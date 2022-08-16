“猫王”女儿离世 顶级“星二代”跌宕起伏的一生

父母相遇

这位巨星和德国颇有渊源，1958年到1960年，他作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时她才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。两人婚后不久生下了女儿丽莎。据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。当时孩子4岁。