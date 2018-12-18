王全璋——“709案最后一人”

（德国之声中文网）在"709"系列案中，王全璋是最为特殊的一位。2015年夏天，他被中国当局拘捕。半年后，官方给出的涉案罪名是"颠覆国家政权罪"。那个夏天被拘的共有中国超过300名律师、法律助理、活动人士及其家属。然而王全璋是这场风波中最后一位在押待审的人。

2018年12月24日，王全璋的律师刘卫国得到消息：此案将于两天后的12月26号上午8:30在天津二中院开庭。

千日杳无音讯

在超过千日里，他一直杳无音讯，他的妻子和律师都无法与他取得联系。在很长一段时间里，其妻李文足都在担心他的生死。"我没有得到任何消息，他就像从地球上消失了"，她说。

很多王全璋的支持者认为，一直没有传出音讯是因为王一直没有妥协。警方也曾对家属表示，王全璋不愿配合警方。

在今年4月他失踪千日之际，他的妻子李文足在"709"家属的陪同下徒步寻夫，从北京家中走往丈夫被批捕的天津。在当时接受德国之声采访时，李文足说，希望当局"能够回到法律的程序上来，希望他们能够依法去处理我先生的事"。

多方声援

对于王全璋的命运，美国国务院、欧盟以及多个国际人权组织都表示了声援。在5月默克尔访华之际，这位德国总理与李文足见面。

这似乎奏效了。6月30日，中国司法部长傅政华在回应记者对王全璋下落提问时终于有所松口，称"中国是法治社会，任何人的自由和权利，都要依法处置"。

7月下旬，终于传来了关于王全璋的讯息。李文足发布消息称，王全璋的辩护律师刘卫国成功与王全璋会面，同时表示王在羁押期间遭遇"软暴力"。刘卫国也在网络上披露了与王全璋的两次见面经过，表示自己取得了王签署的授权委托书，并称已经完成复制案件材料，但仍未确定开庭时间。

刘卫国是山东维权律师，以往曾经代理"新公民运动"发起人许志永的案件。值得一提的是，李文足曾委聘程海、余文生等多人作为丈夫的辩护律师，但他们都不获准会见王全璋。其中程海所属的律师事务所被强制注销执照，而余文生在2018年1月也被警方拘捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为"颠覆煽动国家政权"。默克尔今年5月访华时，也与余文生的太太会面，表示声援。

维权律师届的代表人物

现年52岁的王全璋是中国维权律师中的一名代表人物，被看作是最早为法轮功辩护的律师之一。他2007年开始律师执业，曾经代理多起敏感案件。他主张要"不断碰撞抗争"。

2013年，他在替法轮功学员进行无罪辩护时，曾因"违反法庭秩序"被拘，这引发中国全国数十名律师举牌抗议。当时在外界的压力下，王全彰在被拘3天后被提前解除拘留获释。