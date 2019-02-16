 猩猩在德遭霸凌  全球40万人为其请愿 | 文化经纬 | DW | 16.02.2019

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文化经纬

猩猩在德遭霸凌  全球40万人为其请愿

来自世界各地的40多万人签署两份请愿书，要求德国乌珀塔尔动物园将一只遭受同类欺负的倭黑猩猩送还英国。但动物园拒绝这一请求。动物园方面认为，雄性猩猩在适应新环境期间遭到同类攻击的现象十分常见。

Deutschland Bonobo-Affe Bili im Wuppertaler Zoo (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

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（德国之声中文网）这只雄性倭黑猩猩名叫比利（Bili），2008年出生在英国。去年11月，比利被从法兰克福送至乌珀塔尔动物园。动物园方面希望能为它找到一名雌性伴侣。但是它在新家落户的适应期却遭到其它猩猩的欺负。现在有40多万名请愿者在网上签名，要求乌珀塔尔动物园将比利送回英国避难。

"恶意满满的霸凌"

乌珀塔尔动物园的同伴不原意接受比利的存在。它们经常攻击它。从一些照片上可以看到，比利的身上有被撕咬过的出血伤痕，它的耳朵也少了一块。不过动物园方面驳斥了比利遭到霸凌的说法。动物园方面表示，特别是雄性倭黑猩猩新到一个环境的适应期常常会遭到同类的攻击。

乌珀塔尔动物园负责人劳伦茨（Arne Lawrenz）在接受德国之声采访时说："倭黑猩猩常常被看作是格外温和的动物，但实际上这种认知是错误的。无论是野生还是在动物园被圈养的倭黑猩猩经常会打群架，被咬掉手指和耳朵的现象很常见。"

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劳伦茨还说，目前针对比利的攻击数量已经减少。而且雌性数量多的时候，倭黑猩猩相处得要更为和谐。

威尔士愿意救助比利

英国威尔士一家救助猴子和猩猩的机构最近表示愿意收养比利。但乌珀塔尔动物园表示拒绝。动物园方面称，威尔士的救助机构没有饲养倭黑猩猩的经验。

那些请愿者们认为，动物园方面仍然认为比利可以融入新的环境，"但是别人可不这么想"。

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