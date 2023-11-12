猫咪居住的小岛，并非永远的天堂

（德国之声中文网）去年，当韩佳丽心爱的猫咪大白从上海家中被带走之后，她踏上了寻找宠物猫咪的旅程，并深入到中国地下猫肉交易的黑幕里。

中国大多数人不吃猫肉，但据国际人道协会称，在包括广东、广西及其他地区在内的非法市场上，估计每年有400万只猫咪被当作食物宰杀。

韩佳丽花费数千美元和数周的时间在中国追踪猫肉商贩，她发现了一条以上海周边地区的城市流浪猫和户外宠物为猎物的供应链。

为了找到大白，她来到了广东那些肮脏的加工厂，在那里她看到了被剥了皮的猫咪尸体堆在板条箱里，还有一袋袋的毛皮。

在那里，她发现村子里的餐馆公开售卖猫肉，还有一些不法商贩把猫肉冒充羊肉或兔肉出售。

"我不得不承认，我的猫已经死了。" 韩佳丽说，"她已经被人吃掉了。"

现在，她决心拯救其他猫咪免遭同样的命运。在过去的一年里，她忙于追踪窃猫贼，向警方报案，并向广东省政府递交投诉书。

中国宠物侦探第一人

她说，这是一项危险的任务。她曾受到猫肉商贩的死亡威胁。去年12月，在一个高速公路休息站，一名男子故意开车撞上她的车。

她说："我害怕过，想过转身离开，假装我从未见过这一切。"

"但如果我离开了，保持沉默，谁来把（猫咪们）从这种悲惨的处境中救出来呢？

墓园里的守护者

在缺乏对家养动物更广泛的制度性保护的情况下，33岁的韩佳丽是中国为数不多但坚持不懈反对虐待宠物猫狗的人士之一。

在中国，捕捉户外自由活动的家养宠物不被视为盗窃。

虽然法律禁止食用猫肉，但违反者仅仅会被以食品安全为由处以罚款，而不会因虐待动物而受到惩罚。

越来越多的活动人士甚至官媒评论员都呼吁立法者通过一项虐待动物法，以弥补现有野生动物和家畜保护法规存在的漏洞。

"我只是一个普通人，能力有限。"韩佳丽说。

德国境内的宠物墓地

上个月，她和其他动物救助者在当地警方的帮助下，在上海附近的张家港拦截了一辆载有数百只猫咪的卡车。

她告诉法新社记者："他们在墓园里捕捉猫。"

"通过观察，我们很快就明白，他们计划非法出售这些被捕捉的猫。"

韩佳丽说，她和其他活动人士在墓园度过了一个不眠之夜，直到早上一辆卡车出现，运走了几十个装满总数约800只猫咪的板条箱。

警察和动物救援人员拦住了卡车，这些猫被紧急送往距离上海一小时车程的太仓镇的一个救助站。

猫民居住的小岛

这家猫咪救助站名叫萌太奇猫狗庄园，是一个家庭经营的小型救助站，位于垂钓者喜欢光顾的湖边。

45岁的前制药业专业人士顾旻与妻子管理着这个救助站里。他告诉法新社，这次在张家港获救的许多猫咪的腿都被压断了。

他说，迄今为止，已有数十只动物死于受伤和病毒感染。病毒在拥挤不堪的动物中间传播迅速。

收容所的志愿者将生病的动物隔离在临时搭建的笼子中，并请来兽医为健康的猫咪接种疫苗和进行绝育手术。

最终，经过数周的治疗和隔离，第一批获救的动物被转移到了一个较大的室外围栏里，那里有树木和一排排铺着毯子的小床。

顾旻自掏腰包承担救助站的开支，只接受设备和猫粮等非现金捐赠，以避免募捐活动在中国经常招致的公众不信任。

他计划把所有的猫咪都转移到当地寺庙附近的一个小岛上，那里目前遍布着小木屋，住着几十只之前被他们救助过的猫咪。

本月的一天，当顾旻走上通往这个猫居岛的小桥时，岛上的四条腿居民们蜂拥而至，向他表达问候。

中午时分，动物们躺在草地上晒太阳，在树下打盹儿--这种田园生活与狭窄拥挤的运猫车上板条箱里的痛苦相比，简直如天堂一般。

顾旻说，许多动物爱好者在看到媒体关于张家港猫咪救助事件的报道后提供了帮助，这让他很感动。

但他仍然表示，"我们必须推动国家立法，因为依靠个人或少数群体是不现实的。"

（法新社）

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