 獨家專訪：德國議員訪台有何啟示 | 在线报导 | DW | 13.01.2023

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獨家專訪：德國議員訪台有何啟示

一大堆西方民主國家政治人物接二連三訪問台灣，這對維護區域民主，避免中國武力攻台有效果嗎？除了象徵性支持，如何以實際作為支持台灣呢？DW獨家訪問德國國會國防委員會主席史特拉克‧齊默爾曼及自民黨副主席沃格爾，看看他們怎麼說。

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