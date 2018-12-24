 王全璋案秘密审理 庭外警察戒备森严 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2018

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时政风云

王全璋案秘密审理 庭外警察戒备森严

中国维权律师王全璋在「709大抓捕」三年半后终于开庭。他被控收受境外资金对抗政府。国保警察持续阻挡他的妻子李文足前往听审。

Hongkong Wang Quanzhang Plakat Aktivisten (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

(德国之声中文网) 「709案最后一人」王全璋周三(12月26日)上午在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并持续阻挡王全璋亲友前往听审。

法院外的警方告诉路透社记者，由于案件非公开审理，无法让他们靠近大楼。一名支持者在法院外面高喊:「王全璋是一个好人」和「我支持王全璋」，然后就被警察强行带走。法院外还有几位西方外交官，同样不被允许进入法院。

王全璋被控「颠覆国家政权罪」，这个案件引起世界各国关注。他在过去受理高度敏感的警察刑求和法轮功案件。他在「709大抓捕」时失踪，也是本案中最后一位受审的维权律师，至今被拘禁超过1000日。

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在"709"系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人，他因此被称作"709案最后一人" 。2018年圣诞节之际——在王全璋被关押了一千两百多天后，传来了12月26日天津二中院开庭的消息。 (24.12.2018)

本周一，4名在押中国维权律师的妻子集体剃光所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，并且通过接待室提交了《督促函》。 (18.12.2018)

由资深新闻工作者卢敬华与江琼珠分别在中国大陆及美国采访拍摄的记录片《709 人们》及《709 彼岸》, 记录了十多位受"709 事件"牵连的、以及流亡海外维权律师和家属捍卫人权的故事，于周六 (22日) 在香港一所大学放映，主办单位期望能唤起社会的关注，以及支持那班无论在国内或国外, 仍然勇敢地抗争的维权人士及家属。 (23.09.2018)

王全璋的「犯罪事实」

根据多家媒体引用网传起诉书，王全璋被控接受境外资金，在国内培训人员，「扶植对抗力量」，犯罪事实如下：

一，2009年8月，和后来被驱逐出境的瑞典人权活动者达林（Peter Dahlin）等人共同预谋，在香港註册公司，接受境外组织提供的资金支持，在中国多地展开法律援助和培训，「传授与政府对抗的方法，技巧，扶植对抗力量」，并积极向境外發布调查报告，攻击中国的法制及人权状况。

二，2014年3月前往黑龙江建三江七星看守所，与一些律师和访民共同示威，要求释放当时因案被拘留的人员;在网路上煽动网民前往关注和抗争。

三，2013年4月到2014年12月，代理3起「利用邪教破坏法律实施」的案子，多次在网路上「歪曲事实，恶意炒作」。

王全璋于2015年8月3日被警方带走，2016年1月被控「颠覆国家政权」，与外界失去联系超过千日后，该案于26日上午8时30分首度开庭。

China Li Wenzu (Getty Images/AFP/F. Dufour)

李文足奔波救夫。她说跟丈夫患难与共，营救行动是出自「本能」。

寸步难行的李文足

根据709案家属王峭岭在网路上發布的消息，国保警察持续阻挡王全璋的妻子李文足前往天津旁听丈夫的案子，甚至一度说要送她去天津，也强调本案非公开审理，她去了也听不了。

李文足说:「我不会做你们的车去!而且就算不公开审理，家属也有权利旁听。还有，这个通知不归你通知。」内容提到警察挡住各方去路就是不让她们前往天津听审，最后两人只好回家。

有学者在推特上表示，中国当局选在圣诞节前后开庭是为了在西方外交官和记者休假期间降低国际社会关注。

6年前起，中国国家主席习近平加强镇压异议人士。数百名维权律师和活动人士被拘禁，数10人被判入狱。中国经常拒绝外国批评对其人权记录不彰，声称依法行事，外国无权干涉。

China Fan Lilin Frau von Menschenrechtsaktivist Gou Hongguo (picture-alliance/AP Photo/G. Shih)

图左为王全璋妻子李文足。她协助709律师勾洪国妻子樊丽丽發声。

夏立民/罗法 (路透社等)

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