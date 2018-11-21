 王储涉案证据清楚 美参议院再无异议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2018

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时政风云

王储涉案证据清楚 美参议院再无异议

尽管许多美国政治人物都曾经指明沙地王储为杀害卡舒吉的凶手，这却是第一次，美国参议院作出明确表态: 对于沙勒曼主导谋杀案一事，毫无疑问。

USA | Senator Graham nach Abschlußbericht zu Khashoggi-Mord von CIA Director Haspel (Reuters/J. Ernst)

参议员葛瑞姆在聆听完CIA局长的报告之后，痛批沙特王储「残暴」

(德国之声中文网)中央情报局(CIA)局长哈斯佩尔(Gina Haspel)週二和多位参议员领袖进行闭门汇报。聆听报告之后，美国参议员表示，他们已经确认沙特王储的涉案嫌疑。

上週，白宫不让哈佩尔出席汇报，而派国务卿蓬佩奥与国防部长马蒂斯出面，多位参议员对此十分不满，并说许多证据虽然有趣但是缺乏说服力。如今，在哈斯佩尔汇报之后，这些参议员都一致认为，沙特王储涉案的证据十分清楚，不容质疑。

USA Washington Senator Bob Corker (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

参议员阔克表示，哈斯佩尔的说明十分清楚，他已经没有问题可以问的了

共和党参议员阔克(Bob Corker)，同时是外交委员会的参议院委员长。他告诉记者，对于「沙特王储沙勒曼主导这起谋杀案，而且从头到尾都知情」，他已经没有任何疑问。另一位外交委员会首席代表，民主党的参议员梅嫩德斯(Bob Menendez)也说，他比以前更加确信王储涉案。他一直都希望可以用法律途径对本案做出回应。

特朗普曾经多次强调，沙地阿拉伯承诺向美国购买大量武器，希望借此合理化他为何不愿公开批评沙特王储。参议员葛瑞姆(Lindsey Graham)一直都是特朗普的死忠支持者，也在多个场合为特朗普辩护。

如今在聆听报告之后，葛瑞姆说，如果美国不好好处理和沙特王储沙勒曼的关系，将会伤害到美国的声誉以及国家安全。

USA Washington Senator Lindsey Graham (Getty Images/A. Wong)

参议员葛瑞姆

他重磅批评沙勒曼，说他「残暴」、「疯狂」、「危险」，不是美国的可靠伙伴。「没有冒烟的枪，但有冒烟的锯子。」他明显指涉证据当中，疑似被拿来斩首、切手指、肢解的凶器。「除非你假装自己瞎了，否则你不能不做出一个推论，这些人是在沙勒曼主使下组织起来，沙勒曼错综复杂的参与了卡舒吉的死亡。」

他说他会争取两党支持，让参议院做出决议案，认定沙勒曼策划杀害卡舒吉。他警告，世人藉由这个机会，观察美国是否会把外交关系置于美国自己的基本价值之上，放任这个世界成为变得更加「危险」。

多位参议院高官因为卡舒吉案，强烈希望美国政府暂停对沙军售，停止支持沙特在叶门的战役，并且对沙特实施新的制裁。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)

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