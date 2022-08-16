 “猫王”女儿离世 顶级“星二代”跌宕起伏的一生 | 所有节目 | DW | 13.01.2023

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文化经纬

“猫王”女儿离世 顶级“星二代”跌宕起伏的一生

摇滚巨星“猫王”唯一的孩子丽莎·玛丽·普雷斯利（Lisa Marie Presley）本周四心脏骤停去世，年仅54岁。她大概是全球最知名的 “星二代”，虽然备受瞩目，不过她一生跌宕起伏，经历磨难：幼年丧父，中年丧子，继承巨额家产却挥霍殆尽，多年来，她一直在与毒瘾和抑郁症作斗争。

  • Lisa Marie Presley verstorben

    意外离世

    丽莎·玛丽·普雷斯利（Lisa Marie Presley）本周四（1月12日）因心脏骤停被紧急住院后去世，年仅54岁。她是一位美国摇滚歌手、词曲作家，也是美国摇滚乐传奇“猫王”Elvis Presley唯一的孩子。

  • The Presley Family

    众人瞩目的星二代

    丽莎大概是全球最知名的“星二代”，她的父亲是传奇摇滚明星猫王Elvis Presley红遍全球各地。丽莎从小就过着锦衣玉食的生活。

  • Elvis Presleys Flugzeug Lisa Marie

    私人飞机

    猫王对独生女儿宠爱有加，1975年曾以30万美金的价格购入了一架飞机，以女儿“丽莎·玛丽Lisa Marie”的名字命名后，把它送给了才几岁的丽莎。

  • Lisa Marie Presley

    败光家产

    金钱并不等于幸福快乐。丽莎多年来有滥用药物、吸毒和酗酒的问题，。她虽然继承了猫王1亿美元的遗产，不过这笔钱也被她挥霍殆尽。新浪新闻报道，2018年，她的遗产只剩下1.4万美元。

  • Singer Elvis Presley is shown between takes at his first RCA Victor...

    巨星陨落

    美国传奇歌手猫王Elvis Presley的多首作品都在乐坛获得极大成功，他被称为“摇滚之王”，曾获得格莱美终身成就奖。1977年，他被发现在浴室昏倒，送医不治而亡。年仅42岁，这一年丽莎才9岁。

  • Elvis Presley and Priscilla Presley on their wedding day May 1 1967 in Las Vegas Nevada PUBLICAT

    父母相遇

    这位巨星和德国颇有渊源，1958年到1960年，他作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时她才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。两人婚后不久生下了女儿丽莎。据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。当时孩子4岁。

  • Kinostart - Biopic Elvis

    灵感源泉

    猫王给电影制片人和数代音乐家带来灵感。由奥斯汀·巴特勒（ Austin Butler ）主演的讲述猫王生平的电影《猫王》去年公演。巴特勒因对 “猫王”的精彩演绎而广受赞誉。

  • USA | Golden Globes | Austin Butler

    金球奖颁奖典礼

    巴特勒也凭借着在这部电影中精湛的演技获得了本周二（1月10日）颁布的金球奖剧情类最佳男主角奖项。当天的颁奖典礼上，丽莎还与母亲一起出席，不想仅仅时隔几日就传出离世噩耗。

  • Lisa Marie Presley, Sängerin & Tochter von Elvis Presley | Heiratsurkunde mit Michael Jackson

    官宣结婚

    丽莎一生有过4次婚姻，其中两段婚姻备受关注：1994年，她与巨星迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）在多米尼加共和国闪婚的消息让人意外，这段婚姻维持了两年。图为两人的结婚证明。这张证明在杰克逊去世后与其他遗物一起被拍卖。

  • Lisa Marie Presley, Sängerin & Tochter von Elvis Presley | mit NIcolas Cage, 2001

    尼古拉斯·凯奇

    除了迈克尔·杰克逊之外，丽莎还有另外一位大名鼎鼎的前夫。2002年，她嫁给了男星尼古拉斯·凯奇（Nicolas Cage），不过这段婚姻也同样维持了两年的时间。

  • Lisa Marie Presley verstorben

    跌宕起伏的一生

    和父亲一样，丽莎也是一名歌手，她发过三张专辑。虽然含着金汤匙出生，从小就生活在聚光灯下。不过她的一生也可谓跌宕起伏，命运多舛，幼年丧父，有过4段婚姻，育有4个孩子，而她唯一的儿子27岁时饮弹自尽，让她心碎不已。多年来，丽莎一直在与毒瘾和抑郁症作斗争。


