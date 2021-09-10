王力宏事件：两岸网民同仇敌忾 北京评「立艺先立德」

台湾艺人王力宏近日遭前妻爆料招妓等丑闻，不仅引起全球华语圈的关注，更难得地促使两岸网民同仇敌忾，且同时关注婚姻中的女性权益议题。中国官方则谴责失德艺人之举，也呼应了中国加大整治演艺圈风气的趋势。
（德国之声中文网）台湾歌手王力宏证实离婚消息後，上周五(17日)遭前妻李靓蕾揭露其招妓、劈腿及冷暴力等丑闻，与原本清新形象有极大差别，因王力宏是两岸知名艺人，该丑闻迅速引起两岸三地及海外华人的密切关注，成为热议焦点。
王力宏事件的讨论热度转移了台湾人对上周六(18日)四大公投的注意力，《南华早报》称，此事还成为台海情势紧绷下，两岸网民罕见地抱持共同立场的议题之一。
负面新闻爆发当下，王力宏即遭英菲尼迪、周大生等品牌解约，其为中国央视电视剧片尾曲的演唱片段也遭删除。刚卸下中国官媒《环球时报》总编一职的胡锡进评道：王力宏「在大陆演艺市场的豪华存在基本就结束了。」
王力宏长期以来形象良好，这使得李靓蕾在17日在Instagram上发布的5千字长文，指责王力宏从不忠、招妓到逼迫签署不对等婚前协议一事，为华语舆论圈砸下震撼弹。消息曝光後，王力宏即自北京返台，入住隔离旅馆，直至周一(20日)，这对离婚夫妻仍继续在网上隔空交火。
王力宏在前妻李靓蕾爆料後，沉默了超过一天后，才通过社交媒体向外发言，并驳斥相关指控。此前，王力宏的父亲从美国向台湾《苹果日报》指控李靓蕾试图「以孕逼婚」并求取高额赡养费，一一遭到李靓蕾否认，并作出解释，她说：「如果是我要挟他结婚，怎麽还会有第二胎和第三胎？」
李靓蕾17日在Instagram上发布首篇控诉王力宏的长文後，陆续又发文要求王力宏道歉。李靓蕾的多篇文章在Instagram上获近数百万个赞丶微博上则获超过千万点赞。两岸网民几乎清一色支持女方立场，认为李靓蕾对激励了女性，应努力追求自己应有的权利。
一名中国网友在微博上表示，李靓蕾「提出了『家庭主妇』这个身份面临的社会结构性不对等现象」，把她的经验带给了广大女性同胞，令她「非常感激」；另一名台湾网友则指出，感谢李靓蕾「捍卫女人及为人母的尊严」，相信「很多人会因为妳的勇敢而努力」。
整起事件於周一(20日)下午，王力宏发布声明向李靓蕾道歉，并称将暂别演艺圈之後告一段落。不过，由於王力宏的「塌房」事件发生在中国娱乐圈吹起「德艺双馨」风气之际，外界预期他恐将难以重返中国市场。
中国监管机构近来针对多起「劣迹艺人」进行抵制，其打击的对象包含了涉嫌诱奸未成年少女而被捕的歌手吴亦凡丶被挖出曾在日本靖国神社前拍照而被网友指责为「汉奸」的演员张哲瀚，以及爆发代孕弃养的女星郑爽。这三位皆被列入中国演出行业协会公告的「违法失德艺人」名单中。
与此同时，中国政府也逐渐加强整肃演艺圈风气，包含中宣部、国家广播电视总局到中央网信办等局处皆发布新规范，加强对违法失德艺人的惩处、禁止劣迹艺人转移阵地复出，强调「违法失德必究、没有任何例外」。
中国中央纪委国家监委（中纪委）也在王力宏事件沸沸扬扬之际发布评论，援引中国国家主席习近平指出：「文艺工作者的自身修养不只是个人私事，文艺行风的好坏会影响整个文化领域乃至社会生活的生态。」
中纪委强调，公众人物的一言一行受到大众关注，一举一动都会对社会产生影响，「一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受。」，呼吁演艺人员「立艺先要立德」。
《环球时报》则评论道，娱乐圈已是「社会道德风气黑洞」，而王力宏暂时退圈「恐怕还不够」，因为「失德艺人必须凉」。在中国政府加强整治娱乐圈风气的态势下，劣迹艺人的标签一但遭贴上，恐怕很难再被撕下。
（南华早报、环球时报等）
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