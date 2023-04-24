 獨家：立陶宛總統質疑中國調解俄烏戰爭立場 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

獨家：立陶宛總統質疑中國調解俄烏戰爭立場

立陶宛總統瑙塞達在接受DW的獨家採訪時，對中國作為烏克蘭問題調解人的可信度表示懷疑。而自從立陶宛允許台灣開設事實上的大使館以來，中國和立陶宛的關係一直很緊張。

立陶宛總統瑙塞達告訴DW，中國擔任俄烏衝突調解人的「前提」是必須譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

立陶宛總統瑙塞達告訴DW，中國擔任俄烏衝突調解人的「前提」是必須譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

（德國之聲中文網）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）週四（4月27日）對DW表示，就算中國可以成為衝突的調解方，但中國承擔這種角色的「前提」是，必須譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。

瑙塞達告訴DW：「到目前為止，我們沒有看到、也沒有聽到任何關於（中國）譴責這場戰爭的消息。」

他說：「只要中國遲遲不在這方面採取非常明確的立場，就很難相信它可能是這場衝突中可信的調解人。」

中國在俄烏戰爭中自居為中立的第三方，並呼籲進行和平談判，同時也與俄羅斯保持著「無上限」的友誼。烏克蘭的盟友批評北京拒絕明確譴責俄羅斯的入侵行為。

中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤連斯基進行俄烏戰爭以來首次通話，措詞謹慎，希望「勸和促談」。

瑙塞達強調，釐清中國是「站在俄羅斯那邊」還是「站在基於規則的國際秩序這邊」非常重要。他還談到了中國正在幫助俄羅斯規避西方制裁的傳言，說這「不是一個很好的跡象」。

他表示，重要的是盟友不要「代表烏克蘭討價還價」，做出基輔不接受的讓步。「領土完整是這些談判的一個神聖要素。」

瑙塞達正在柏林與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會談。立陶宛準備7月在首都維爾紐斯舉辦北約峰會。

立陶宛總統瑙塞達正在柏林與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會談，並在當地接受DW專訪，針對目前俄烏戰爭情勢表達自己的想法。

立陶宛總統瑙塞達正在柏林與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會談，並在當地接受DW專訪，針對目前俄烏戰爭情勢表達自己的想法。

瑙塞達重申北約防務承諾

瑙塞達說，立陶宛正在努力使武裝部隊「現代化」並增加國防開支。他說，立陶宛的目標是在今年使國防開支達到GDP的2.5%或3%。

他表示，國內生產總值的2%應該是軍費開支的「基線」，而不是「上限」，他指的是北約成員國商定的基準。

瑙塞達呼籲將支持戰爭的俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）列入歐盟的制裁名單。他說：「立陶宛總是更支持更強有力的制裁。」他補充說，現在有關制裁的討論過程太長，而且「有時措施比預期的要弱」。

儘管如此，瑙塞達說，立陶宛的盟友仍然「為支持烏克蘭做了很多事情」。

立陶宛對台政策惹怒北京

立中關係因台灣緊張

2021年11月，立陶宛允許台灣在該國開設事實上的大使館：「駐立陶宛台灣代表處」。其後，北京與維爾紐斯的關係一直很緊張。

中國隨後封鎖了立陶宛的出口，並對當地官員實施制裁，還降低了與這個波羅的海國家的關係，將其大使換成了臨時代辦。

立陶宛也退出了中國設立的16+1經濟論壇，這個論壇的目的是改善與中東歐國家的商業關係。拉脫維亞和愛沙尼亞隨後也在2022年8月退出。

2023年1月，台灣宣佈在立陶宛設立2億美元（1.76億歐元）的投資基金，並誓言要接收被封鎖的立陶宛商品。

採訪記者：Nina Haase

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

相关内容

Paris, France August 29, 2019 - Entrepreneurs of France (REF) « Summer University » of MEDEF - Lu Shaye, newly appointed China Ambassador in France ECONOMIE, MEDEF, UNIVERSITE D ETE, LAREF, ENTREPRISE, ECONOMIQUE, DECIDEURS, PATRONS, MOUVEMENT PATRONAL, MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xVincentxIsorex

卢沙野有哪些引起西方震惊的言论？ 24.04.2023

中国驻法国大使卢沙野4月21日在访谈中有关“前苏联国家不具独立国家的主权地位”等言论引起欧美国家广泛挞伐。中国外交部发言人4月24日被问及是否认可其言论时称，“中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位”。2019年7月出任驻法国大使以来，卢沙野已多次因“战狼言论”引起西方震惊。

(R-L) Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, trifft Qin Gang, Staatsrat fuer Auswaertige Angelegenheiten und Aussenminister von China, zu einem bilateralen Gespraech im Rahmen des G20- Treffens der Aussenministerinnen und Aussenminister in Neu-Dehli, 02.03.2023. Themen des Treffens sollen neben dem Krieg in de Ukraine die Probleme des globalen Suedens sein sowie die Klimapolitik.

德语媒体：对华政策上欧洲艰难寻找战略自主 16.03.2023

《柏林日报》指出，发生在欧洲土地上的俄乌战争应该有人斡旋实现停火，而中国对此有一个"好计划"，应当认真对待。《新苏黎世报》认为，尚未成熟的欧洲对华新政，应该踩出一条独立于美国的战略自主道路。

27.03.2023 In this handout picture taken and released from former president Ma Ying-jeou's office on March 27, 2023 former Taiwanese president Ma Ying-jeou (C) waves upon arriving at the Shanghai airport. (Photo by Handout / Ma Ying-jeou's office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Ma Ying-jeou's office - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

专访：马英九登陆祭祖或许发出软弱的信号 27.03.2023

新加坡国立大学政治学者庄嘉颖（Ian Chong）认为，台湾前总统马英九周一（3月27日）开始的为期12天的中国大陆之旅，或许让人们担心这趟旅行会发出软弱或向中国屈服的信号。

广告

媒体看中国

Bildkombo Selenskyj und Xi Jinping

德语媒体：迟来的电话

俄乌战争爆发一年多之后，本周三中国最高领导人习近平终于同乌克兰总统泽连斯基通了电话。德国政府形容这是一个"积极的信号"。