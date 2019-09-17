猪肉"保卫战"事关大局 一万吨储备肉投放市场

（德国之声中文网）中国政府今年烦恼有点儿多。除了贸易战一波未平一波又起，香港示威也带来排山倒海的政治压力。偏偏在内忧外患之时，猪肉价格飙升，又恐“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。

中国人一年消费7亿头猪。猪肉在大部分中国人的饮食中比重大，因此成为重要的民生指标。但国家统计局数据显示，8月猪肉价格同比增长46.7%。在此影响下，居民消费价格指数CPI同比增长接近3%的分水岭，达到2.8%。

猪肉价格飞涨导致社会舆情出现维稳忧虑。为抑制猪肉价格上涨，中国多个省份出台了多种形式补贴，比如福建省莆田市就一度推出平价商店限量购买猪肉的举措。中国副总理胡春华更是指出，保障猪肉供应事关民生，事关大局，是党中央的“军令状”。

“二师兄”身价倍增为哪般？ “二师兄”身价不凡 无论在中国还是在欧洲，猪从来就是富裕的象征。究其原因，一种解释是，有钱人才能吃得起猪肉。这不，2019年正好是农历猪年，而在这一年里，猪肉价格可谓一路飙升，要想吃猪肉，就别吝惜钱包。据中国国家统计局公布的数据，8月居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，为20个月来最高，其中中国猪肉价格同比上升近5成（46.7%)，畜肉类价格同比上涨30.9%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉——重要的民生指标 中国是世界最大的生猪养殖和消费国。中国人平均每年消费7亿头猪。中国的肉食结构中，猪肉占比超过六成。正因如此，猪肉价格成为重要的民生指标。在食品价格中，猪肉占比10%，在整个CPI中占比超过3%。据估计，中国的猪肉行业对国民经济的贡献为1280亿美元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ “重大政治任务” 据中国媒体报道，中国副总理胡春华在稳定生猪生产保障市场供应的一次电话会议上表示，保障猪肉供应事关民生，事关大局。英国《金融时报》报道，胡春华称增加猪肉产量是一项“重大的政治任务” ，保障猪肉供应是党中央的“军令状”，猪肉价格上涨将“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。他提出的措施包括“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”以及加大对养殖场户的政策支持力度。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 谈猪瘟色变 猪肉价格如此上涨为哪般？去年8月，非洲猪瘟在临近俄罗斯边界的一个中国养猪场爆发，之后在短短几个月里迅速扩大到31个省。官方称，截至今年7月初，全国扑杀生猪116万余头。但舆论认为，可能多达2亿头猪患病死亡或被扑杀。一开始，地方政府对养殖户进行一定补偿。但随着疫情扩散，许多地方频频出现对疑似疫情不愿确认的情况，导致养殖户恐慌性抛售生猪，又进一步加剧疫情蔓延。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 生猪存栏大幅下降 疫情蔓延是传统养猪大户纷纷退出养猪业的一个重要原因，但并非全部原因。随着中美贸易战愈演愈烈，进口美国大豆价格猛涨，导致猪饲料价格攀升，越来越多养殖户选择退出养猪业，生猪存栏量大幅下降。据农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”，今年8月生猪存栏量比去年同期下降38.7%，可繁殖母猪存栏同比下降37.4%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 政策错误？ 2016年，出于环保、提高产效等原因，中国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，直接减少了生猪存栏3600万头。2017年关闭的禁养区进一步增加，母猪存栏进一步下降。在非洲猪瘟爆发前，共有15万个小型养猪场被关闭。这些措施今天在专家看来正是导致目前猪肉价格上涨的开端。有消息说，中国曾从俄罗斯等非洲猪瘟爆发地大量进口猪肉，中国政府对此予以否认。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉外交战和贸易战筹码 因华为前财务长孟晚舟案导致双边关系紧张，中国于六月起停止从加拿大进口猪肉。从今年9月1日起，中国还对美国进口猪肉额外征收10%的关税，使关税总税率高达72%。不过，10多天后，中国就宣布拟将对大豆猪肉等农产品从加征关税名单中排除。美国是世界上仅次于中国的第二大生猪养殖国。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 德国猪肉也上涨——因为中国 德国农业部长戈洛克内尔今年6月访华期间，中方表达了恳请德国扩大对中国猪肉出口的愿望并发出了重新从德国进口牛肉的信号。这无疑是令德国肉农高兴的消息。德国9月的生猪价格平均每公斤1.80欧元，而3月份时每公斤才1.40欧元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉“保卫战”还是少吃猪肉？ 据中国农业农村部信息中心公布的“最新国内猪肉批发价格波动情况”，全国猪肉批发价格今年9月为34.87元/公斤，去年同期19.95元/公斤。价格猛涨导致中国网民纷纷吐槽，感叹吃不起肉。《生命时报》近日一篇文章则呼吁少吃猪肉，标题是——全国“猪肉价格地图”出炉！少吃猪肉，钱包和身体都会感激你。文中援引医生的话说，“其实不管猪肉贵不贵，大家都应该改善一下现有的饮食结构，少吃些猪肉，多吃些白肉。”不过问题来了，涨价的可不只是猪肉，其它肉类也在涨，而鲜果8月同比涨幅高达24%。 作者: 乐然



据中国官媒周三（9月18日）报道，华商储备商品管理中心发布通知称，根据相关部委的要求，组织实施中央储备冻猪肉1万吨投放工作，将在9月19日通过竞价交易的方式进行。

中国发改委也在周三表示，受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格明显上涨，带动食品价格涨幅较大。从近期监测情况看，猪肉价格已经趋于稳定。国庆节期间，物价有望继续保持平稳运行。

央视财经微信公众号发消息称，“国庆假期，猪价稳了 ”。

事关大局

此前，中国已宣布“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”，“从财政金融用地等方面加大对养殖场户政策支持力度”等等，还拟定将对大豆猪肉等美国农产品从加征关税名单中排除。

除了去年8月在中国爆发的非洲猪瘟，贸易战、外交战、操之过急的减少小型养猪场的产业政策也是猪肉价格飞涨的幕后推手。通胀危机下，这场猪肉价格保卫战不仅关系到民生，更关系到政局和习近平的“中国梦”。