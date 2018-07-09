王全璋新消息！律师会见称精神身体良好

(德国之声中文网) 王全璋的妻子李文足在社交網站发布丈夫的新消息，称近日一直与王全璋新任辩护律师刘卫国沟通，获悉丈夫的最新状况。

她说王全璋见到刘律师时，「显得非常害怕的样子，不敢大声说话，甚至很多时候都是用口型表达，导致刘卫国律师不能准确地明白全璋的意思」。王全璋向刘卫国律师表示，要求程海律师和妻子李文足作为辩护人，但官方坚决不同意。

她从律师获悉，有医生称王全璋有高血压，一直要求他服药。但她指丈夫被捕前并没有高血压，担心他三年来被迫服药。

妻子亦喜亦忧

李文足也请刘卫国律师向丈夫转达，希望他不要接受判缓刑，支持他不妥协、不认罪，期望他重获自由后继续当律师。

此前，被控颠复国家政权罪的王全璋一直音讯全无。李文足在文中表示，虽然知道丈夫活着，但她的心比之前更加受煎熬。因为根据刘卫国的描述，丈夫的表现已经不是原来的王全璋，她担忧丈夫一直受酷刑对待。

李文足是在上周四(7/12)首次获得丈夫的消息，称有律师见了王全璋，形容他「身体和精神正常」。她向《德国之声》表示，是「一位信任的中间人朋友」告诉她这消息。

律师：王全璋提出委聘

刘卫国律师也在网上披露本月內两次会见王全璋的经过。

6月下旬﹕王全璋向主审法官递交授权委托书，要求找刘卫国担任其辩护律师。

7月﹕天津市第二中级人民法院向刘卫国转达该委託事宜。他接受委託，并且提出两项要求——将完全遵照王全璋本人的意见展开辩护观点，代理期间随时与家属保持沟通。

7月12日﹕刘卫国获官方答应上述要求，随即在当天到天津看守所会见了王全璋。他形容王全璋「精神及身体状态良好」，对方感谢外界对及家属的关心和帮助。他当天也取得王全璋签署的授权委托书。

7月18日﹕刘卫国再次到天津会见王全璋，就下一步工作交换意见。律师称目前已经完成复制案件材料，但仍未确定开庭时间。

刘卫国是山东维权律师，以往曾经代理「新公民运动」发起人许志永的案件。此前，李文足曾经委聘程海、余文生、蔺其磊等人作为丈夫的辩护律师，但他们都不获准会见王全璋。其中程海所属的律师事务所被强制注销执照，余文生现时涉罪被关押。