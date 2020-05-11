 王全璋律师指其案程序非正义 盼推翻判决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2020

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中国司法

王全璋律师指其案程序非正义 盼推翻判决

不久前出狱的王全璋律师对媒体说，他将以法律形式告诉人们，一个不公正的裁决是可以推翻的。

Hongkong | Aktivisten mit Foto des Menschenrechtsanwalt Wang Quanzhang (Getty Images/AFP/A. Wallace)

2018年12月香港中联办大楼前人们呼吁释放王全璋律师

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中国维权律师王全璋周一晚间七点多，在多名警察的押送下，返回北京住处，与分离了近五年的妻儿团圆。王全璋告诉德国之声，他目前处於济南北京两地共管的状态，所以他希望能够长期留在北京，多花一点时间在妻儿身上。 (28.04.2020)

中国人权律师王全璋五年前在709大抓捕后被逮补入狱。而他周日在被关押将近五年后，终于获释。但他并未返回北京与妻小团聚，而是被政府带到户籍地济南的住处隔离。各界担忧，王全璋在被释放后，仍会遭受中国政府长期的监控，无法真正获得自由。 (06.04.2020)

因「709大抓捕」而被关入监狱长达四年半的中国人权律师王全璋，在完成了14天的「防疫隔离」後，目前仍被困在济南，无法返回北京与家人团聚。他在济南接受德国之声专访，表示自己的案件当初充满程序不公正，并质疑当初办案的法官在过程中明目张胆地违法。 (23.04.2020)

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，被关押近5年、最近已获得释放的知名人权律师王全璋决定寻求法律途径，推翻对其"颠覆国家政权罪"的裁决。这项裁决是天津市第二中级人民法院于2019年1月28日做出的，王全璋因这一罪名被判服刑4年零6个月，并被剥夺政治权利5年。

王全璋是中国政府于2015年上演的"709"大抓捕律师事件的代表人物之一，那次行动中，数百名律师被捕，而王全璋是最后出狱的一人。但即便于今年4月5日名义上获释之后，王全璋仍然不能获得自由，在数周时间里，他不被允许从关押地点山东省济南市返回北京，同妻儿团圆。

王全璋对《南华早报》表示，相关法院违反刑法诉讼法的规定，在未经任何判决的形况下，非法将其关押了3年多，并在庭审期间，拒绝他的司法辩护。他将采取法律手段，申请推翻法院的裁决。他说，"程序正义是我多年严格遵守的原则，现在，如此不公正的案子发生在我的身上。我想让人们知道，怎样在现实生活中推翻它。""我将一步步向人们揭示被破坏的刑法诉讼程序，将违法者绳之以法。"
 



Menschenrechtsanwalt Wang Quanzhang und Li Wenzu (picture-alliance/dpa/W. Quanxiu)

王全璋与妻子李文足携子合影 (资料图)

王全璋现年44岁，入狱前，他代理的常常是其他律师不愿接手的敏感案子，比如，他曾多次为法轮功信徒在法庭上做无罪辩护。据王全璋的律师程海说，从2015年至2018年，王全璋指定但被司法机关拒绝的律师至少有5名。程海律师自己也多次遭到被警方以及天津司法官员的阻挠，不许他同当事人见面、不准他阅读卷宗，而这导致"有两次庭审根本没有辩护方的参与。这样的程序是非法的。"

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