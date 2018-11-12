“猫王”红绿灯现身德国小城

（德国之声中文网）在法兰克福附近的弗里德贝格市(Friedberg），三个红绿灯上出现了"猫王"的形象。红灯时，这位巨星摆出人们熟悉的手握落地麦克风的姿势；绿灯时，"猫王"便扭动身姿跳起摇滚。

当地警察马里奥·戈茨（Marion Götz) 对《维特奥尔报》表示，该市为此花了900欧元，以增加对游客的吸引力。

为何在弗里德贝格？

埃尔维斯和弗里德贝格有着特殊的渊源。这个约2.8万人的小城座落在黑森州，位于法兰克福以北约26公里。

从1958年10月至1960年3月，埃尔维斯作为美国陆军一名士兵在那里服役，驻在附近的巴德瑙海姆（Bad Nauheim)。

他也是在那儿遇见了未来的妻子普丽西拉（Priscilla Beaulieu）。相恋7年后，两人结了婚。

虽然"猫王"于1977年过早地离开人世，但弗里德贝格和巴德瑙海姆都没有忘记这位摇滚乐之王。

12月6日，弗里德贝格正式使用"猫王"形象的红绿灯。巴德瑙海姆则将举行欧洲埃尔维斯音乐节，并计划为他塑一尊铜像。

巴德瑙海姆一直就是"猫王"粉丝前往朝拜的地方。人们在那里点燃蜡烛，摆放鲜花和礼物，以示纪念。

德国越来越多的城市出现了独具个性的红绿灯小人。

最著名的是柏林的红绿灯小人。它最早出现在1961年的东柏林。如今，柏林所有交通灯都采用这一标志。

奥格斯堡(Augsburg）现在有玩偶"卡斯佩尔"交通灯小人，美因茨（Mainz)有电视二台的吉祥物、"戴帽子"的"美因茨小人"，波恩(Bonn)有贝多芬形象的红绿灯，特里尔(Trier)则是大胡子的马克思。东部的埃尔福特市（Erfurt)从1980年以来甚至采用过14种不同形象的红绿灯。