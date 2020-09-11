 猪瘟：中国禁止进口德国猪肉 | 经济纵横 | DW | 12.09.2020

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经济纵横

猪瘟：中国禁止进口德国猪肉

随着德国确认境内出现首例非洲猪瘟，食品业对随之而来的经济影响感到担忧。尤其是面向全球重要销售市场的猪肉出口业面临危机。

Konsum Kunden Lebensmittel Nachhaltigkeit (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

（德国之声中文网）在德国境内确认发生首例非洲猪瘟后，中国宣布禁止进口德国猪肉。中国海关周六（9月12日）作了这一宣布。中国是欧盟之外德国猪肉的最大进口国。根据中国海关的通报，相关禁令即日起生效，所有在该日之后装船的猪肉及野猪肉及其产品供货都须销毁或返国；此前发运的货须接受更严格检测，此后方能上市。

周六早晨，德国农业部在被问及此事时称，未收到中方的相关文件。

两天前，检测结果显示，在毗邻波兰的德国勃兰登堡州边境地区发现的一头死亡野猪感染了非洲猪瘟。该病毒虽对人体不构成伤害，但对猪却有致命危险。中国是全球最大的猪肉消费国。

Infografik Export von deutschem Schweinefleisch DE

从2019年的数据来看，中国是德国猪肉的重要出口国

2018年底起，中国就不得不应付猪瘟在本国的大规模爆发，并实施了严厉措施。去年，中国有一亿多头猪死亡或被紧急宰杀。随着中国对德国猪肉实施进口禁令，养猪场和肉类加工业的一大忧虑成为现实。德国农民联邦联合会主席周五在接受媒体采访时表示，失去中国市场"会对我们构成非常、非常大的打击"。

德国农业部此前透露，已同多个非欧盟国家谈判未来贸易的可能性。其目标是，将出口禁令限于德国境内出现猪瘟疫情地区的养猪场。

勃兰登堡州染疫死亡野猪的发现地目前正被围上固定栅栏。周五，以发现地为中心的直径3公里的地区已被围上总长12公里的机动电子栅栏。斯普雷-尼斯（Spree-Neiße和奥德-斯普雷（Oder-Spree）这两个涉事地区通报说，相关的围栏工程周六就将完工。

凝炼/任琛（德新社）

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