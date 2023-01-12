獨家專訪：德國議員訪台有何啟示

客座評論：台灣怎麽那麽多抓不完的「共諜」？

剛剛進入2023年，台灣又傳出有前立法委員和退役海軍將領涉嫌為中國發展組織任務被捕，在這之前則是一個退役空軍上校涉嫌拉攏現役軍官以獲取情報提供對岸。 過去這些諜報案有的重打有的輕判，台灣應該怎麼辦？