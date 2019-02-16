猩猩在德遭霸凌  全球40万人为其请愿

（德国之声中文网）这只雄性倭黑猩猩名叫比利（Bili），2008年出生在英国。去年11月，比利被从法兰克福送至乌珀塔尔动物园。动物园方面希望能为它找到一名雌性伴侣。但是它在新家落户的适应期却遭到其它猩猩的欺负。现在有40多万名请愿者在网上签名，要求乌珀塔尔动物园将比利送回英国避难。
"恶意满满的霸凌"
乌珀塔尔动物园的同伴不原意接受比利的存在。它们经常攻击它。从一些照片上可以看到，比利的身上有被撕咬过的出血伤痕，它的耳朵也少了一块。不过动物园方面驳斥了比利遭到霸凌的说法。动物园方面表示，特别是雄性倭黑猩猩新到一个环境的适应期常常会遭到同类的攻击。
乌珀塔尔动物园负责人劳伦茨（Arne Lawrenz）在接受德国之声采访时说："倭黑猩猩常常被看作是格外温和的动物，但实际上这种认知是错误的。无论是野生还是在动物园被圈养的倭黑猩猩经常会打群架，被咬掉手指和耳朵的现象很常见。"
劳伦茨还说，目前针对比利的攻击数量已经减少。而且雌性数量多的时候，倭黑猩猩相处得要更为和谐。
威尔士愿意救助比利
英国威尔士一家救助猴子和猩猩的机构最近表示愿意收养比利。但乌珀塔尔动物园表示拒绝。动物园方面称，威尔士的救助机构没有饲养倭黑猩猩的经验。
那些请愿者们认为，动物园方面仍然认为比利可以融入新的环境，"但是别人可不这么想"。
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长寿的动物及它们的不老之谜
百年千里
长长的身躯、长长的鼻子……这就是鲟鱼，它们作为鱼子酱的来源很有名。鲟鱼能活到100岁。事实上，它们的长寿比其能游几千公里的能力更令人惊讶。鲟鱼于淡水中出生，然后游到海洋中生活，到产卵时又会回到淡水“家乡”。
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用飞行锻炼身体
飞行似乎是延年益寿的一个好方法：很多鸟类寿命很长，例如灰鹦鹉，它们可以活到70岁。目前已知寿命最长的的鹦鹉曾住在伦敦动物园里，并在那里健康的度过了它80岁生日。乌鸦甚至可以活过90岁。
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鲸鱼啊，看过来吧！
北极露脊鲸可以活到200岁。不过，要确定它们的年龄非常有挑战性，因为研究人员需要利用其眼睛作分析。有时，这真的得靠运气。几年前，有人在一只巨头鲸身上找到了一支1890年的捕鲸叉,证明了它肯定超过一百岁！
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人性化的大块头
大象是群居动物，它们没有天敌这一点，在动物中很鲜有。要是不被捕猎者杀害的话，它们可以活到70岁。在母象的带领下，它们会在非洲的草原穿梭，寻找水和新鲜的草。它们最像人的地方是，当它们经过群族内的大象死去的地方时，它们会停下来哀悼。
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很有名气的“孤独乔治”
“孤独乔治”是世界上最后一只平塔岛象龟，独自生活了超过100年。虽然孤独，但它很受欢迎，它的身躯甚至在死后被保存和展示。其它品种的巨龟甚至更长寿：加拉帕戈斯陆龟哈丽雅特在2006年去世，终年175岁。
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象树的年轮
虽然这生物并不特别瞩目，但它对科学家来说可是非常的有趣。它是目前人类找到最长寿的蛤蜊，410岁。每年，这蛤蜊的外壳边缘会多一圈“年轮”。科学家可以从它的外壳了解过去几个世纪的气候及海洋环境。
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长得慢，活得长
这种海绵的生长速度非常缓慢，但是生长的时间非常的长。这名叫Scolymastra joubini的海绵住在南极海的底部，其寿命比所有的动物要长，估计有一万年。研究人员利用了耗氧率来推算了它的年龄。
作者: Alexandra Hostert