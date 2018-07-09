 王全璋新消息！律师会见称精神身体良好 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2018

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时政风云

王全璋新消息！律师会见称精神身体良好

「709大抓捕」唯一还在押待审的维权律师王全璋传出新消息。王全璋的辩护律师成功会见了他，但律师透露的信息让家属感到亦喜亦忧。

Hongkong Wang Quanzhang Plakat Aktivisten (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

王全璋是「709大抓捕」中唯一仍在等候审判的维权律师。

(德国之声中文网) 王全璋的妻子李文足在社交網站发布丈夫的新消息，称近日一直与王全璋新任辩护律师刘卫国沟通，获悉丈夫的最新状况。

她说王全璋见到刘律师时，「显得非常害怕的样子，不敢大声说话，甚至很多时候都是用口型表达，导致刘卫国律师不能准确地明白全璋的意思」。王全璋向刘卫国律师表示，要求程海律师和妻子李文足作为辩护人，但官方坚决不同意。

她从律师获悉，有医生称王全璋有高血压，一直要求他服药。但她指丈夫被捕前并没有高血压，担心他三年来被迫服药。

妻子亦喜亦忧

李文足也请刘卫国律师向丈夫转达，希望他不要接受判缓刑，支持他不妥协、不认罪，期望他重获自由后继续当律师。

此前，被控颠复国家政权罪的王全璋一直音讯全无。李文足在文中表示，虽然知道丈夫活着，但她的心比之前更加受煎熬。因为根据刘卫国的描述，丈夫的表现已经不是原来的王全璋，她担忧丈夫一直受酷刑对待。

李文足是在上周四(7/12)首次获得丈夫的消息，称有律师见了王全璋，形容他「身体和精神正常」。她向《德国之声》表示，是「一位信任的中间人朋友」告诉她这消息。

Li Wenzu (picture-alliance/epa/H. H. Young)

李文足在王全璋被捕三年多以来，一直不被当局批准探望丈夫。

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「709大抓捕」事件三周年，王全璋仍杳无音讯，数人在牢狱之中。 其余大部分被捕者已被有条件释放，但事情并未结束。最近一年，当局掀起第二波整顿行动。 (09.07.2018)

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律师：王全璋提出委聘

刘卫国律师也在网上披露本月內两次会见王全璋的经过。

6月下旬﹕王全璋向主审法官递交授权委托书，要求找刘卫国担任其辩护律师。

7月﹕天津市第二中级人民法院向刘卫国转达该委託事宜。他接受委託，并且提出两项要求——将完全遵照王全璋本人的意见展开辩护观点，代理期间随时与家属保持沟通。

7月12日﹕刘卫国获官方答应上述要求，随即在当天到天津看守所会见了王全璋。他形容王全璋「精神及身体状态良好」，对方感谢外界对及家属的关心和帮助。他当天也取得王全璋签署的授权委托书。

7月18日﹕刘卫国再次到天津会见王全璋，就下一步工作交换意见。律师称目前已经完成复制案件材料，但仍未确定开庭时间。

刘卫国是山东维权律师，以往曾经代理「新公民运动」发起人许志永的案件。此前，李文足曾经委聘程海、余文生、蔺其磊等人作为丈夫的辩护律师，但他们都不获准会见王全璋。其中程海所属的律师事务所被强制注销执照，余文生现时涉罪被关押。

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

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  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

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    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

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    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

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    谭作人

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  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

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    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


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