  • Lisa Marie Presley verstorben

    意外离世

    丽莎·玛丽·普雷斯利（Lisa Marie Presley）本周四（1月12日）因心脏骤停被紧急住院后去世，年仅54岁。她是一位美国摇滚歌手、词曲作家，也是美国摇滚乐传奇“猫王”Elvis Presley唯一的孩子。

  • The Presley Family

    众人瞩目的星二代

    丽莎大概是全球最知名的“星二代”，她的父亲是传奇摇滚明星猫王Elvis Presley红遍全球各地。丽莎从小就过着锦衣玉食的生活。

  • Elvis Presleys Flugzeug Lisa Marie

    私人飞机

    猫王对独生女儿宠爱有加，1975年曾以30万美金的价格购入了一架飞机，以女儿“丽莎·玛丽Lisa Marie”的名字命名后，把它送给了才几岁的丽莎。

  • Lisa Marie Presley

    败光家产

    金钱并不等于幸福快乐。丽莎多年来有滥用药物、吸毒和酗酒的问题，。她虽然继承了猫王1亿美元的遗产，不过这笔钱也被她挥霍殆尽。新浪新闻报道，2018年，她的遗产只剩下1.4万美元。

  • Singer Elvis Presley is shown between takes at his first RCA Victor...

    巨星陨落

    美国传奇歌手猫王Elvis Presley的多首作品都在乐坛获得极大成功，他被称为“摇滚之王”，曾获得格莱美终身成就奖。1977年，他被发现在浴室昏倒，送医不治而亡。年仅42岁，这一年丽莎才9岁。

  • Elvis Presley and Priscilla Presley on their wedding day May 1 1967 in Las Vegas Nevada PUBLICAT

    父母相遇

    这位巨星和德国颇有渊源，1958年到1960年，他作为美军士兵被派驻德国弗里德贝格（ Friedberg ）。也是在那里，他遇到了他未来的妻子普里西拉·比利（Priscilla Beaulieu），一位美国军官的女儿，当时她才14岁。1967年，两人在拉斯维加斯的阿拉丁酒店完婚。两人婚后不久生下了女儿丽莎。据传猫王婚外情事众多。1973年，他和比利的婚姻告终。当时孩子4岁。

  • Kinostart - Biopic Elvis

    灵感源泉

    猫王给电影制片人和数代音乐家带来灵感。由奥斯汀·巴特勒（ Austin Butler ）主演的讲述猫王生平的电影《猫王》去年公演。巴特勒因对 “猫王”的精彩演绎而广受赞誉。

  • USA | Golden Globes | Austin Butler

    金球奖颁奖典礼

    巴特勒也凭借着在这部电影中精湛的演技获得了本周二（1月10日）颁布的金球奖剧情类最佳男主角奖项。当天的颁奖典礼上，丽莎还与母亲一起出席，不想仅仅时隔几日就传出离世噩耗。

  • Lisa Marie Presley, Sängerin & Tochter von Elvis Presley | Heiratsurkunde mit Michael Jackson

    官宣结婚

    丽莎一生有过4次婚姻，其中两段婚姻备受关注：1994年，她与巨星迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）在多米尼加共和国闪婚的消息让人意外，这段婚姻维持了两年。图为两人的结婚证明。这张证明在杰克逊去世后与其他遗物一起被拍卖。

  • Lisa Marie Presley, Sängerin & Tochter von Elvis Presley | mit NIcolas Cage, 2001

    尼古拉斯·凯奇

    除了迈克尔·杰克逊之外，丽莎还有另外一位大名鼎鼎的前夫。2002年，她嫁给了男星尼古拉斯·凯奇（Nicolas Cage），不过这段婚姻也同样维持了两年的时间。

  • Lisa Marie Presley verstorben

    跌宕起伏的一生

    和父亲一样，丽莎也是一名歌手，她发过三张专辑。虽然含着金汤匙出生，从小就生活在聚光灯下。不过她的一生也可谓跌宕起伏，命运多舛，幼年丧父，有过4段婚姻，育有4个孩子，而她唯一的儿子27岁时饮弹自尽，让她心碎不已。多年来，丽莎一直在与毒瘾和抑郁症作斗争。


 Lisa Marie Presley 

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