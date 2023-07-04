獨家：沈棟將赴美作證「中國民企一片荒涼」

（德國之聲中文網）中國商人沈棟受美國眾議院邀請，即將在美東時間13號晚上7點前往美國與中共戰略競爭特設委員會作證，談中國商業經營環境。

他告訴DW，此行原因是他寫了《紅色賭盤》（Red Roulette）這本書。沈棟指出，一直以來，幾乎沒有像他這樣有商界背景的人赴美出席這類性質的聽證會。「現在不是美國各方面對中國都比較關注嗎？我這種比較獨特背景的他們就想透過我們做更深入的了解」，沈棟如是説。

美中競爭不斷，商業上為了反制美荷晶片圍堵，中國在7月3日宣布限制半導體金屬出口，幾天前，美國務院也發布最新旅行警告，表示在中國通過《對外關係法》和《反間諜法》修訂案之後，存在任意執法和錯誤拘留的風險。

「您搬的怎麼樣了？」

中國最高經濟監管機構國家發展和改革委員會7月3日召開民營企業家座談會，與三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民營企業負責交流後，表示將「研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助企業解決實際困難，為民營企業營造良好的發展環境」。

「我見的所有企業家，不只他們自己，包含身邊的企業家，大家第一件事都是想走資，都是說錢怎麼走。」沈棟告訴DW，說現在「中國民營企業一片荒涼」。

他介紹稱自己幾個月前在台灣見了20幾位企業家，席間大家談的話題都是「您搬的怎麼樣了？比例是多少？」將企業工廠移出中國「意願強烈」。

沈棟提到，除了美方要求中國以外的第二個供應點，以及增加關稅等施壓方式，主要的推力還是「習近平的政策」。

「他們（中國企業家）對共產黨的害怕，遠遠要多於海外的人對共產黨的害怕，因為他們都經歷過，也正在經歷中，身邊很多事情發生，他們都看得到，要走的意願比所有人都強烈。」

中國房地產回不去了？

不僅是許多生產型企業想要搬離中國。長期以來作爲中國經濟發展引擎的房地產業目前也處於空前低迷的狀態。根據中國新聞網7月3日報導，中國上半年百強房企銷售額同比只有微增，銷售額超千億元的企業數量從9家掉到7家。面對房地產困境，中國央行6月30日說要提供貸款保障預售房交付，促進房地產市場平穩健康發展。

「我自己以前是做地產的，地產是回不了頭的」，沈棟認為中國房地產業已經走到盡頭，毫無反彈可能。

他說中國人均住宅擁有量全世界最高，約87%的人住的房子是自己持有。「現在房地產往下走的話，財富劇減效率再走下去，這是很厲害的。87%的人都看到自己的財富在縮水，這種情況下，消費市場不可能提的上來。」

沈棟說從他10幾年做倉儲還有機場行業的經驗，習近平上台時已經看到基礎建設的回報率在急遽下降。

「中國這10年的經濟增長其實是靠舉債的來支撐的，因為政治原因，永遠不希望經濟掉下去......只要在我的任內不爆，我把經濟撐上去，我升官，我走了，至於下一任他怎麼來處理這個事情，爆在他手上，那他的事，跟我沒關係。」

沈棟認為，中國從地緣政治、經濟狀況和社會發展聚合在這個點上「都到盡頭了」，「各個地方烏雲蓋頂」，他看不到中國如何走出新局。

DW問沈棟，他認為這次前往美國國會作證會否對中國經濟產生實際影響？他說：「我只是把我認識的中國告訴大家，至於說每個人拿了這個信息，理解之後，他們自己個人怎麼做，那是他們的選擇。」

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