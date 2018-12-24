 王全璋案圣诞翌日开庭 李文足“希望依法审理” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2018

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时政风云

王全璋案圣诞翌日开庭 李文足“希望依法审理”

709案最后一名待审的维权律师王全璋，在与外界隔绝三年半后，终于将在12月26日出庭。他的太太李文足向《德国之声》表示，她怀着备受煎熬的心情再次向官方提出家属的最低要求﹕你们不能无法。

Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

李文足（右二）上週联同数名709案被告家属削髮抗议，批评当局处理王全璋案时的司法不公

(德国之声中文网) 12月24日圣诞节前夕，李文足接到刘卫国律师传来的消息，指王全璋一案将于12月26日上午八时半开庭。与不少709案件一样，他将在天津第二中级人民法院提审，被控罪名是颠复国家政权罪。

王全璋妻子李文足接受《德国之声》访问时透露，刘卫国律师仅以短短几个字通知开庭时间，至于他有否见过王全璋、庭审或旁听安排等等，对方都没有提供详情。「刘卫国是官方批准的律师，26日开庭是甚麽状况我也不知道。」

已经三年半不见丈夫的李文足形容，自己接到开庭消息一刻反应非常强烈。「看到刘律师发给我短短几个字以后，整个人很绷、头很痛。整个人各个器官的生理反应都出来了，心马上噗通噗通的跳，然后全身发抖。」

李文足哽咽地对记者表示，家属对审讯只有一个要求﹕「我们可以无髮，你们不能无法。希望官方按照中国法律依法处理这案子，就是这个要求。」

王全璋自从2015年「709大抓捕」被逮捕至今，家属及其委託的律师都被禁止会见他，他们是否获准到庭上旁听也是未知之数。李文足说会尽力尝试到现场旁听﹕「我肯定会去，但会否被警察软禁在家裡不好说，2016年709案当中四人开庭的时候，我们都被控制在家裡。」

【延伸閱讀﹕ 王全璋——“709案最后一人” 】

 

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圣诞假期审讯

王全璋被捕一千多天，当局最终决定的开审日子正值西方圣诞节假期。以往中国法院也曾选于圣诞节期间审判广受关注的敏感案件，较为人知的是诺贝尔和平奖得主刘晓波在2009年12月25日，被判颠复国家政权罪入狱11年。

李文足称王全璋是在去年2月14日情人节被正式起诉，如今在平安夜获知开庭消息，形容12月26日「是个有特殊意思的日子」。

「王全璋一直与外界隔绝，我连他是生是死或一点消息都没有。我一直以来的要求已经很低了，只盼事情快点有结果，但感觉结果快要到来的时候，我觉得之前做的所有心理准备全部都没有了。」

她透露会与自己委託的两名律师商量开庭日的安排，但目前未敢对案件作任何评估。「等待我的不知会是甚麽样子，太多太多未知的事会发生，很紧张。不想这样判断（最坏结果），这很折磨人的。对我来说，三年半以来每天都是煎熬折磨，不想给自己增加更多负担，无法做任何打算或心理准备。」

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

    2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Hu Shigen vor Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    以“颠覆国家政权”之名

    谭作人

    2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


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