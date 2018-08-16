狱中巴西前总统卢拉不得再度竞选

（德国之声中文网）这位2003至2010年的国家元首目前正因贪污罪而坐牢，刑期12年。尽管如此，卢拉仍登记为左翼工党（PT）首席候选人，于今年10月7日再度竞选下届总统。然而，他自己倡议制定的一项法律禁止有判刑记录的人竞选总统。总检察长道奇（Raquel Dodge）和一批右翼政界人士据此提出起诉，质疑他的竞选资格。最高选举法庭的7名法官中有4人投票反对卢拉竞选。

最新民意调查结果显示，现年72岁的卢拉是巴西这个最大南美国家下届总统的最有人望的竞争者。虽身处囚室，他甚至还能扩大与其他竞争者之间的领先地位：近40%的选民，即约5700万巴西人会把自己的一票投给他。

随着最高选举法庭作出这一裁定， 搭档竞选副总统一职的哈达德（Fernando Haddad）将替代卢拉成功工党的首席竞选人。哈达德能在多大程度上受惠于那位前总统的民望，尚在未定之数。

民意调查结果中目前名列第二的是前伞兵、极右翼人士波尔索纳罗（Jair Bolsonaro）。

卢拉涉入巴西国家石油公司获承包合同行贿丑闻，从今年4月起入狱。他坚称自己是清白的。

凝炼/任琛（德新社、路透社）