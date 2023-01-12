獨家專訪：德國議員訪台有何啟示

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
一大堆西方民主國家政治人物接二連三訪問台灣，這對維護區域民主，避免中國武力攻台有效果嗎？除了象徵性支持，如何以實際作為支持台灣呢？DW獨家訪問德國國會國防委員會主席史特拉克‧齊默爾曼及自民黨副主席沃格爾，看看他們怎麼說。
德國國會國防委員會主席史特拉克·齊默爾曼及自民黨副主席沃格爾訪台期間接受DW獨家專訪。作為一系列訪台的政治人物，除了象徵性支持，有什麼實質效用？德國是否會提供武器給台灣？俄烏戰爭對德中關係有何影響？聽聽他們怎麼說。
德國執政聯盟的社會民主黨（SPD）領袖克林拜耳（Lars Klingbeil）11日表示，若中國侵台，德國將被迫如對俄羅斯般、與中國斷絕關係。德國國會議員訪團11日接受DW獨家專訪，談及了德國新的對華戰略。
剛剛進入2023年，台灣又傳出有前立法委員和退役海軍將領涉嫌為中國發展組織任務被捕，在這之前則是一個退役空軍上校涉嫌拉攏現役軍官以獲取情報提供對岸。 過去這些諜報案有的重打有的輕判，台灣應該怎麼辦？
中国驻德大使吴恳日前接受德媒采访时，以非同寻常的强硬措辞对德国政府的对华政策提出批评，称拟议中的中国战略有“意识形态思维之嫌”。他还警告德国政界，不要在台湾问题上超越“红线”。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版