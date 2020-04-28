王全璋自曝遭严刑逼供 批北京司法程序草率

(德国之声中文网) 维权律师王全璋在刑满出狱后，首度披露他在审讯过程中遭到严刑逼供，在当局胁迫下认罪。

6月19日，日本媒体共同社公开与王全璋的专访，这是王全璋获释后首度接受媒体面对面采访，也是他首次详细阐述在狱中遭受严刑逼供的细节。内容提到，采访进行的时间是在中国人大于5月通过香港国安法决议之后。

王全璋受访过程中一度声泪俱下。他批评中共当局假造罪名、违法调查，并且以「国家安全」为名迫害维权人士。他说，当局决定罪名和刑期时，「都只是图他们自身方便。」

王全璋自曝刑求细节

2015年7月9日，北京当局发动「709大抓捕」，逮捕约300名维权律师及维权人士，王全璋是最后一个被释放的律师。他失去音讯三年之后，才被以「颠覆国家政权罪」起诉。

王全璋在2015年8月起直至2016年1月宣布其正式被捕之前，都被當局拘押在天津。他将此一地点形容为「酷刑的温床」。

现年44岁的王全璋在访问中透露，他被关在大约20平方米的牢房中，每天24小时被2名武警监视，就连睡觉时也被禁止翻身。

他说他曾经被连续掌掴好几个小时，最终被迫签署口供，文件中称他承认自己接受外国资金试图颠覆国家。

2018年12月他接受第一次审判，却是闭门进行。王全璋在过程中大喊「你所谓的依法治国是什么意思?」，却被「当做猪一样的」暴力按压到地上。

王全璋透露，他也曾经被要求高举双手站立15个小时，只要他一把双手放下，他就会被大骂「叛国贼」。他说他因此变得虚弱到连要站立几分钟都十分困难。

「违反法律的是公安、检察官、法院当局」

中国《刑事诉讼法》列明「严禁刑讯逼供，和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法蒐集证据，不得强迫任何人证实自己有罪」。此外，最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释中第61条、人民检察院刑事诉讼规则第140条等法律条文均有明确规定禁止刑讯逼供。

王全璋表示，他试图就判决的刑期提出上诉，但一名司法官员却威胁将他的刑期延长8年。王全璋说: 「我的遭遇证明了(中国的司法程序)是草率的。违反法律的是公安、检察官和法院当局。」

王全璋在今年5月，服满4年6个月的刑期出狱，却又遇上新冠疫情，被转至其户籍地山东省济南市进行隔离，仍无法回北京和妻子李文足团聚。

4月底，人还在济南的王全璋接受德国之声采访，当时他虽也批评法官「过程中明目张胆地去违法」，但是却不愿意透露太多受审细节，强调「更希望外界能把焦点放在我整个案件的办案逻辑上」。

几天后，李文足罹患急性阑尾炎，王全璋才在多名警察陪同下返回北京与妻儿团聚。5月中旬，王全璋表示将寻求法律途径，推翻当局对其作出的裁决。天津市第二中级人民法院于2019年1月28日判王全璋「颠覆国家政权罪」，王全璋也因这一罪名被判服刑4年6个月，并被褫夺政治权利5年。