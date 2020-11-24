狱中受访 黄之锋：关押下继续抗争

(德国之声中文网) 德国《世界报》26日刊出香港民运人士黄之锋狱中书面专访。他表示，自己认罪是经过与律师商讨的结果。他说：「与12000名受审的香港人和12名被关押在中国的香港人相比，对我的指控是轻的」。

他提到自己目前在狱中的情况：「我被关在单独的牢房里，不能离开牢房，也不允许我和其他囚犯见面。我不允许在外面运动。」

黄之锋说牢房中24小时亮着的灯光让他无法入睡，只有用口罩遮住眼睛才能睡着。他向《世界报》表示自己被单独囚禁的原因很有可能是因为狱方想避免他与其他民运人士接触。

他也表示自己当前处境可能与他在6月向联合国人权事务高级专员办事处提交了一份关于监狱中虐待民运人士报告有关。他说：「从监狱管理部门的角度来说，没有理由对我好。」

记者问他是否害怕被引渡到中国，他说不担心，并再次提到１2名被扣押在中国的香港公民。他认为这12人一定是受到了酷刑，才会做出信中的供词，包含指定的律师，以及他们如何对自己的行动感到后悔。

延伸阅读：专访：港人出走是因看清政治参与的代价

「中国威胁世界自由」

黄之锋表示：「北京正越来越多地利用香港的法律制度对示威者和活动人士采取行动，并加强控制」。

他认为香港各行各业的自由和权利都受到威胁，而「这种升级也在向世界蔓延」。他说：「北京已经成功地引起一种威慑效应，在德国也不例外。」

黄之风观察，许多大学、记者和企业，「每个人都在被迫遵守中国标准」。他认为香港当前的情势反映出一个更大的问题：「中国正在威胁世界的自由」。

他说自己对香港的法律制度早就失去信心，因为「制度本身被当权者操纵时，不能依靠制度来保护你免受滥用权力的有害影响」。

记者问他会不会担心香港民主运动因为他被捕而失去动力，他回答：「这个运动从一开始就没有领袖，我们自己组织起来，没有人给我们指示。」

他提到，就算每天都有活动人士受审、抗议者被关进监狱，「但运动的力量不会消退」。

他说：「明年肯定会有更多的示威者和活动人士入狱，但香港会继续抗争。我们将不断寻找新的抵抗方法。」

邹宗翰/杨威廉 (世界报)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。