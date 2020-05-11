王全璋律师指其案程序非正义 盼推翻判决

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，被关押近5年、最近已获得释放的知名人权律师王全璋决定寻求法律途径，推翻对其"颠覆国家政权罪"的裁决。这项裁决是天津市第二中级人民法院于2019年1月28日做出的，王全璋因这一罪名被判服刑4年零6个月，并被剥夺政治权利5年。



王全璋是中国政府于2015年上演的"709"大抓捕律师事件的代表人物之一，那次行动中，数百名律师被捕，而王全璋是最后出狱的一人。但即便于今年4月5日名义上获释之后，王全璋仍然不能获得自由，在数周时间里，他不被允许从关押地点山东省济南市返回北京，同妻儿团圆。



王全璋对《南华早报》表示，相关法院违反刑法诉讼法的规定，在未经任何判决的形况下，非法将其关押了3年多，并在庭审期间，拒绝他的司法辩护。他将采取法律手段，申请推翻法院的裁决。他说，"程序正义是我多年严格遵守的原则，现在，如此不公正的案子发生在我的身上。我想让人们知道，怎样在现实生活中推翻它。""我将一步步向人们揭示被破坏的刑法诉讼程序，将违法者绳之以法。"









王全璋与妻子李文足携子合影 (资料图)

王全璋现年44岁，入狱前，他代理的常常是其他律师不愿接手的敏感案子，比如，他曾多次为法轮功信徒在法庭上做无罪辩护。据王全璋的律师程海说，从2015年至2018年，王全璋指定但被司法机关拒绝的律师至少有5名。程海律师自己也多次遭到被警方以及天津司法官员的阻挠，不许他同当事人见面、不准他阅读卷宗，而这导致"有两次庭审根本没有辩护方的参与。这样的程序是非法的。"