王全璋监狱「来信」 妻会见無門

(德国之声中文网) 中国著名维权律师王全璋被判刑后送至山东监狱服刑，上周五 (5月10日)，他的妻子李文足首次收到下款为「全璋」的信。

信中写道﹕「我在羁押期间也一直反思，反思自己所犯下的错误。由于我的误判，我对历史和政治的无知，失去了一系列机会。给亲人带来巨大的困扰和伤痛，我深感内疚。」信中又称﹕「对于目前这个结果，我已经能够坦然面对，希望你也能够做到。」

除了多次呼吁家人不要担心他狱中的状况，信函也提到因为会面室改造，6月20日都前不能安排会见。信末以「沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春」作结。

周日 (5月12日) 李文足收到第二封信，虽然信纸和字体与上次相若，但这封信并没有下款。除了再次重申6月20日前不能会见家属，信中多次强调监狱很有规范，「不会在会见问题设置障碍」。他又要求先会见姊姊，即使日后李文足来探视也不要带儿子同行，「以免给他造成无形的伤害」。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王全璋——“709案最后一人” 2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “709”系列案 “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 锋锐律师事务所 中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王宇“电视认罪” 女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 周世锋 “颠覆国家政权罪” 维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 江天勇被判两年监禁 中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 谢燕益 在监控下生活 北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案最重量刑 网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “他看上去老了20多岁” 去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 辩护人也受到牵连 被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案律师妻子集体剃发抗议 "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。 作者: 德国之声 中文网



妻質疑阻撓會見違法

王全璋的妻子李文足接受德国之声访問时质疑﹕「現在很明顯臨沂監獄在阻止家屬會見，那他們在掩蓋甚麼？這是令我很擔憂的。是不是全璋的身體出了甚麼狀況，他們害怕我看到他？」

她指出，中国法律规定囚犯每月可与家属见会一次，狱方搬出「会见室装修」的原因是藉口，也涉嫌违法。她說﹕「這是法律規定的，與會見室裝不裝修沒有關係。如果會見室裝修的話，當局應該提前做好應對措施，不應該用這原因剝奪我們會見的權利。」如果当局仍然禁止会见，她会亲自前往监狱要求探视。

當局早前向家屬發送「罪犯入监通知书」，指王全璋已于4月29日移送至山东临沂监狱服刑。但是狱方不允许家属探视，并解释﹕「因监狱会见室升级改造，近期暂停会见，具体会见时间另行通知。」家屬曾经致电监狱，同樣被拒絕探視。

孰真孰假？

李文足不想評論「親筆信」的真偽，但認為當中存在疑點。她向德國之聲表示﹕「我給他寫的信11日才寄出，他卻說在10日就收到我的信，這太搞笑、太神奇了是吧？像這樣的時空穿越的故事，他們都能編得出來。所以我對這些信沒有太多想說的，現在重點還是在於要求會見權利得到保障，馬上會見王全璋。」

她在推特上形容，这些信犹如丈夫「上了党校四年」，对信中的他感到陌生。她表示﹕「猛一看很熟悉的字体，越来越陌生了。难道你练了4年书法吗？...尤其是信的最后你还写了两句诗，我以为你学会写诗了，拿给朋友看。朋友说那是古代私人写的。你忘记我没文化了吗？」

王全璋是中国维权律师，在2015年的「709大抓捕」中被捕。当局起诉他颠覆国家政权罪，今年初秘密开庭判刑4年6个月。王全璋被捕至今接近4年期间，家属和他们所委托的律师一直无法與他取得直接聯繫。

为此，李文足在北京与德国、美国、加拿大、瑞士和荷兰的人权官员会面，呼吁各国敦促中国政府按照法律规定，在一个月内安排家属会见。