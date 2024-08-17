猴痘疫情激增 世卫组织敦促加紧生产疫苗

世卫组织宣布猴痘疫情激增，上升为“国际关注的突发公共卫生事件”。该组织敦促制造商加快猴痘疫苗的生产，以控制危险病毒株的传播。

（德国之声中文网）世界卫生组织周五（8月16日）敦促制造商加快猴痘疫苗的生产，以控制危险病毒株的传播。周三，世卫组织宣布猴痘疫情激增，上升为“国际关注的突发公共卫生事件”，即卫生事件最高警戒级别。随着1b型病毒株病例在刚果民主共和国激增并扩散到其邻国，世卫组织发出此警告。



“我们确实需要制造商大规模提高生产，以便能够获得更多的疫苗，”世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯对记者说。世卫组织正在请求拥有猴痘疫苗库存的国家将其捐赠给正在爆发疫情的国家。

近年来使用多猴痘疫苗有两种——由丹麦制药公司Bavarian Nordic生产的MVA-BN疫苗，以及日本的LC16疫苗。哈里斯表示，目前有50万剂MVA-BN疫苗库存，如果有买家出价，另外240万剂可以迅速生产出来。到2025年，如果有明确的采购请求，还可以再生产1000万剂。

“LC16”是一种非商业化疫苗，是代表日本政府生产的。这种疫苗有相当数量的储备，”哈里斯补充道。她表示世卫组织正在与东京合作以促进其捐赠。

杯水车薪的疫苗

猴痘蔓延多国 疫苗获批上市 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

无国界医生组织表示，那些拥有疫苗库存但没有疫情的国家“必须尽可能多地向受影响的非洲国家捐赠疫苗”。该组织还敦促Bavarian Nordic公司降低其价格，称MVA-BN疫苗对大多数受猴痘威胁国来说价格过高。



国际红十字会与红新月会联合会是世界上最大的人道主义网络，该组织表示，在应对猴痘疫情时面临重大挑战。红十字会高级公共卫生应急官员布朗温·尼科尔表示，大多数疫苗库存集中在富裕国家，而迄今为止运往非洲的疫苗数量“只是杯水车薪”。

“整个非洲大陆在测试、治疗和疫苗方面严重短缺。这些短缺严重阻碍了遏制疫情的能力。”她说。

情况复杂的局面

由谭德塞领导的世卫组织将向各国发布应对猴痘激增的临时建议。猴痘病毒有两种亚型：一种是毒性更强且致命性更高的1型病毒，在中非的刚果盆地流行；另一种是2型病毒，在西非流行。



谭德塞周四在联合国卫生机构的卫生应急预防、准备和应对常设委员会会议上表示，刚果民主共和国疫情的上升由两种不同的1型病毒株引发。第一种是在刚果西北部爆发的，以前称为1型病毒株，现在称为1a型病毒株的疫情。此疫情主要影响儿童，并通过多种传播途径传播。第二种疫情发生在刚果东北部，是去年9月首次发现的一种1型病毒株的一个新分支，称为1b型病毒株，主要通过成年人之间的性传播迅速扩散。

1b型病毒株的传播及其在邻国的检测是世卫组织发出最高警报的主要原因。谭德塞表示：“这是一个复杂的局面，应对这些疫情并将其控制住，需要一个复杂、全面且协调的国际响应”。



（法新社）



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