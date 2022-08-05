 猴痘出現首例人傳狗 WHO建議確診者隔離寵物 | 科技环境 | DW | 18.08.2022

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科技环境

猴痘出現首例人傳狗 WHO建議確診者隔離寵物

到去年為止，猴痘還只在西非和中非的一些國家中傳播。但今年以來，全球已有超過35000人確診猴痘，造成12人死亡。現在法國傳出了首例「人傳狗」的猴痘病例，引發世界衛生組織的關注。

以色列特拉維夫市正在使用的猴痘疫苗（資料照）

以色列特拉維夫市正在使用的猴痘疫苗（資料照）

（德國之聲中文網）根據法新社週三（8月17日）報導，一項研究證實法國出現首例的「人傳狗」猴痘病例後，引發各界對病毒出現變異的擔憂。對此，世界衛生組織（WHO）呼籲，感染猴痘的人應避免讓動物接觸病毒。

法新社報導，國際知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）上週發表報告指出，法國出現首例「人傳狗」的猴痘病例。據稱，兩名住在法國巴黎的男子，傳染給了他們飼養的的義大利靈緹犬（Italian Greyhound）。男子出現猴痘症狀後12天，其寵物也有病灶並確診感染。研究報告作者研判，可能是因為寵物和主人睡在同張床所致。

世衛組織猴痘技術負責人劉易斯（Rosamund Lewis）說：「這是首例人傳動物的報告」，也是首例犬類動物感染的病例。

劉易斯說，專家們已經意識到病毒跨物種跳躍可能發生的風險，並補充說公共衛生機構已經建議那些患有這種疾病的人「與他們的寵物隔離」。

她強調為了降低家庭以外的嚙齒動物和其他動物感染，患者的「廢棄物管理相當重要」。

病毒可能出現變異？

法新社分析，當病毒跨越物種屏障時，會有發生危險變異的可能，這將引起人們擔憂。

但劉易斯強調，到目前為止，還沒有關於猴痘出現其他跨物種傳播的報告。但她也承認，「一旦病毒進入不同人群的不同環境，顯然它可能會以不同的方式發展和變異」。

世衛組織目前主要關注圍繞家庭以外的動物。「更危險的情況是，病毒可以進入動物密度高的小型哺乳動物種群」，世衛組織緊急情況主任瑞安（Michael Ryan）說。「正是通過一隻動物感染下一隻動物的過程，你才能看到病毒的快速進化。」

瑞安進一步說：「我預計病毒在一隻狗身上的進化速度，不會比在一個人身上更快」，因此「寵物不是風險」，但人們仍「需要保持警惕」。

美國紐約市的一個猴痘疫苗施打中心（資料照）

美國紐約市的一個猴痘疫苗施打中心（資料照）

已造成全球大流行

猴痘最初是在1958年在丹麥為研究而飼養的猴子身上發現的，儘管它最常見於囓齒類動物身上。

該病於1970年首次在人類中發現，此後傳播主要限於某些西非和中非國家。但在今年5月，導致發燒、肌肉酸痛和大面積癤狀皮膚損傷的病例，開始在世界各地迅速蔓延，主要是男同志或雙性戀男性。

世界衛生組織稱，自今年年初以來，已在92個國家確認了超過35000例病例，並有12人死亡，世衛組織已將此次疫情指定為全球衛生緊急事件。

僅在過去一週，猴痘的全球病例數就增加了20%，聯合國衛生機構敦促所有國家採取更多措施來控制傳播，包括確保高危人群，能夠獲得醫療服務和防疫資訊。

目前已有一種原本是為天花開發的疫苗，現已用來對抗猴痘，只是數量仍供不應求。

劉易斯說，在當前爆發的疫情中，關於疫苗在預防猴痘方面的有效性的數據仍然很少。雖然尚未進行隨機對照試驗，但她說有報導稱接種疫苗後出現突破性感染，表明「疫苗不是100%（有效）」。

美國一個驗出猴痘病毒陽性的試管（資料照）

美國一個驗出猴痘病毒陽性的試管（資料照美國一個驗出猴痘病毒陽性的試管（資料照）

她指出1980年代的有限研究表明，當時使用的天花疫苗可能對猴痘提供 85%的保護，因此出現突破性病例「並不令人意外」。

「這提醒我們，疫苗不是靈丹妙藥」，她說。

WHO考慮將猴痘改名

路透社報導，為猴痘重新命名的壓力越來越大，部分原因是批評者說它具有誤導性，因為猴子不是最初的動物宿主。有科學家在6月聯合撰寫一份立場文件，呼籲使用「中立、非歧視和非污名化」的名稱取代猴痘，因為他們擔心這個名稱可能會以種族主義的方式使用。

目前最受歡迎的建議之一是Mpox，這是由男性健康組織RÉZO的主管米列羅（Samuel Miriello）提交，RÉZO已經在加拿大蒙特利爾的外展活動中使用該名稱。

他說：「當你刪除猴子的圖像時，人們似乎會更快地理解有緊急情況，和需要認真對待」，他說。

另一項提案TRUMP-22 似乎是指美國前總統特朗普（Donald Trump），他使用有爭議的術語「中國病毒」來形容新的冠狀病毒，儘管其作者說它代表「2022年未知神秘來源的有毒皮疹」。

世界衛生組織的任務是根據國際疾病分類，為現有疾病分配新名稱。目前該組織已重新命名猴痘病毒變種或進化株，從非洲地區改以羅馬數字表示。

世衛組織發言人柴布（Fadela Chaib）週二（16日）表示：「我們為猴痘找到一個新名稱非常重要，因為這是最好的做法，不要對道德團體、地區、國家、動物等造成任何冒犯」。

「世衛組織非常關注這個問題，我們希望找到一個不被污名化的名字」，她補充說，但目前該組織沒有給出重新命名的時間表。

（法新社、路透社）

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