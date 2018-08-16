猪头肉、猪蹄、猪舌--贸易战的"牺牲品"

（德国之声中文网）在艾奥瓦州，农民开始扔掉猪头。该州共和党参议员恩斯特（Joni Ernst）说，还从未有过这种事。美国人是不吃猪头、猪脚和猪口条，但在中国，这些是美味。迄今为止，这里的农民出口这些"下水"可以赚到钱，就像出口其它农产品到中国去一样。但自从总统特朗普与中国发生贸易冲突以来，出口受到影响。路透社报道说，距离国会选举数月之际，对总统及其政策的支持率下降。这对于争取参众两院多数席位的共和党人来说，是一个危险。

艾奥瓦面积相当于两个德国的巴伐利亚州；人口310万，大概和柏林差不多。这里的玉米和猪肉出口量是美国各州最多的。大豆出口量仅次于伊利诺伊州，农产品总量仅次于加州。中国的反制关税对该州打击沉重。单单大豆价格自5月初就下降15%。农民巴赫曼（Warren Bachman）担心出现80年代那样的危机，当时农民因没有钱而失去土地。72岁的他说："我还是支持特朗普的，但没有像过去那么铁杆。"

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



路透社8月初进行的一项民意调查显示，在"农业地带"各州--从印第安纳到堪萨斯州，对特朗普政策的支持率仍高于全国平均水平。但5月初的支持率已下降至52%，6月中旬还为59%。参议员恩斯特从农民那里得到的讯息是：请让总统尽快做点什么。

共和党籍州长雷诺（Kim Reynolds）面临民主党人哈布尔（Fred Hubbel）的挑战。她说，尽管艾奥瓦民众还愿意给特朗普更多时间，但"窗户在逐渐关上"。在特朗普2016年赢得该州支持以前，艾奥瓦曾两次投票给奥巴马。民主党人如今希望，11月能在这里为众议院赢得两个席位。

苗子/乐然（路透社）