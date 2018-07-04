王健：海航低调的大管家

（德国之声中文网）7月3日，海航集团第二号人物王健在法国南部意外身亡。而王健的突然离世，无疑为困境重重的海航集团前景增加了更多的变数。德新社的报道称，海航一系列疯狂的并购行动中，王健一直是实际操盘手。在海航的权力架构中，王健的地位仅次于公司创办人陈峰。公开资料显示，王健和陈峰一样，都拥有海航14.98%的股份。

根据海航官网显示的信息，王健 1983年毕业于中国民航大学经营管理专业，获经济管理系航空经营管理专业学士学位。1995年获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。官网称"王健从1983年开始扎根于航空规划领域，积累了经济管理、民航管理、国际谈判、境外经济关系等多方面经验。王健现任海航集团有限公司董事局董事长，曾担任公司CEO与副董事长"。

北京的海航大厦

据称，王健生前作风低调，很少接受媒体采访。中国微信公众号Dushekeji周三发表的长篇报道称："相比陈峰，王健要低调神秘很多。早年间，王健曾对此做过解释：'我们公司有规定，要宣传只有宣传公司，宣传个人只宣传陈峰，我们不允许出现第二个声音，第二面旗帜。海航的代言人，代名词就是一个：陈峰 。'" 文章写道："虽然在聚光灯下的总是陈峰，但'背后的男人'王健，却是海航中实力仅次于陈峰的人。当陈峰忙于抛头露面讲故事时，深居集团内部掌握全局的，就是王健。王健深谙金融之道，他也是海航融资和资本运作的实际操盘手。"

今年2月7日，彭博社一篇有关海航的报道，似乎可以印证王健"内部掌控全局"的身份。报道中引述了王健在海航集团的一次内部讲话称："海航事件是一次政治事件，是国内外敌对势力对中国崛起的疯狂反扑。内外反动势力阴谋破坏习近平和党中央，扰乱海航和中国经济、造成社会动乱，颠覆十九大、一带一路计划和未来进一步深化改革。其动机邪恶、蓄谋已久。王健鼓励员工渡过难关，否认集团存在资金挑战，并称媒体的不实报道破坏了海航的长期战略。"

海航创建人陈峰

王健发表上述讲话时，海航集团正处于风口浪尖之上。此前，流亡富豪郭文贵的一系列"爆料"，直指海航存在"惊人黑幕"，而海航神秘的股权结构和大股东也引起了《纽约时报》等海外媒体的关注。由于中国政府加强了对资金外流的管控，此时海航早已不得不停止在境外的大肆收购，而转为抛售资产，以应对债务压力。《南方周末》今年2月8日，曾短暂发布有关海航债务危机内幕的长篇调查报道，但很快就被删除。

王健生前最后一次公开活动是6月14日海航高层同海南政协主席的一次座谈会。海航集团官网上的相关报道显示，王健在座谈中表示"海航集团感恩党和国家开创的改革开放伟大时代。"