猴痘蔓延多国 疫苗获批上市

拜登感染新冠 习近平致慰问电

美国总统拜登7月21日的新冠检测呈阳性。白宫方面表示，他出现了“轻微的症状”，并已经开始服用新冠口服药。现年79岁的拜登此前已经全面接种了疫苗。中国国家主席习近平在22日致电拜登，祝他早日康复。