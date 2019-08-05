 狱中自杀?爱泼斯坦性侵案搅动美国政坛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2019

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时政风云

狱中自杀?爱泼斯坦性侵案搅动美国政坛

这不仅是情节极为严重的性侵少女案，牵涉面还非常之宽：被告爱泼斯坦与最高层有着密切联系，包括两位美国总统和一位英国王子。要想与爱泼斯坦切割，绝非易事。而现在，爱泼斯坦狱中身亡，死因疑为自杀，更是让整桩事件扑朔迷离。

Jeffrey Epstein (picture-alliance/dpa/AP/New York State Sex Offender Registry)

（德国之声中文网）现任美国总统特朗普曾说过：爱泼斯坦是一个"了不起的人"。那是2002年，特朗普还远未积极参与政治。当时，他还告诉《纽约杂志》，有人说，爱泼斯坦"和我一样喜欢漂亮女人，其中很多是小妞"。眼下，特朗普或许会后悔当年多嘴了。

据《纽约时报》等多家美国媒体报道，主要以投资银行家身份致富的杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）周六(8月10日)被发现在监室中死亡，脖子上有自残的痕迹。爱泼斯坦此前被指控经营未成年人大规模性交易，纽约检察官贝尔曼（Jeff Berman）要求判处现年66岁的这位亿万富翁入狱数十年。正如众多"#MeToo"案一样，这里也涉及财富及影响力这一问题。

交游甚广的生意人

爱泼斯坦在加勒比海上有自己的岛屿，在巴黎和纽约城内有房产，在新墨西哥州有一农场，并拥有一个豪华车队。17年前，就在特朗普将他捧上天时，他正用自己的私人喷气机载着前总统克林顿和其他名人飞向非洲，参加一个国际艾滋救助活动。前总统和现总统迄今都属于这个人缘广布的美国业主的友人圈。英国的安德鲁王子亦在其列。不过，克林顿和特朗普恰在现在表示，已多年未与爱泼斯坦谋面，也不知道外界所称的他的不检点行为。特朗普强调，多年前就与他有过节，而且，自己根本就不是他的粉丝。

New York Anklage Jeffrey Epstein Protest Hot Mess (AFP/S. Keith)

纽约联邦法院前的抗议者（2019年7月8日）

然而，这位总统却依旧觉得内阁成员阿科斯塔（Alexander Acosta）很"优秀"，称这位劳工部长过去两年半来工作"卓有成效"。特朗普称，2008年，时任检察官的阿科斯塔在佛罗里达州主持调查爱泼斯坦案时，很多人都参与达成一项对被告极有利的交易。当时，爱泼斯坦承认了犯有向主顾提供未成年妓女的行为，为此，他被判处18个月监禁。不过，大多数刑期中他都可以自由行动，并在13个月后便提前出狱。此外，他被免予在联邦法院受审。

阿科斯塔对重新调查表示"高兴"

民主党重量级政治家们因此要求劳工部长阿科斯塔下台。参议院民主党领袖舒默尔（Chuck Schumer）表示，要是当年阿科斯塔在佛罗里达未与其达成这一交易，爱泼斯坦多少年前就可能坐牢。众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）也要求阿科斯塔辞职。

阿科斯塔本人在推特上辩护说，爱泼斯坦所犯的罪行是"可怕的"，自己对纽约检方基于新认识推进对这位企业家的司法程序感到高兴。阿科斯塔写道：检方根据已搜集了十年以上的证据申请将爱泼斯坦送进监狱，并以性罪犯登记在册。

7月8日，爱泼斯坦在法庭听证会上坚称自己无罪。本周四，他将再度出庭。检方认为，存在着很高的逃跑风险，因此要求拘留这名亿万富翁，直至审判程序正式启动。根据现有指控，被告可获刑期最高45年。

凝炼/乐然（德新社、美联社）

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