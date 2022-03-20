猴痘蔓延多国 疫苗获批上市

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
新德里出现首个猴痘病例，这是印度发现的第4名感染者。猴痘疫情已被世卫组织列为全球公共卫生紧急事件。丹麥Bavarian Nordic生技公司周一宣布，該公司的疫苗Imvanex已獲欧洲药品管理局准许用于对抗猴痘病毒。
本周末，世界卫生组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC），这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。目前已有75个国家和地区发现猴痘病例的传播。
世衛組織尚未認定猴痘疫情構成「全球公共衛生緊急事件」，但隨著全球猴痘病例超過6000例，世衛組織將再次召開會議，討論是否提高猴痘疫情的警戒程度。與此同時，新加坡也出現了首例本土猴痘病例。
美国总统拜登7月21日的新冠检测呈阳性。白宫方面表示，他出现了“轻微的症状”，并已经开始服用新冠口服药。现年79岁的拜登此前已经全面接种了疫苗。中国国家主席习近平在22日致电拜登，祝他早日康复。
出身台湾、曾为中国抗疫措施唱赞歌的经济学家郎咸平被指离开上海，移居香港的消息成为中国社媒舆论的关注焦点。同时许多体制的拥护者对强势防疫措施的不满，也逐渐浮出水面。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版