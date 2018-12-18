 王全璋——“709案最后一人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2018

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时政风云

王全璋——“709案最后一人”

在"709"系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人，他因此被称作"709案最后一人" 。2018年圣诞节之际——在王全璋被关押了一千两百多天后，传来了12月26日天津二中院开庭的消息。

Hongkong Wang Quanzhang Plakat Aktivisten (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

王全璋是中国维权律师的一名代表人物

（德国之声中文网）在"709"系列案中，王全璋是最为特殊的一位。2015年夏天，他被中国当局拘捕。半年后，官方给出的涉案罪名是"颠覆国家政权罪"。那个夏天被拘的共有中国超过300名律师、法律助理、活动人士及其家属。然而王全璋是这场风波中最后一位在押待审的人。

2018年12月24日，王全璋的律师刘卫国得到消息：此案将于两天后的12月26号上午8:30在天津二中院开庭。

千日杳无音讯

在超过千日里，他一直杳无音讯，他的妻子和律师都无法与他取得联系。在很长一段时间里，其妻李文足都在担心他的生死。"我没有得到任何消息，他就像从地球上消失了"，她说。

很多王全璋的支持者认为，一直没有传出音讯是因为王一直没有妥协。警方也曾对家属表示，王全璋不愿配合警方。

在今年4月他失踪千日之际，他的妻子李文足在"709"家属的陪同下徒步寻夫，从北京家中走往丈夫被批捕的天津。在当时接受德国之声采访时，李文足说，希望当局"能够回到法律的程序上来，希望他们能够依法去处理我先生的事"。

Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

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多方声援

对于王全璋的命运，美国国务院、欧盟以及多个国际人权组织都表示了声援。在5月默克尔访华之际，这位德国总理与李文足见面。

这似乎奏效了。6月30日，中国司法部长傅政华在回应记者对王全璋下落提问时终于有所松口，称"中国是法治社会，任何人的自由和权利，都要依法处置"。

7月下旬，终于传来了关于王全璋的讯息。李文足发布消息称，王全璋的辩护律师刘卫国成功与王全璋会面，同时表示王在羁押期间遭遇"软暴力"。刘卫国也在网络上披露了与王全璋的两次见面经过，表示自己取得了王签署的授权委托书，并称已经完成复制案件材料，但仍未确定开庭时间。

刘卫国是山东维权律师，以往曾经代理"新公民运动"发起人许志永的案件。值得一提的是，李文足曾委聘程海、余文生等多人作为丈夫的辩护律师，但他们都不获准会见王全璋。其中程海所属的律师事务所被强制注销执照，而余文生在2018年1月也被警方拘捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为"颠覆煽动国家政权"。默克尔今年5月访华时，也与余文生的太太会面，表示声援。

维权律师届的代表人物

现年52岁的王全璋是中国维权律师中的一名代表人物，被看作是最早为法轮功辩护的律师之一。他2007年开始律师执业，曾经代理多起敏感案件。他主张要"不断碰撞抗争"。

2013年，他在替法轮功学员进行无罪辩护时，曾因"违反法庭秩序"被拘，这引发中国全国数十名律师举牌抗议。当时在外界的压力下，王全彰在被拘3天后被提前解除拘留获释。

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

    2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Hu Shigen vor Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    以“颠覆国家政权”之名

    谭作人

    2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


 

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