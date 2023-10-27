王军涛谈昔日校友李克强：他还是说了一些实话

德国之声：听闻李克强的死讯，您有什么感受？

王军涛：我个人还是比较难过，因为在大学的时候我们是好朋友，后来我们走了不同的路。我们当时在一起讨论中国的前途，我是不赞成他走这样一个官场道路。还有一个难处是，他很窝囊我觉得，他怎么可以在官场去忍气吞声，去忍受这样一些侮辱，特别是能接受像习近平这样没什么水平、刚愎自用的人的领导。我是觉得很窝囊。

我觉得挺难受的。因为我原来在1978年刚进学校不久，我就跟李克强算是朋友。他是法律系的，我是物理专业，我们之所以是朋友，就是我们经常对学术界一些新思想、方法论比较关心。那时候的李克强思想比较敏捷，而且谈风非常健，非常锋芒毕露。后来我看李克强在讲话这个一字一句的，大脑要斟酌好一阵子，我觉得这个官场怎么把一个才子给搞成这个样子……他今天落到这个地步，我觉得反正很不值。

德国之声：网上有人说背后肯定有黑幕，您会这样想吗？

王军涛：对，我认为李克强应该是被"谋杀"的。这种谋杀其实不是被直接谋杀。当然有人说，尽管习近平反腐搞掉了很多人，但是正部以上枪毙的只有赖小明一个人，而且是通过法律程序。但是如果你注意的话，习近平在搞政治清洗的时候，像李源潮、令计划下面的人，很多人死的年龄我觉得都有点非正常死亡，年龄都比一般老百姓还要低。当年的红军，那些人本来出生在贫困家庭后来经过战争年代，没有吃饱穿暖，但后来得到医疗照顾能活到九十多岁。而这些被政治清洗的干部都那么早的就离开这个世界，有的说是抑郁自杀，在我看来多少都是谋杀。比如说李克强，像他这种级别干部，他是正国级，对他的健康的监视肯定是非常非常仔细的。所以在这个时候他死了，即使不是死于谋杀，也是可能有些在整他，使他感到非常担心，因为他的部下陆续都被抓进监狱中，他就很担心有一天会波及他这来。我在美国接触到的一些干部说，他们在大陆的同事差不多都已经被抓起来了，这不一定说抓进监狱里。现在中纪委有一些特殊的学习班，在那进行审查，限制自由。这样一个方式，我觉得可能也是导致李克强大概比较忧虑吧，所以比较早的就离开了。

德国之声：您如何评价李克强担任国务院总理期间的成绩？

王军涛：他在任总理时是比较窝囊。主要是因为习近平搞独裁，完全不像邓小平在改革开放建立起的相对来说还是集体领导的体制。但是在李克强力所能及的范围内，他还是说了一些实话。李克强还是在一些场合下戳穿习近平的谎言。比如当习近平说中国已经脱贫的时候，李克强就在另一个场合说，现在中国还有六亿人人均收入不到一千美元。李克强提出要搞街边经济，要烟火气，但是他这些想法都被习近平否定了。还有在2019年底中国发生严重疫情的时候，习近平实际上是反对隔绝的方式去防范传染病，为了凸显在他领导下人民安居乐业而且国泰民安。后来由李克强挂帅主持疫情工作领导小组。李克强他本身是专业人士，尽管他作为共产党的高层领导，要对共产党的很多行为要负责，但毕竟在民生方面，在力所能及的范围内，他是要挽救习近平的错误导致的灾难性后果。

北京民众如何看待李克强去世？

德国之声：李克强在卸任未满一年就过世，他是否留下了政治遗产？

王军涛：我觉得没什么政治遗产吧。如果他还活着的话，共产党如果有一些变动，或者习近平突然病死了，或者政治力量采取一些特殊方式解决习近平，李克强可以是一个很好的备胎。因为习近平我们现在所说的，特别是中国党政里面批评习近平的所有这些问题，李克强正好是跟他形成一个反差，一个鲜明的对比，比如在文化知识、专业上，还有务实理性这方面。

德国之声：1976年中国国务院总理周恩来过世，1989年共产党前总书记胡耀邦过世，分别引发了四五运动和六四事件。您认为还会出现像胡耀邦去世后那样大规模的活动吗？

王军涛：现在情况不太一样。过去在周恩来病逝的时候出现大规模群众运动，胡耀邦逝世后学生运动爆发，这些多少是跟当时中国的政治体制有关，人民还是主张共产党来改革。但是1989年开枪镇压后，这些主张中国要反对专制独裁的力量，已经不准出现在中国共产党。胡耀邦逝世引发大规模学生运动，跟当时的政治宽松管理还是有关系的。1987年，赵紫阳执掌共产党之后，在十三大提出政治局改革一些设想，包括社会协商对话机制，有些问题要通过这些对话协商来解决，而不是像习近平现在实行的一言堂。所以我觉得，现在无论是共产党实行的控制，对待异议的方式，还是民间对共产党抱着的期望，现在都很难产生这样的大规模运动。

但是我还是觉得共产党的各级官员，主张改革的官员，对习近平不满的官员，可能还会通过各种纪念或悼念李克强的方式来表达他们的不满，但很难形成大规模的街头运动。因为1976年和1989年的学生运动，都是在街上通过党外群众自发方式表达出来的。现在这些官场的精英，他们可能会通过体制一些合法渠道对习近平表达不满。因为毕竟李克强是在12点10分走的，共产党大概是在8个小时以后开始发消息。如果共产党还在发这个消息，说明他们没有想否定李克强。只要不否定他，那么就给了一些人一个机会，通过悼念李克强或者是纪念李克强来表达他们的不满。但我觉得这都是在体制里做的，不会形成像1989年或1976年那样的政治风潮。

德国之声：官员们表达的不满能带来任何改变？

王军涛：改变不了，只能刺激一下集权方式的发展。对这种独裁者来说，如果你用悼念另一个领导人的方式来表示对他的不满的话，只会让他更加变本加厉的去推行他的东西，而且镇压那些表达不满的人。

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



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