 猴痘蔓延多国 疫苗获批上市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2022

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新闻广角

猴痘蔓延多国 疫苗获批上市

新德里出现首个猴痘病例，这是印度发现的第4名感染者。猴痘疫情已被世卫组织列为全球公共卫生紧急事件。丹麥Bavarian Nordic生技公司周一宣布，該公司的疫苗Imvanex已獲欧洲药品管理局准许用于对抗猴痘病毒。

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