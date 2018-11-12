 “猫王”红绿灯现身德国小城 | 非常德国之五花八门 | DW | 08.12.2018

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非常德国之五花八门

“猫王”红绿灯现身德国小城

“猫王”回来了，在街头告诉人们什么时候可以过马路。随着德国出现越来越多个性化的红绿灯，弗里德贝格市也跟随时尚，将“猫王”埃尔维斯·普莱斯利搬上了交通灯。

Deutschland Verkehr l Elvis-Ampel (picture-alliance/F. Rumpenhorst)

猫王在美军服役时曾经在德国驻扎

（德国之声中文网）在法兰克福附近的弗里德贝格市(Friedberg），三个红绿灯上出现了"猫王"的形象。红灯时，这位巨星摆出人们熟悉的手握落地麦克风的姿势；绿灯时，"猫王"便扭动身姿跳起摇滚。

当地警察马里奥·戈茨（Marion Götz) 对《维特奥尔报》表示，该市为此花了900欧元，以增加对游客的吸引力。

Deutschland Verkehr l Elvis-Ampel (picture-alliance/F. Rumpenhorst)

绿灯亮起时，“猫王”就会以标志性的舞姿扭动起来

为何在弗里德贝格？

埃尔维斯和弗里德贝格有着特殊的渊源。这个约2.8万人的小城座落在黑森州，位于法兰克福以北约26公里。

从1958年10月至1960年3月，埃尔维斯作为美国陆军一名士兵在那里服役，驻在附近的巴德瑙海姆（Bad Nauheim)。

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在德国电视二台的所在地美茵茨（Mainz）市中心的一个人行道路口，红绿灯中出现了电视台的吉祥物，戴帽子的“美茵茨小人”形象。 (27.11.2016)

共产主义鼻祖卡尔·马克思出生于1818年5月5日，今年是他诞辰200周年。为此，马克思故乡特里尔专门把这位名人的形象做成了交通信号灯小人。 (24.03.2018)

德国城市美因河畔法兰克福对行人交通信号标志作出永久性的更改。绿灯上显示一对相互拥抱的男同性恋情侣，与一对手牵手的女同性恋情侣， 在他们的上方还各有一颗爱心。 (29.07.2018)

他也是在那儿遇见了未来的妻子普丽西拉（Priscilla Beaulieu）。相恋7年后，两人结了婚。

虽然"猫王"于1977年过早地离开人世，但弗里德贝格和巴德瑙海姆都没有忘记这位摇滚乐之王。

12月6日，弗里德贝格正式使用"猫王"形象的红绿灯。巴德瑙海姆则将举行欧洲埃尔维斯音乐节，并计划为他塑一尊铜像。

巴德瑙海姆一直就是"猫王"粉丝前往朝拜的地方。人们在那里点燃蜡烛，摆放鲜花和礼物，以示纪念。

德国越来越多的城市出现了独具个性的红绿灯小人。

最著名的是柏林的红绿灯小人。它最早出现在1961年的东柏林。如今，柏林所有交通灯都采用这一标志。

奥格斯堡(Augsburg）现在有玩偶"卡斯佩尔"交通灯小人，美因茨（Mainz)有电视二台的吉祥物、"戴帽子"的"美因茨小人"，波恩(Bonn)有贝多芬形象的红绿灯，特里尔(Trier)则是大胡子的马克思。东部的埃尔福特市（Erfurt)从1980年以来甚至采用过14种不同形象的红绿灯。

  • Mainzelmännchen-Ampel (picture alliance/dpa/A. Arnold)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    美因茨小人红绿灯

    美因茨人首先想到，把这个全国闻名的动漫人物放到红绿灯里去。从2016年底起，德特一伙人（Det und Co）装饰了这个莱茵兰—普法尔茨州首府的交通信号灯。其特殊之处：小人们可以绿红两色亮起。在奥格斯堡可就不一样啦……

  • Ampel-Kasperl (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    红绿灯卡斯佩尔

    在奥格斯堡，卡斯佩尔（Kasperl）只以绿色显身。出于安全考虑，红色只采用传统的红绿灯小人。除了冰人乌尔默尔（Urmel）和基姆·克诺普夫（Jim Knopf）外，卡斯佩尔是奥格斯堡儿童木偶剧院最脍炙人口的演员。

  • Pferdle und Äffle-Ampel (picture-alliance/dpa/Fanclub Pferdle und Äffle/Klaus Winter)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    未实现：“马驹”和“小猴”红绿灯

    迄今，未能进入斯图加特市内红绿灯的是西南德意志电台的吉祥物“马驹和小猴”（Pferdle und Äffle）。“马驹和小猴”粉丝俱乐部尚在为此奋斗。这两个动画人物的粉丝们已征集到1.2万多人的签名，要求安装相关红绿灯。

  • Ampelmänner mit Herz (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    政治意义：同性伴侣红绿灯

    政治意义：同性伴侣红绿灯 进入红绿灯的不一定非“电视明星”不可。法兰克福市计划在克里斯托弗大街游行日（Christopher Street Day）期间，在整整一个周末，让男女同性恋伴侣标志出现在内城的红绿灯里。维也纳早在2015年5月便已开风气之先。

  • Ampelfrau (Getty Images/S. Postles)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    红绿灯女性

    去年3月，在澳大利亚的墨尔本，10个红绿灯小男人为红绿灯女性所替代。虽然，总共只持续了12个月。由一公益性组织倡导的这一交通灯项目本意是为鼓励性别平等，但也遭致讥嘲。在德国，也时不时出现个别的红绿灯女性，比如，在科隆和莱比锡。

  • Deutschland | Ampelmänner und Ampelfrauen in Berlin (Getty Images/S. Gallup)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    “真正的柏林约伦”

    德国最著名的红绿灯小人恐怕是来自柏林的“约伦”（Jören）。它不仅出现在红绿灯里，也可在钥匙串、T恤衫或背包上见到。它的发明人是卡尔·佩格劳（Karl Peglau）。他并非设计家，而是前东德的一名交通心理学家。1969年，头一批东德交通信号灯小人出现在柏林的弗里德里希大街。佩格劳曾称它们是“真正的柏林约伦”。

  • Wesel will ein Eselchen auf der Fußgängerampel (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

    可以让红绿灯驴出现吗？

    可以让红绿灯驴出现吗？ 现在，下莱茵城市韦瑟尔也想在交通信号灯上采用一个别出心裁的标志。这头小驴是否真能进入市内交通，还是问题。灯光信号规则要求红绿灯显示的是行人，而非动物。杜塞尔多夫主管当局正审查韦瑟尔市的建议。


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德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴

不管是动漫人物还是同性伴侣—如今，德国城市出现越来越多的颇富个性的红绿灯小人。韦瑟尔市（Wesel）也加入此列，希望她的标志—驴也能进入红绿灯。 (07.01.2018)  

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