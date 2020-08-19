王室不问政治？梅根打破传统

（德国之声中文网）她是英国王子哈里的妻子，本该保持庄重的克制态度。不过，萨塞克斯公爵夫人梅根却又一次未谨遵王室规定。来自美国的梅根参加了和即将举行的美国总统选举有关的一次网上活动。

在这个由"When We All Vote"（当我们大家都投票）倡议运动主办的选举动员会上，梅根旗帜鲜明：她说，国家亟需"改变"，但未点明美国总统特朗普或其竞争对手拜登。她指出，"我们大家都知道，今年事关什么。……我知道，你们肯定也知道。你们同样都充满激情，致力于我们所有人都需要、都理应得到的改变。"

"我们能够改变某些东西"

这位公爵夫人尤其呼吁妇女们，在11月投出自己的一票。她强调："我们能够通过这次选举改变一些事情"。梅根被认为是特朗普总统的批评者。

今年3月底，哈里和梅根正式退出英国王室第一线，如今和儿子亚齐一起生活在梅根的家乡加利福尼亚。英国王室成员一般不介入政治讨论。

"当我们大家都投票"倡议运动致力于使所有有投票资格的人登记为选民，并参加投票。该倡议运动得到前第一夫人米歇尔·奥巴马、好莱坞明星汤姆·汉克斯及其他名流的支持。

温莎家族：不列颠的帝王之家 曾经的王室家族正式成员 这几条威尔士矮脚犬与女王伊丽莎白二世非常亲近，以至于引起了子女们的暗中嫉妒。有传言称，女王在任何情况下都不会被逼让步——除非是这几条宠物犬。2018年4月，女王最后的一只柯基犬威洛去世了。

温莎家族：不列颠的帝王之家 迟来的成员 对于卡米拉，许多人都怀有复杂的情绪。和已故王妃戴安娜相比，卡米拉的受欢迎程度要差许多。不过，查尔斯王储却显然在卡米拉这里找到了他童年缺失的安全感。

温莎家族：不列颠的帝王之家 王储熬白头 在英国历史上，从来没有一位王储像查尔斯这样，要经历如此之久的等待。即便他现在立刻登基，也将是英国历史上年纪最大的新科国王。

温莎家族：不列颠的帝王之家 一代人的偶像 戴安娜原本是嫁入王室的，但她的风头却盖过了丈夫查尔斯王子。她的英年早逝是一场悲剧，也让英国王室陷入了一场公关危机：伊丽莎白女王迟疑了许久，才动身前去参加戴安娜的悼念活动。

温莎家族：不列颠的帝王之家 女王形象 事关国体 女王外出，自然有专车接送。不过，上了年纪之后，上下车也不是一件轻松事。此外，下车时、以及大风天气时(英国常有!)如何避免“走光”，也是事关国体的大问题。女王的裁缝最终用了一个古老的办法：在裙摆处缝上沉重的铅线。

温莎家族：不列颠的帝王之家 身边的亲王 女王丈夫菲利普亲王这么多年的日子也不轻松。他总是守在女王身后一步的位置。在公众中，菲利普亲王还挺受欢迎，他也相当具有幽默感。早年间，在陪同女王对德国进行国事访问时，一名外交官建议他一定要尝一尝德国葡萄酒，结果亲王说：“我就是要喝啤酒！”

温莎家族：不列颠的帝王之家 马背上的对话 其实，美国总统里根和伊丽莎白女王之间本没有什么话题可谈的，但是1982年在温莎城堡，他们倒是相谈甚欢：他们对马匹都挺了解。

温莎家族：不列颠的帝王之家 风流王子安德鲁 安德鲁是伊丽莎白的第三个孩子，也是登基后生下的第一个孩子。尽管他的即位顺序靠后，但照样赚足了眼球：他有着风流成性的私生活。

温莎家族：不列颠的帝王之家 没有诽闻的模范家庭 威廉王子和凯特王妃相识于2002年。2007年，他们曾短暂分手，但并没有妨碍他们于2011年结婚。至今，这个王室家庭一直没有发生过任何诽闻。

温莎家族：不列颠的帝王之家 王室家族香火不断 威廉王子夫妇目前已经有了三个孩子，依次分别是：乔治小王子、夏洛特小公主和2018年4月出生的路易小王子。图中，夏洛特小公主正在亲吻出生不久的弟弟。

温莎家族：不列颠的帝王之家 哈里王子 他是王储查尔斯的次子，但并没有被哥哥威廉抢走所有的风头。他是英伦三岛的明星，也是小报记者关注的焦点。几年前，哈里王子还是各种聚会、狂欢的常客。

温莎家族：不列颠的帝王之家 英美联姻 狂欢已成往事。哈里王子2018年5月19日迎娶美国演艺明星梅根·马克尔，结成一段英美姻缘。上回美国离异女子嫁入英国王室，还要追溯到20世纪30年代的爱德华八世。与当年不同的是，梅根如今受到英国人的热烈欢迎。婚礼当天，哈利王子和梅根受封萨塞克斯公爵、公爵夫人。 作者: 王凡, Daniel Heinrich



凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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