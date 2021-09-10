王力宏事件：两岸网民同仇敌忾 北京评「立艺先立德」

（德国之声中文网）台湾歌手王力宏证实离婚消息後，上周五(17日)遭前妻李靓蕾揭露其招妓、劈腿及冷暴力等丑闻，与原本清新形象有极大差别，因王力宏是两岸知名艺人，该丑闻迅速引起两岸三地及海外华人的密切关注，成为热议焦点。

王力宏事件的讨论热度转移了台湾人对上周六(18日)四大公投的注意力，《南华早报》称，此事还成为台海情势紧绷下，两岸网民罕见地抱持共同立场的议题之一。

负面新闻爆发当下，王力宏即遭英菲尼迪、周大生等品牌解约，其为中国央视电视剧片尾曲的演唱片段也遭删除。刚卸下中国官媒《环球时报》总编一职的胡锡进评道：王力宏「在大陆演艺市场的豪华存在基本就结束了。」

良好形象毁灭

王力宏长期以来形象良好，这使得李靓蕾在17日在Instagram上发布的5千字长文，指责王力宏从不忠、招妓到逼迫签署不对等婚前协议一事，为华语舆论圈砸下震撼弹。消息曝光後，王力宏即自北京返台，入住隔离旅馆，直至周一(20日)，这对离婚夫妻仍继续在网上隔空交火。

王力宏在前妻李靓蕾爆料後，沉默了超过一天后，才通过社交媒体向外发言，并驳斥相关指控。此前，王力宏的父亲从美国向台湾《苹果日报》指控李靓蕾试图「以孕逼婚」并求取高额赡养费，一一遭到李靓蕾否认，并作出解释，她说：「如果是我要挟他结婚，怎麽还会有第二胎和第三胎？」

李靓蕾17日在Instagram上发布首篇控诉王力宏的长文後，陆续又发文要求王力宏道歉。李靓蕾的多篇文章在Instagram上获近数百万个赞丶微博上则获超过千万点赞。两岸网民几乎清一色支持女方立场，认为李靓蕾对激励了女性，应努力追求自己应有的权利。

一名中国网友在微博上表示，李靓蕾「提出了『家庭主妇』这个身份面临的社会结构性不对等现象」，把她的经验带给了广大女性同胞，令她「非常感激」；另一名台湾网友则指出，感谢李靓蕾「捍卫女人及为人母的尊严」，相信「很多人会因为妳的勇敢而努力」。

中国加大整治「劣迹艺人」

整起事件於周一(20日)下午，王力宏发布声明向李靓蕾道歉，并称将暂别演艺圈之後告一段落。不过，由於王力宏的「塌房」事件发生在中国娱乐圈吹起「德艺双馨」风气之际，外界预期他恐将难以重返中国市场。

中国监管机构近来针对多起「劣迹艺人」进行抵制，其打击的对象包含了涉嫌诱奸未成年少女而被捕的歌手吴亦凡丶被挖出曾在日本靖国神社前拍照而被网友指责为「汉奸」的演员张哲瀚，以及爆发代孕弃养的女星郑爽。这三位皆被列入中国演出行业协会公告的「违法失德艺人」名单中。

与此同时，中国政府也逐渐加强整肃演艺圈风气，包含中宣部、国家广播电视总局到中央网信办等局处皆发布新规范，加强对违法失德艺人的惩处、禁止劣迹艺人转移阵地复出，强调「违法失德必究、没有任何例外」。

中国中央纪委国家监委（中纪委）也在王力宏事件沸沸扬扬之际发布评论，援引中国国家主席习近平指出：「文艺工作者的自身修养不只是个人私事，文艺行风的好坏会影响整个文化领域乃至社会生活的生态。」

中纪委强调，公众人物的一言一行受到大众关注，一举一动都会对社会产生影响，「一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受。」，呼吁演艺人员「立艺先要立德」。

《环球时报》则评论道，娱乐圈已是「社会道德风气黑洞」，而王力宏暂时退圈「恐怕还不够」，因为「失德艺人必须凉」。在中国政府加强整治娱乐圈风气的态势下，劣迹艺人的标签一但遭贴上，恐怕很难再被撕下。

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



（南华早报、环球时报等）

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