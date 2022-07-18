獨家：德國外交部長談中俄 「我們不會被勒索」

（德國之聲中文網）德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock ）週三（7月20日) 接受德國之聲獨家專訪。在被問及政府即將出台的中國戰略時，她說，柏林正在「非常深入地」研究對中國的依賴性。

她說：「因為中國是一個系統的競爭對手，我們必須清楚地表明，沒有人可以勒索我們，即便像我們對俄羅斯的依賴那樣。而這就是我們新的中國戰略的基礎--在我們可以合作的地方進行合作，但也要有一個在關鍵基礎設施上，獨立的歐洲主權戰略，最重要的是與我們的外交政策相一致。」

貝爾博克強調，德國必須避免重蹈歐洲現在的覆轍，也就是在天然氣供應上依賴俄羅斯這個侵略者。

俄烏戰爭引發了人們對糧食和能源供應的擔憂，烏克蘭的糧食出口基本上被阻斷，俄羅斯則削減了對歐洲的天然氣供應。

在擔心莫斯科可能完全切斷天然氣供應的情況下，歐洲國家急於減少對俄羅斯能源的依賴。週三，歐盟委員會指責俄羅斯「敲詐」，並呼籲歐盟國家在未來幾個月將天然氣需求減少15%。

俄羅斯攻擊範圍擴大

自5個月前俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數千人死亡，數百萬人流離失所。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標現在已經擴大到頓巴斯地區之外。

拉夫羅夫說，莫斯科不再關注東部地區頓涅茨克和盧甘斯克，而是將南部地區赫爾松和扎波羅熱作為目標。

他補充說，如果西方繼續向基輔提供海馬斯高機動性砲兵火箭系統（HIMARS）等遠程武器，俄羅斯的目標將進一步擴大。

針對這種說法，貝爾博克在接受德國之聲專訪時表示，俄羅斯不斷改變其論點，以西方軍援作為擴大侵略烏克蘭的藉口只是「新的宣傳」。

她說：「俄羅斯每次都用不同的理由。他們說這一次是因為西方軍事支持，但他們之前已經攻擊了基輔和烏克蘭的其他地區。」

貝爾博克認為，莫斯科將重點放在頓巴斯以外地區的理由不成立，也表示，柏林不應受到其他國家訛詐。她說：「我們必須清楚地表明，沒有人可以勒索我們。」

她誓言，德國將「不僅以團結的方式支持烏克蘭，天天都要指出這是俄羅斯對國際法的根本違反，而且還會提供軍事支持，使其能夠捍衛自己的國家，自己的領土」。

貝爾博克說，這是北約所有成員國的共同努力，她並補充說，德國和荷蘭可望在夏季結束前交付烏克蘭榴彈砲、其他彈藥和空中導彈防禦系統。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。