理应得到的改变。"

"我们能够改变某些东西"

这位公爵夫人尤其呼吁妇女们，在11月投出自己的一票。她强调："我们能够通过这次选举改变一些事情"。梅根被认为是特朗普总统的批评者。

今年3月底，哈里和梅根正式退出英国王室第一线，如今和儿子亚齐一起生活在梅根的家乡加利福尼亚。英国王室成员一般不介入政治讨论。

"当我们大家都投票"倡议运动致力于使所有有投票资格的人登记为选民，并参加投票。该倡议运动得到前第一夫人米歇尔·奥巴马、好莱坞明星汤姆·汉克斯及其他名流的支持。

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    他是王储查尔斯的次子，但并没有被哥哥威廉抢走所有的风头。他是英伦三岛的明星，也是小报记者关注的焦点。几年前，哈里王子还是各种聚会、狂欢的常客。

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    狂欢已成往事。哈里王子2018年5月19日迎娶美国演艺明星梅根·马克尔，结成一段英美姻缘。上回美国离异女子嫁入英国王室，还要追溯到20世纪30年代的爱德华八世。与当年不同的是，梅根如今受到英国人的热烈欢迎。婚礼当天，哈利王子和梅根受封萨塞克斯公爵、公爵夫人。

    作者: 王凡, Daniel Heinrich


 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

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